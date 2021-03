Ortega Smith reclama un adelanto electoral en Murcia en un acto de Vox con banderas ultras e insultos homófobos

La ultraderecha de Vox ha aprovechado el polvorín en el que se ha convertido la Región en los últimos días tras la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE en el Gobierno regional y el Ayuntamiento de la capital para convocar de nuevo a su electorado y reforzarse en una de las plazas donde más voluntades arrastran los de Santiago Abascal, quien se presentó el pasado jueves en la capital murciana y convocó a su alrededor a más de 1.500 personas para pedir elecciones anticipadas. Este martes ha sido el también líder nacional de Vox, Javier Ortega Smith, quien se ha presentado en Murcia para unirse a una caravana "en contra del fraude electoral" y para reclamar una nueva convocatoria de urnas.

Junto al presidente provincial de la ultrraderecha en la Región, José Ángel Antelo, ha capitaneado la caravana de vehículos -unos 200 entre coches y motos- que ha recorrido la arteria principal del centro de la capital murciana. Por los altavoces, y ante la mirada de un nutrido grupo de espectadores a ambos lados de la Gran Vía, se han querido desmarcar del actual Ejecutivo murciano: "El PP aun sabiendo con antelación los planes de la moción, no ha tenido la generosidad y el patriotismo de convocar elecciones y devolver a los murcianos la voz y el voto", es el mensaje que alternaba la megafonía con el himno de España.

"Estamos pidiendo que el Gobierno de Murcia convoque elecciones, que evite el riesgo de que se asalten las instituciones por la puerta de atrás", ha dicho Ortega Smith ante los medios de comunicación acompañado de Antelo. "Tienen q darle la voz a los murcianos y que ellos decidan si quieren un gobierno socialcomunista apoyado por los traidores o uno que logre sacar Murcia adelante; nosotros pelearemos cada palmo, cada calle y cada pueblo". Preguntado por la posibilidad de que los tres diputados díscolos de su partido apoyen la moción de censura en la Asamblea Regional, Ortega Smith, ha evitado pronunciarse al respecto: "Que les juzguen los murcianos; nosotros no tenemos por costumbre contactar con traidores al partido que les llevó en las listas, allá ellos con su conciencia".

A pocos metros del punto final de la caravana, en la Delegación del Gobierno, dos jóvenes con una bandera del colectivo LGTBI se han enfrentado a varios manifestantes de Vox en mitad del acto organizado por el partido que pedía elecciones “contra el fraude electoral” por insultarlos con gritos de “maricón”. El joven ha afirmado que uno de los manifestantes lo ha llamado “maricón de mierda”, por lo que inmediatamente ha subido a su casa a coger la bandera y es entonces que, junto con otro compañero, han desfilado con la bandera por delante de los coches que acompañaban el acto.

“¡A mentir que es lo único que sabéis hacer vosotros!, ¡no tenéis vergüenza!”, han sido los gritos de algunos simpatizantes del partido de ultraderecha a los jóvenes. "¡Me han llamado maricón! ¡Me han cogido y me han hecho daño!", se escucha al joven en el audio.

“¡Me parece mal que te insulten, pero por qué vienes a provocar a la gente?", ha dicho uno de los asistentes. “¿Esto te molesta? ¡ Llevan ahí la bandera con el águila!", en referencia a un manifestante que portaba una insignia con el águila bicéfala, un símbolo que se identifica con colectivos ultras.

Murcia, fortín de Vox

El pasado jueves era Santiago Abascal quien reclamaba la convocatoria de elecciones anticipadas en la Región, horas antes de conocerse que la maniobra de la moción de censura tenía muchas probabilidades de no prosperar tras la toma de partido de cuatro tránsfugas de Ciudadanos a favor del Partido Popular. "Nada como llenar una plaza en Murcia como para que se lo piensen dos veces", reflexionó Abascalen su cuenta de Twitter. "Ahora toca exigir al PP elecciones anticipadas, para que la Asamblea Regional se parezca a Murcia".

Una Asamblea Regional en la que Vox cuenta con cuatro diputados, aunque tres de ellos -los llamados 'díscolos'- fueron expulsados del partido y a pesar de reafirmarse en su compromiso con los votantes de la formación, no están bajo la disciplina de las siglas a las que siguen representando en la Cámara autónomica. Juan José Liarte, portavoz de los diputados díscolos, no quiso pronunciarse este lunes sobre si apoyarán o no la moción de censura durante su debate los próximos miércoles y jueves.

La Región de Murcia es uno de los fortines de Vox. Según el último barómetro de invierno del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), los 7 escaños que obtendrían los de Santiago Abascal, unidos a los 19 del PP les daría la mayoría suficiente para gobernar en coalición (23 escaños) frente a los 14 que obtendría el PSOE, que no alcanzaría la mayoría suficiente junto a los dos de Unidas Podemos y los 3 de Ciudadanos.

En las pasadas autonómicas de mayo de 2019, Vox consiguió 4 escaños en la Asamblea Regional. Y en las generales del 10 de noviembre, fueron la fuerza con más votos en la Región, con un 27,7% del total de apoyos. Vox seconvirtió además en la llave de la que se sirivieron PP y Ciudadanos para lograr la investidura de Fernando López Miras, así como para la negociación de los presupuestos de 2020. "Un documento que contenía 12 puntos y que no se han cumplido", criticaba este lunes Juan José Liarte en una rueda de prensa en la Asamblea Regional, antes de preguntarse si a falta de palabra en los compromisos adquiridos, deberían apoyar al Partido Popular. Uno de sus puntos era la imposición del veto parental por el que se establecería una autorización previa a la asistencia de los menores de edad a charlas de carácter afectivo sexual en las aulas.