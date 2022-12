Cisma en Ciudadanos Murcia: la aprobación de los presupuestos enfrenta a sus diputados con el partido

Enésimo encontronazo entre los diputados de la Región de Murcia de Ciudadanos y el partido, a cuenta esta vez de los presupuestos de la comunidad. La directiva de Ciudadanos ha decidido no apoyar las cuentas autonómicas, que se votarán el próximo 29 de diciembre en la Asamblea Regional. Los diputados de la formación naranja en el Parlamento, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, sí que han optado por respaldar los presupuestos y la semana pasada -tras más de año y medio sin negociaciones en las distancias cortas después de la frustrada moción de censura al Gobierno del PP en la Región- la diputada regional Ana Martínez Vidal se sentaba a negociar con el presidente autonómico, Fernando López Miras, para limar asperezas y alcanzar un acuerdo que permitiese sacar adelante las cuentas autonómicas.

Pero la coordinadora regional de Ciudadanos, María José Ros, rechazó este miércoles el proyecto porque “ninguna de nuestras propuestas de calado en Educación, Empleo, Sanidad o Medio Ambiente que, claramente, mejoran la vida de los murcianos, ha pasado el umbral de un PP bloqueado por sus socios tránsfugas”. Y calificó de “prepotencia” y “tomadura de pelo” que pidan el apoyo de su partido sin introducir ninguna de sus enmiendas.

La portavoz del Gupo Mixto en la Asamblea Regional, Ana Martínez Vidal, sin embargo, ha señalado que “la negociación con el PP está siendo complicada, pero continúa; los dos diputados de Cs antepondremos siempre el interés general”. La estrategia de Vidal y Molina se ha centrado en conseguir que los presupuestos asuman proyectos que se quieren ejecutar en algunos municipios de la Región.

Los dos diputados de Cs “no hemos cerrado aún ningún acuerdo con el PP, eso me gustaría que quedara bien claro; la negociación está siendo difícil teniendo en cuenta que el PP no necesita nuestros votos para sacar adelante este presupuesto”, ha afirmado Ana Martínez Vidal en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia. “Hemos venido a la política a ser útiles, y ya que este presupuesto saldrá adelante con nuestro apoyo o sin él, hemos decidido apostar por incluir algunas partidas que son demandas históricas de los ayuntamientos de nuestra Región, además de otras destinadas a apoyar a aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que cuentan con menos recursos”, ha continuado Vidal, para quien la dirección regional de Ciudadanos no entiende que “nuestros votos no son necesarios para sacar adelante los presupuestos”. Sus exigencias para votar a favor de la cuentas eran “excesivas”, teniendo en cuenta que la CARM “está en una situación económica y financiera muy comprometida, y que apenas hay margen de negociación; hemos negociado con el PP la inclusión de unas políticas realistas”.

Acuerdo de mínimos con López Miras

Este martes finalizó el plazo de presentación de enmiendas, sin que los diputados de Ciudadanos pudieran presentar formalmente sus propuestas en este formato, por lo que están negociando un acuerdo firmado por López Miras en el que se reúnan una serie de medidas a cambio de su voto. Durante las sesiones de este jueves y viernes y el próximo martes se debatirán las enmiendas en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos y el jueves 29 de diciembre, a punto de finiquitar el año, se votarán las enmiendas.

Para sacar adelante las cuentas autonómicas, el Partido Popular suma 20 votos: cuenta con sus 16 diputados y los 4 tránsfugas de Ciudadanos, por lo que necesitaría para la mayoría absoluta al menos otros tres más. Según fuentes parlamentarias, es casi un hecho que votarán a favor de los presupuestos tanto la consejera de Educación y ex de Vox, Mabel Campuzano, como los otros dos diputados díscolos de Santiago Abascal, Juan José Liarte y Francisco Carrera. Estos dos últimos condicionaron su apoyo a los presupuestos a que se eliminen las becas 'Piedad de la Cierva' que se conceden a mujeres que inician estudios universitarios en carreras de ciencias, por lo que conseguir el apoyo de Ciudadanos limitaría las aspiraciones ideológicas de la ultraderecha.

Martínez Vidal expresa su apoyo a Bal

La portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea Regional ha expresado, por su parte, en Twitter su apoyo a la candidatura de Edmundo Bal frente a la de Inés Arrimadas para la asamblea general que Ciudadanos celebrará en enero y que ha terminado de fracturar el partido.

La diputada regional ha señalado que aunque dejará “la primera línea de la política en unos meses” quiere mostrar su apoyo al abogado del Estado porque “además de ser un magnífico parlamentario, su equipo es el mejor preparado tanto a nivel técnico como político”.