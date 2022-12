La directiva de Ciudadanos anuncia “consecuencias graves” para Martínez Vidal y Molina si negocian con el PP

La relación entre Ciudadanos y los únicos dos diputados que les queda en la Asamblea de la Región de Murcia se recrudece. La directiva de la formación naranja acusa a Ana Martínez Vidal y Juan José Molina de negociar los presupuestos regionales con el PP sin ninguna coordinación con el partido. Desde Ciudadanos han decidido no apoyar las cuentas autonómicas, que se votarán el próximo 29 de diciembre en la Asamblea Regional. Los diputados de la formación naranja en el Parlamento, por su parte, sí que han optado por tratar de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, y la semana pasada -tras más de año y medio sin negociaciones en las distancias cortas después de la frustrada moción de censura al Gobierno del PP en la Región- la diputada regional Ana Martínez Vidal se sentaba a negociar con el presidente autonómico, Fernando López Miras, para limar asperezas y alcanzar un acuerdo que permitiese sacar adelante las cuentas autonómicas.

Cisma en Ciudadanos Murcia: la aprobación de los presupuestos enfrenta a sus diputados con el partido

En una comunicación interna del partido, a través de un grupo de WhatsApp de cargos de la formación, se transparenta que tuvo lugar una reunión este martes en la que se acordó votar en contra de los presupuestos regionales. A este encuentro, reprochan desde la Junta Directiva, no se personó Ana Martínez Vidal, y Juan José Molina se salió 15 minutos después porque “vetó” a uno de los directivos naranjas.

Desde el partido recuerdan a ambos diputados que “son parlamentarios de Ciudadanos y que deben comportarse como tal”, y que no hacerlo “tiene consecuencias graves”. Pese a esto, la directiva asegura que no quiere “ningún enfrentamiento”.

Por su parte, Martínez Vidal asegura que las negociaciones con el Partido Popular están siendo difíciles, “teniendo en cuenta que el PP no necesita nuestros votos para sacar adelante este presupuesto”. Pese esto, subraya que ha venido a la política a ser útil, por lo que ha decidido apostar por incluir algunas partidas que son demandas históricas de los ayuntamientos de nuestra Región, además de otras destinadas a apoyar a aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que cuentan con menos recursos. Para la directiva “no se puede votar a favor de unos Presupuestos por partidas mínimas circunscritas a municipios muy determinadas y no a toda la Región, que no representa el interés general de los murcianos”.

Este martes finalizó el plazo de presentación de enmiendas, sin que los diputados de Ciudadanos pudieran presentar formalmente sus propuestas en este formato, por lo que están negociando un acuerdo firmado por López Miras en el que se reúnan una serie de medidas a cambio de su voto. Para sacar adelante las cuentas autonómicas, el Partido Popular suma 20 votos: cuenta con sus 16 diputados y los 4 tránsfugas de Ciudadanos, por lo que necesitaría para la mayoría absoluta al menos otros tres más. Según fuentes parlamentarias, es casi un hecho que votarán a favor de los presupuestos tanto la consejera de Educación y ex de Vox, Mabel Campuzano, como los otros dos diputados díscolos de Santiago Abascal, Juan José Liarte y Francisco Carrera. Estos dos últimos condicionaron su apoyo a los presupuestos a que se eliminen las becas 'Piedad de la Cierva' que se conceden a mujeres que inician estudios universitarios en carreras de ciencias, por lo que conseguir el apoyo de Ciudadanos limitaría las aspiraciones ideológicas de la ultraderecha.