José Luis Mendoza: ¡Tú sí que vales!

Me quito el sombrero ante usted. Es el number one,the boss, el jefe, el padrino, o el 'puto amo’. El calificativo es lo de menos. Ahora entiendo porque media comunidad autónoma y algunas fuerzas vivas de esta sociedad besan el suelo que pisa. Teodoro García, con profundas raíces en la UCAM, ahí está, como la Puerta de Alcalá, al frente de la Secretaría General del Partido Popular. Pero por si acaso se le ocurre desviarse por el camino señalado, otra persona vinculada a la católica, Ángel Pablo Cano, es su jefe de Gabinete. Hombre precavido vale por dos.

Pero como la derecha más católica, tradicional y decimonónica ha emergido con mucha fuerza de la mano de Vox, resultaba peligroso dejar el destino en manos de Dios y de la comunidad agrícola. Así que ahora, el que fuera jugador y seguidor del UCAM de Baloncesto, Antelo, ya está al frente de la gestora que ha colocado Abascal en su particular territorio comanche. El puzzle está casi terminado. Sólo una moción de censura apoyada por un Ciudadanos a la deriva podría dar al traste con el objetivo. "Hay que hacer algo, estos naranjas son imprevisibles", le dice alguien de la Consejería de Hacienda a la cúpula empresarial.

"En ello estamos, en ello estamos. Tranquilízate y sigue por ahí 'sopando', que yo lo trasladaré a los jefes". "¿Es que podemos ser intervenidos?", le vuelve a preguntar. "¿Quién te ha dicho esa tontería?, aunque con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nunca se sabe, recuerda que el Demonio tiene muchas formas de aparecer. Anda, ve con Dios". La comunidad agrícola se las prometía felices después de aquella cena en casa de un gran empresario murciano en Madrid, donde hizo de anfitrión entre el propio Abascal y los mandamases de las comunidades de regantes de la Región de Murcia. Pero los últimos acontecimientos ocurridos en el interno de Vox han dado un giro inesperado al escenario regional, y algunos se ven ahora relegados a un segundo plano.

El PP ahora se ve incluso postergado a un papel secundario, lo que sin duda está provocando un aluvión de cantos de sirena desde el Gobierno regional hacia Guadalupe. "El Consejo de Gobierno aprueba 550.000 euros al UCAM C.B.",esta ha sido la primera respuesta a la amenaza de llevarse la sede social y fiscal a Madrid. ¡Manda huevos! amigo Trillo.

Así que si alguien piensa que se va a tocar un ladrillo o una valla en Los Jerónimos, mejor que baje sus expectativas de que se haga justicia. De hecho, a una parte de la Dirección General de Bienes Culturales ya se le conoce como 'la última aldea gala', ya que un pequeño grupo de valientes empleados públicos resisten de manera casi numantina, como el último reducto que le queda a José Luis Mendoza por conquistar.

Las legiones de Guadalupe, al igual que las de los orcos en el Señor de los Anillos, están preparadas para la gran batalla (elecciones anticipadas). En los archivos están los nombres de muchas personas vinculadas con el poder político que han conseguido su titulación académica en la universidad privada, gracias a un gran esfuerzo y dedicación sin duda. Ellos pondrán su esmero y altavoces al servicio de la causa. También aparecen los listados de altos cargos públicos y funcionarios, incluyendo personal estatutario del Servicios Murciano de Salud, cuya vinculación laboral y económica es conocida. Sin duda no pestañearán en salir al campo de batalla a defender sus cuotas de poder, frente a quienes osen quebrantar los designios de Dios en la Region.

Como muestra un botón. La hoy sorprendente directora general del Mar Menor (apenas aparece en la gran crisis que sigue asolando la lagunas salada) y exdirectora de informática (es abogada), patrimonio y telecomunicaciones, e hija del exdirigente popular y exsenador Pedro J. Pérez (muy cercano a Valcárcel) publicó una "Resolución de 2 de noviembre de 2017, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo por el que se aprueban las directrices generales para la cesión de uso de bienes inmuebles patrimoniales o para el otorgamiento de autorizaciones demaniales sobre bienes de dominio público de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a favor de entidades sin ánimo de lucro, para fines de utilidad pública o interés social".

Es decir, edificios como la actual sede de la Escuela de Danza, junto a la catedral, el antiguo Hospital de Los Arcos en el Mar Menor o el complejo de Espinardo, entre otros, pueden ser cedidos sin ningún problema, mientras la Administración paga alquileres millonarios a empresarios 'afines'. Así se entiende que, el otro día, el propio presidente con su grupo de animadores y cargos públicos, comieran a la carta en un conocido restaurante del Mar Menor entre gambas y risas, mientras los pescadores de San Pedro del Pinatar siguen indignados y frustrados. Y es que desde una parte del Gobierno regional, ven más cerca la luz. Ciudadanos, que tiene en su mano cambiar la historia de esta región, tiene dos opciones, sucumbir al embrujo del poder del Anillo, o como dice Serrat en una de sus canciones:

"Sería todo un detalle, todo un síntoma de urbanidad, que no perdiesen siempre los mismos y que heredasen los desheredados. Sería fantástico que ganara el mejor Y que la fuerza no fuera la razón. Que se instalara en el barrio el paraíso terrenal, que la ciencia fuera neutral. Sería fantástico no pasar por el embudo Que todo fuera como está mandado y nadie mandara..."