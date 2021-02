El alcalde de Murcia y el diputado José Antonio Peñalver, primeros comparecientes en la comisión de las vacunas

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el diputado socialista en la Asamblea Regional de Murcia José Antonio Peñalver serán los primeros comparecientes de la comisión de investigación sobre el proceso de vacunación en esta comunidad, que se ha constituido este viernes y ha elaborado su plan de trabajo.

Está presidida por la parlamentaria de Ciudadanos Valle Miguélez y vicepresidida por la socialista Antonia Abenza, con la también socialista Virginia Lopo como secretaria.

Un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE ha dejado fuera de la mesa de la comisión al PP, cuyo portavoz, Joaquín Segado, lo ha tildado de "cacicada" que demuestra -en su opinión- que el único fin es ir contra su partido.

El viceportavoz socialista Francisco Lucas ha celebrado que han conseguido "el primer objetivo: que el PP no formara parte de la mesa", porque "no son de fiar y no podemos poner al lobo a cuidar de las gallinas".

El plan de trabajo acordado consta de una petición de información con un plazo de 15 días que se cursará para obtener detallada información del proceso, de los vacunados y de sus responsables a los Gobiernos central y murciano. En la segunda semana de marzo comenzarán las comparecencias y se ha acordado un primer cupo de intervenciones en las que cada grupo propone a 5 comparecencias presenciales o telemáticas.

A propuesta del PSOE, los primeros son Ballesta, que tiene en su equipo de Gobierno al concejal de Salud, Felipe Coello, vacunado fuera de protocolo y, a propuesta del PP, Peñalver, médico de profesión.

Segado ha explicado que lo llaman porque "ha dicho públicamente que está vacunado" y el secretario general del PSRM, Diego Conesa, "dijo que las personas que cumplen exactamente con el perfil" de ese diputado "no se tenían que vacunar", por lo que considera "importante" que "explique si está de acuerdo con su jefe".

La comisión se reunirá como mínimo una vez a la semana, sin perjuicio de que la Junta de Portavoces pueda ordenar dos, con dos comparecencias por encuentro. Los parlamentarios se han dado un mes de plazo tras las comparecencias para elaborar el dictamen de resolución con las conclusiones.

El portavoz naranja, Juan José Molina, ha puesto en valor que "solo el PSOE y Cs han presentado propuestas de trabajo" y que ellos solo van a llamar a comparecer a "los dirigentes del Servicio Murciano de Salud, que son los que pueden aportar datos relevantes".

"La experiencia dice que las comisiones de investigación son muy poco de investigación y mucho de circo político", ha considerado el diputado de Vox expulsado del partido Francisco Carrera, quien ha añadido que deben "llamar a miembros del Gobierno de la nación para que explique si ha habido dejación de funciones".

El diputado de Podemos Rafael Esteban ha explicado que solicitarán comparecencias de responsables y personas que "se ha hecho público que se han vacunado" para que expliquen "por qué, de parte de quién y por qué vía" lo hicieron.