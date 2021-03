La moción de censura fracasa en la Región de Murcia gracias a los votos de los tránsfugas de Ciudadanos

La moción de censura planteada por el PSOE y Ciudadanos en Murcia ha fracasado en la Asamblea Regional: 23 diputados han votado 'no' frente a los 21 apoyos reunidos, además de la abstención del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, también de Ciudadanos. El líder nacional del PP, Pablo Casado, se ha trasladado al Parlamento murciano para estar presente en el momento de la votación que empezó a las 13.30h.

Una vez desveladas las cartas necesarias para echar abajo a la moción de censura, la segunda jornada de la votación ha comenzado con menos tensión y también se rebajó, en cierta medida, el tono bronco. El primero en tomar la palabra en esta segunda sesión ha sido el secretario general del PSOE, Diego Conesa. En un tono más pausado que en la sesión anterior, el socialista ha comenzado haciendo referencia a la mala imagen que, según López Miras, estaba proyectando esta moción de censura a nivel nacional. Conesa ha recordado que la realidad de esa 'mala imagen' se debe al hecho de que la Región se haya convertido en un "laboratorio de la ultraderecha, la corrupción del gobierno, las vacunaciones irregulares de altos cargos de su partido, la degradación ecológica, y, ahora, la compra de voluntades en carne viva”.

El socialista se ha dirigido directamente a los tres trásfugas de Ciudadanos que votarán no a la moción: “Franco, Valle, Álvarez, la vergüenza les va a acompañar para siempre”, ha recriminado el portavoz. Conesa les ha pedido que si todavía les quedaba “algo de dignidad” abandonaran sus actas de inmediato y no “ensuciaran las instituciones”. Además, les ha recordado que su palabra “no va a valer para nada de ahora en adelante”: “Serán tratados como trásfugas. ¡Qué vergüenza!”.

El tono más duro ha llegado cuando se ha referido específicamente a la vicepresidenta, Isabel Franco: “Usted va a convertirse en la protagonista de esta película de terror 'El francazo'. Ahora que va a gobernar con Vox, ¿qué políticas de igualdad va a hacer estos seis meses? ¡La dignidad no tiene precio y usted se ha vendido”! A Álvarez también le ha caído duras palabras desde la bancada socialista: “Vaya mutación, de vender chorizos a ser uno de ellos con coche oficial”. Conesa también se ha referido a Valle Miguélez y ha afirmado que "va a estar poco tiempo en ese sillón que le han ofrecido”. Además, el portavoz ha asegurado que si, como todo apunta, la moción fracasa “iremos a elecciones en octubre tal y como quiere Vox” y “la era de López Miras habrá llegado a su fin”.

Diego Conesa, en su último turno de intervención, se ha dirigido directamente al presidente López Miras: “Es usted una desgracia para esta Región, vive de las herencias de PAS (Pedro Antonio Sánchez) y de la compra de voluntades corruptas, es el peor comercial de la Región de Murcia”. El secretario general de los socialistas murcianos ha insistido en que el PP ha dado la “peor imagen” de esta Comunidad “con el pin parental, la censura educativa, la lista de vacunas VIP y el ataque a la democracia”. Todo ello, “encima”, para ir a unas elecciones anticipadas “dentro de 6 meses”. "Compraréis, pero no convenceréis", ha espetado el líder socialista.

"Nos bastaron dos reuniones para hacer un programa de gobierno ilusionante"

La coordinadora de Ciudadanos y candidata a la presidencia en la moción, Ana Martínez Vidal, agradeció a los grupos parlamentarios del PSOE y Cs por "defender esta moción de censura constructiva". Especialmente, se mostró agradecida a su compañero Juan José Molina "por su lealtad a los valores que representa Ciudadanos". "Mi compañero y yo anteponemos el sentido del deber antes que mirar hacia otro lado".

Martínez Vidal ha subrayado el entendimiento que han tenido durante las negociaciones con el PSOE: "Nos bastaron dos reuniones para hacer un programa de gobierno ilusionante". "Esta moción de censura no es la respuesta a un conflicto ideológico, sino a un mal endémico de décadas en nuestra Región". La líder de Ciudadanos reivindicó también la centralidad de su partido, "capaz de formar gobierno a izquierda y derecha".

Para la líder de Cs la moción representa "un punto de inflexión para que los murcianos recuperen la ilusión. Entiendo que estén hastiados, el espectáculo de estos días ha sido dantesco. En el PP están tan anclados en la inmoralidad que normalizan las prácticas más corruptas". Por último, Martínez Vidal ha negado que el nuevo Gobierno regional vaya a refundar el centroderecha, como ha dicho el PP: "Son una derecha rancia y sus tránsfugas, también".

"Organizada en un búnker de Moncloa"

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha centrado su discurso en la imputación a Conesa, la ambición personal de Martínez Vidal y la Moncloa de Pedro Sánchez.

“Esta moción organizada desde el búnker de Moncloa le ha dado un portazo en las narices a las políticas de Sánchez y a Diego Conesa”, ha comenzado afirmando el portavoz. “Somos la única comunidad en España que cuenta con líderes imputados”, refiriéndose al secretario general del PSOE. Segado ha señalado que esta moción “destinada al fracaso” va a buscar un responsable y ese responsable va a ser el socialista: “En su partido lo van a culpar de haber fracasado. Conesa es un perdedor y ya sabe que nunca será presidente de la Región de Murcia”.

El popular se ha dirigido también, en un tono muy crítico, a la candidata a la presidencia, Martínez Vidal: “Usted ha hecho una gran labor, ha fragmentado su propio partido. Enhorabuena. Además, ha criticado que “no hubiera ninguna razón objetiva para romper el pacto de acuerdo al que se llegó en 2019”. Segado ha ido más allá y la ha culpado de haber querido controlar, con partidas presupuestarias, los medios de comunicación regionales “para que “hablaran bien de la candidata” y de “haberse contagiado del sectarismo del PSOE y de Sánchez”.

El presidente del Gobierno, Fernando López Miras, ha consumido la última intervención de su grupo parlamentario antes de la votación. Una intervención en la que ha apelado en diversas ocasiones al honor y la lealtad, y en la que ha afeado a los defensores de la moción “sus insultos sobre los miembros del Consejo de Gobierno”. Señor Conesa, ha dicho López Miras, “no puede ser usted más que líder de la oposición”, con su actitud “agresiva, indigna y con las peores artes de las mafias; ha hablado de corrupción cuando es usted el único imputado de esta Cámara y la cúpula socialista de la Región se encamina al banquillo”. A Martínez Vidal le ha recordado, “que si se fue del PP fue porque no contaron con ella y buscó acomodo en otro partido”.

La mayoría de habitantes de la Región, ha apuntado López Miras, “consideran que no deberíamos haber llegado hasta aquí, porque tenían ya un gobierno a su servicio”. Pero, aún así, “ustedes lo han intentado, y se han retratado; no sé si algún día los murcianos podrán perdonarles; son una auténtica decepción para sus electores”.

"Aquí estamos 20 samuráis sin saberlo"

Por su parte, los tres diputados tránsfugas expulsados de Ciudadanos y que ya forman parte del Ejecutivo murciano, a diferencia de la jornada anterior, no se levantaron de sus asientos cuando su antiguo compañero de partido Juan José Molina se subió al atril. En esta ocasión sí les pudo llamar "sinvergüenzas" a la cara con el consiguiente aplauso de parte de la tribuna, aunque fue inmediatamente amonestado por el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo: "Hoy no me puedo hacer el sordo, no voy a permitir ningún insulto. Nos está viendo toda España", dijo.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional inquirió directamente al portavoz de los 'díscolos' de Vox, Juan José Liarte, quien el miércoles pasado tras la defensa de la moción anunció que votarían 'no', y le cuestionó el cumplimiento de algunos de los principios del código bushido de los samuráis que el de ultraderecha sigue: los que apuntan a la justicia, al coraje y al honor. "Leva 30 años intentando ser samurái y no lo ha conseguido, pero aquí estamos más de 20 samuráis que, sin saberlo, lo somos", ha añadido.

Molina también reconoció los errores de su partido: "No podemos tener socios preferentes: el colmo ha sido de equivocarse de socio preferente, como hemos hecho aquí en Murcia". El portavoz naranja también se dirigió al presidente murciano López Miras: "En el PP también hay gente honrada que va a votar hoy tapándose la nariz, pero su organización tiene unos vicios irreparables. Necesitan reciclarse y podar esa red clientelar que han creado". "Hoy van a ganar la batalla del poder, pero esta victoria les va a salir más cara en votos que en consejerías", ha sentenciado.

El portavoz de Cs, en su segunda intervención, ha cuestionado cómo funcionará el Gobierno de López Miras si no sabe “cómo celebrar una victoria”. Molina ha criticado que el jefe del Ejecutivo haya “soltado porquería” contra PSOE y Cs que usaron una “herramienta democrática” –la moción de censura. Molina ha asegurado que desde ayer, tanto él como Martínez Vidal ha recibido increpaciones de un “destacado” miembro del PP.

"Nuestros votos eran considerados pura ambrosía"

Liarte, el portavoz de los 'díscolos' de Vox, ha empezado su intervención criticando la “mofa” a Murcia por parte del Gobierno de la nación “por mantener aquí un sistema de financiación injusta, hacernos rehenes de la falta de infraestructuras que arrastramos y reclusos por la carencia de un Plan Hidrológico Nacional”. A Pedro Sánchez, “el estratega de la Moncloa”, le ha agradecido la operación de moción de censura “porque el tiempo que quede de legislatura, esta será estable y dejará de tener sentido esta confrontación vergonzosa”.

Al PSOE le ha recordado que “nos han acusado de ser la ultraderecha”, pero “no hace ni 24 horas que consideraban nuestros votos pura ambrosía” y le ha advertido: “No se da cuenta de que todos los ciudadanos lo han visto; su principal derrota (se ha dirigido a Conesa) es que todo el mundo en España ha visto que los principios socialistas están en venta cuando se trata de sillones”. Y ha insinuado que incluso habrían aceptado el veto parental propuesto por Vox. “Para empezar a negociar, nuestra prioridad era la garantía de la libertad de las familias para decidir sobre la educación de sus hijos; y de repente era una idea maravillosa y constitucional, a ver ahora cómo enmiendan esto”.

Liarte ha recriminado las acusaciones de la cámara a los tres díscolos de Vox por “no pertenecer a ningún partido” y ha asegurado que “los ciudadanos están más dispuestos a confiar en las personas que en los partidos”

"Repartir cargos" con dinero público

La portavoz de Podemos, María Marín, por su parte, ha indicado que el escándalo de las casi 600 vacunaciones irregulares de altos cargos y funcionario en la Región “tal vez abrió los a ojos” a Ana Martínez Vidal, coordinadora de Ciudadanos en Murcia, y a la líder nacional naranja Inés Arrimadas, pero después de seis años “sosteniendo a la filial más corrupta del partido más corrupto de España”. Marín ha recordado que desde 2017, los naranjas tuvieron varias oportunidades de echar al PP del Gobierno regional, cuando el expresidente Pedro Antonio Sánchez se vio forzado a dimitir por los casos de corrupción que lo asolaban. Una decisión que tomó bajo la amenaza de una moción instigada desde Ciudadanos.

“Ustedes no pueden decir que no conocían la podredumbre del PP cuando fue la bandera que enarbolaron en su campaña” ha indicado la portavoz de Podemos a Ciudadanos, y se dirigió a Isabel Franco, una de las tránsfugas que llegó a decir en 2019 que quería “acabar con 24 años de corrupción del PP”. Marín también ha criticado que en plena pandemia el presidente de la Comunidad impulsara “recortes de presupuestos en sanidad”.

La portavoz se ha mostrado “sorprendida” por el “poco disimulo” de los díscolos de Vox al anunciar que votarán en contra de la moción, que se han mostrado “ilusionados” con el proyecto de reconstrucción del centro derecha impulsado por el PP. Marín ha señalado que los populares pretenden hacerlo “repartiendo cargos” que dependen de dinero público. Marín se ha referido a la propuesta de modelo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos al que ha criticado la falta de concreción y de apoyo directo en sectores como la educación pública. “No esperábamos mucho más de un Gobierno con Cs, que hasta hoy ha sido parte activa de las políticas del PP. La morada ha reiterado su apoyo a la moción para expulsar al PP y cercar a la extrema derecha.

En su turno final, Marín ha hecho referencia a la visita del líder del PP, Pablo Casado, a la Asamblea murciana para el momento de la votación: "Tenemos en la Región a un hombre récord que ha perdido cinco elecciones en un año".