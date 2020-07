José Vélez, delegado del Gobierno: "En las crisis económicas el Partido Popular deja a la gente tirada en la cuneta"

Pepe Vélez (1967), como es conocido el actual delegado del Gobierno y antiguo alcalde de Calasparra, es un político que reivindica la cercanía con los ciudadanos. Hombre campechano y vehemente, a Vélez no le tiembla el pulso a la hora de criticar duramente al PP, partido que nunca ha gobernado en su localidad de origen. “Con el tiempo los murcianos se darán cuenta del gran engaño que ha sido el PP para esta Región”, apunta sin ambages durante la entrevista en la sede de la Delegación del Gobierno. El calasparreño apoyó abiertamente a Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE y actualmente es miembro de su Comisión Ejecutiva Federal.

Ha llegado en un momento complejo a la Delegación de Gobierno.

Ha sido un momento difícil, sí. Es una situación que no se ha vivido en 100 años desde la mal llamada gripe española y el Gobierno de España ha actuado muy bien dadas las circunstancias. Pero como se dice medio en broma y medio en serio, todos tenemos cerca un capitán a posteriori. Cuando te enfrentas a una emergencia sanitaria con una situación tan dinámica como la COVID-19 lo que parecía que hoy estaba bien, mañana estaba menos bien. Eso es muy complicado.

¿Qué le ha parecido el intento de criminalización al 8M de la pandemia en España?

Demuestra que tenemos una oposición de bombo y pandereta porque es triste que en el siglo XXI haya partidos políticos y políticos que pongan encima de la mesa que la culpa de lo ocurrido es del 8M. Y, además, algunos con la desvergüenza de que después del 8M han celebrado un congreso allí en Madrid, pero como el congreso, parece ser, es de un partido de machos, eso está bien. Pero bueno: ¿una manifestación de mujeres?, ¿hasta dónde vamos a llegar?, dicen los señores. Se ha jugado con la buena fe del delegado de Gobierno de Madrid porque era una falsedad.

En el argumentario que el PP le estuvo mandando más de un mes a sus cargos se pedía culpar al Gobierno central de la cifra de muertos durante la pandemia.

El Partido Popular busca culpar sistemáticamente al PSOE. En la anterior crisis económica vimos cómo el PP miró a otro lado y dejó a gente tirada en la cuneta. Los patriotas de pacotilla, que consideran que ponerse la bandera de España es suficiente, se dedicaron a empobrecer más una parte de la sociedad española: empujaron más hacia abajo a una clase, mal llamada, media en aquel momento y se olvidaron de las personas que lo estaban pasando peor. Esa es la derecha en nuestro país.

Entre otras muchas medidas que ha adoptado el Gobierno de España en estas circunstancias, el Ingreso Mínimo Vital era una necesidad a voces. Todo el mundo lo ve normal ahora, pero hemos escuchado a la derecha decir frases al respecto que me da rubor hasta repetir.

¿Ha habido más altercados en la Región dada la crispación que hemos vivido en la política española en los últimos tiempos?

A pesar de que la derecha lo único que han buscado durante esta pandemia tan dura ha sido confrontación continua, la sociedad ha respondido de manera maravillosa. Ya me gustaría a mí hacer lo que hizo Salvador Illa e ir reconociendo la actitud de los políticos de la Región de Murcia, pero el presidente de la Comunidad no lo ha entendido así. Lo único que ha hecho López Miras ha sido culpar al Gobierno de España de todo durante la pandemia.

Eso sí, la sociedad murciana ha dado un ejemplo increíble. Tengo resultados de las juntas locales de seguridad y ha habido una reducción de delitos de un 30% ó un 40%, es decir, que la gente lo ha estado pasando muy mal, pero sin moverse de su sitio. Además, se ha respetado mayoritariamente el distanciamiento social en las convocatorias de manifestaciones y concentraciones.

¿Sigue estando para el PSOE regional la moción de censura sobre la mesa?

Lo que yo sé es que el secretario general Diego Conesa y el PSOE están totalmente centrados en 2023 trabajando desde la oposición y están presentando propuestas sin parar para que los murcianos y murcianas estén mejor, aunque es difícil porque la Región está en la ruina más absoluta. Ciudadanos apoyó al PP sabiendo que necesitaban también a Vox, eso da una idea clara de que Ciudadanos en la Región de Murcia optó por la ultraderecha y no por la regeneración del centroizquierda.

El delegado de Gobierno en la Región, José Vélez

¿Qué le parecieron las palabras del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Juanjo Molina, durante el Debate del Estado de la Región en las que señaló que Diego Conesa parecía no haber superado el duelo de no gobernar a pesar de haber ganado las elecciones autonómicas?

Diego Conesa está presentando propuestas y hablando con la sociedad murciana constantemente. Más bien los que no superan esa dependencia de la derecha y ultraderecha son ellos porque sabemos que están al borde de la desaparición en esta comunidad por los resultados de las últimas encuestas. Mucho me equivocaré si en el primer semestre de 2021 no tenemos elecciones anticipadas en la Región de Murcia porque el PP se encuentra más cómodo con las políticas de Vox que con sus socios de Gobierno, Ciudadanos.

Durante ese mismo debate Segado dijo que usted mandaba más que Diego Conesa en el PSOE regional.

Segado sabe que eso no es verdad. Conesa tiene un aliado totalmente absoluto y leal en Pepe Vélez como delegado del Gobierno y como militante y lo va a seguir teniendo. Lo digo como aviso a navegantes.

La política ha sufrido un deterioro brutal y hay momentos en que los políticos de la corrupción tratan de engañar a la ciudadanía diciendo que se necesitan políticos con un discurso muy técnico más propio de catedráticos, pero yo no creo en esa política. Creo en la política humilde que está al lado de los ciudadanos ayudándoles y acompañándoles en sus problemas. Creo en la política de la honestidad, la honradez, la bondad y la humanidad y todos esos conceptos los veo en Diego Conesa.

¿Se puede entender el hecho de que el socialista Emilio Ivars haya abandonado la Asamblea Regional como una vuelta de las tensiones internas en el PSOE?

Tengo que creer en sus palabras. Dijo que se marchaba por cuestiones personales y porque quería pasar más tiempo con su familia, pero si ha mentido tendrá que explicarlo él.

Aquí hay una cosa clara: los políticos debemos tener siempre la maleta preparada y hay veces que estás en un puesto, en otro o en ninguno y tenemos que asumirlo con naturalidad. En los últimos tiempos hemos visto a una compañera que parece que considera que nadie vale tanto como ella.

¿Rosa Peñalver?

Rosa Peñalver ha sido una compañera magnífica y una gran presidenta de la Asamblea Regional, pero no nos podemos creer insustituibles. En el PSOE hay gente que está tanto o más preparada que ella o yo mismo para asumir estos cargos. Eso tendría que ser un orgullo como socialistas.

A raíz de que el Ministerio de Transición Ecológica ha advertido de que revisará las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, el portavoz del grupo parlamentario popular Joaquín Segado volvió a hablar de "las amenazas que se ciernen sobre el Tajo-Segura por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

Uno no puede estar toda la vida ganando votos a costa de la mentira como ha sido la del ‘Agua para todos’ del PP. Lo que está intentando el Gobierno de España es poner orden porque lo que no está dispuesto a hacer es a jugar con las pancartas. Lo he comentado con los regantes: ¿ha habido algún momento en el que hayáis tenido más seguridad de agua que con este Gobierno? No, y eso es hemeroteca. No podemos estar jugando con las mentiras continuamente, como ha pasado con el Mar Menor.

López Miras me recuerda cada vez más al presidente de Cataluña, Quim Torra con su "España nos roba". Siempre están con el mismo discurso cuando el Gobierno de Pedro Sánchez está invirtiendo en la Región más que nunca.

¿Cómo ve la enorme dificultad demostrada hasta la fecha por parte del Gobierno regional para dar una solución al problema del Mar Menor?

Hay medidas que pueden ser duras, pero hay que adoptarlas porque habrá un momento en el que no se pueda hablar del Mar Menor, sino del Mar Muerto. No queremos el Mar Menor del Partido Popular, sino un Mar Menor limpio. Lo que no puede hacer el Gobierno del país es adoptar decisiones que le corresponden al regional. El Gobierno de España tampoco puede seguir por el mismo camino que hasta el momento ha adoptado el Gobierno regional ni dejar estar el problema. Con el tiempo los ciudadanos y ciudadanas se darán cuenta del gran engaño que ha sido el PP para esta Región.