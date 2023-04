Feijóo a López Miras: “Nos daremos la mano en La Moncloa”

“Lo digo en Castilla, Valencia, Murcia y Andalucía: me comprometo a aprobar un Pacto Nacional del Agua en nuestro país”, ha dicho el sábado a mediodía el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto de presentación de los 45 candidatos del partido a los municipios de la Región de Murcia en el Pabellón Príncipe de Asturias de la capital murciana, mientras los asistentes se ponían de pie. Aunque, a renglón seguido, no haya dado más detalles de ese pacto, sino para añadir que acabará “con el enfrentamiento” y fomentará “el consenso” en el país en lo referente a esta cuestión.

Al presidente regional, Fernando López Miras, le ha espetado que “nos daremos la mano en La Moncloa y pondremos agua donde no la hay”, mientras le recriminaba a Pedro Sánchez su inacción con respecto a este tema durante los últimos cinco años para ahora mostrarse preocupado “por el clima, pero el clima electoral”. En ningún momento, Fejióo se ha referido a la situación del parque nacional de Doñana ni al Mar Menor.

Previamente, López Miras había dicho durante su intervención esgrimiendo que “hay agua para todos los españoles” y también que hay que “garantizar” ese agua “para todos en las mismas condiciones”. El jefe del Ejecutivo murciano ha puesto sobre la mesa que “el resto de España debería hacer lo mismo que nosotros” y ha explicitado que “un cultivo en la Región de Murcia requiere un 50% menos de agua que en el resto de comunidades”, al tiempo que “utilizamos el 99% del agua depurada, lo cual no lo hace ni Israel”.

“Si hubieran hecho durante los últimos 30 años lo que hemos hecho aquí, hubieran defendido el Trasvase y se hubieran interconectado las cuencas nos iría a todos mejor”, ha añadido.

Señalando las canas “que me han salido” durante la X Legislatura de la Región de Murcia, el líder del Ejecutivo regional ha afirmado que “a pesar de las dificultades y los obstáculos y a pesar de un Gobierno central que nos maltrata”, la Región de Murcia “no ha dejado de crecer durante estos últimos cuatro años”. Ha subrayado las medidas adoptadas por el Gobierno regional para favorecer la compra o el alquiler de vivienda entre los más jóvenes y “los 400 millones que los murcianos se han ahorrado con la independencia fiscal”.

López Miras también ha descrito en la presentación de los candidatos populares a los 45 municipios de la Región el recién inaugurado trayecto del AVE Murcia-Madrid como “una chapuza” que “tiene una ocupación del 30%, tardas igual que en el coche y el billete cuesta 160 euros”, mientras que “en Alicante hay más frecuencias y es la mitad de barato. Es una decisión política del ministro de turno. Se puede poner en 2 horas y 20 minutos, como estaba programado”.

Antes de finalizar su discurso, el jefe del Ejecutivo murciano ha pedido que le bajaran la música -“que se vea que soy presidente”, ha dicho entre aplausos-, para criticar “la chapuza” de la Ley Solo Sí es Sí que ha rebajado en la Región la pena de cárcel “a 33 violadores mientras que 5 de ellos han salido de la cárcel”.

López Miras también ha recordado que Feijóo ha sido el único líder del PP que ha visitado la Región 6 veces en menos de un año. De hecho, el líder popular ha reconocido encontrarse en Murcia “un cariño gigantesco hacia mi persona y el PP”. “En este pabellón se esá cocinando la mayoría necesaria para gobernar Murcia con respeto y honestidad”, ha advertido Feijóo, al tiempo que ha sacado pecho de haber ayudado al PSOE a sacar adelante la reforma de la Ley del Solo Sí es Sí.

“Somos partidos de estado y lo vamos a seguir siendo siempre”, ha afirmado Feijóo, al tiempo que ha dicho no necesitar ninguna “encuesta” para llevar a cabo dicha reforma ya que “esto le viene a las mujeres a los menores, de forma que le viene bien a nuestro país”. “Pedro Sánchez no quiso estar en el Congreso mientras se debatía la reforma y el PP le solucionaba el problema que había causado el Gobierno”, al tiempo que ha afirmado no sentirse avergonzado de ese refrendo porque “esto va de apoyar a nuestro país contra los violadores y los pederastas”.

“Sánchez plantea todo como un enfrentamiento entre territorios. Todo como un conflicto entre personas: los culpables son los jueces, los periodistas o los agricultores porque es incapaz de encontrar soluciones”, ha dicho el dirigente gallego entre aplausos del público asistente. El aforo de más 2.000 personas del Pabellón Príncipe de Asturias de la capital murciana estaba prácticamente lleno, a excepción de las esquinas de las gradas superiores.

“Los dirigentes no se deben solo a sí mismos”, ha espetado el líder popular, “sino que han de ser servidores públicos. Las minorías deciden por las mayorías, mientras que yo quiero un gobierno de mayorías que gobierne para todos”. “El Gobierno las ve -las elecciones del 28M- como una amenaza y por eso está buscando que olvidemos los incumplimientos, engaños y el sometimiento que sufre con respecto a los partidos minoritarios”, ha añadido Feijóo.

Por su parte, el candidato a alcalde de la capital murciana, José Ballesta, ha defendido el orgullo de las raíces huertanas y murcianas durante sus palabras en el acto: “Faltas de respeto a los murcianos ni una”. “Si os preguntan de dónde sois, decid soy así porque nací en Murcia y en Murcia aprendí a vivir. Tenemos 1.200 años de historia, así que bromas ni una, que nuestra historia empezó antes”.

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha contraprogramado la visita de Feijóo a Murcia al organizar un acto en la plaza de la Cruz de la capital murciana media hora después de la hora programada para el encuentro popular, en el que ha presentado a los candidatos a la Asamblea Regional y al Ayuntamiento de Murcia del partido de ultraderecha.