Ruiz Maciá deja el acta de concejal del Ayuntamiento de Murcia y abandona Podemos

Ginés Ruiz Maciá ha anunciado este miércoles ante los medios su decisión de no agotar el mandato en el Ayuntamiento de Murcia. Tras el pleno ordinario de febrero, el abogado presentará un escrito de dimisión por el cual renuncia a su acta de concejal, y solicitará igualmente su baja del partido Podemos. “No era un secreto que entre la actual dirección del partido y yo ha habido diferencias en las formas de hacer política, pero siempre he pensado que seguíamos cabiendo en el partido, porque de hecho nadie me había dicho expresamente lo contrario; por ello he seguido hasta hoy, poniendo en el centro de nuestro trabajo a los ciudadanos y ciudadanas del municipio, pero los últimos acontecimientos me han demostrado que mi forma de hacer política no cabe en Podemos, y ante eso no puedo continuar”.

Ruiz Maciá hacía así alusión a las palabras que, ante la ministra Irene Montero y numerosos cargos y candidatos de Podemos, pronunciaba la que será candidata al Ayuntamiento de Murcia, diciendo abiertamente que “el Podemos que hay en el Ayuntamiento de Murcia no me representa”, entre los aplausos de la dirección regional del partido y la ministra Irene Montero. “Entenderéis que tras esas palabras y los aplausos de la dirección regional y la ministra mi continuidad se hace imposible”.

El abogado, que ha ejercido de portavoz del grupo municipal a lo largo de este mandato, se marcha “totalmente tranquilo por mi trabajo y mi compromiso por dejar una Murcia mejor”. Ha recordado que se presentó a unas primarias, que ganó, y a unas elecciones con un programa electoral “que hemos luchado por poner entre las prioridades del equipo de gobierno, tanto el de antes de la moción de censura como el de después”.

Ha asegurado que las negociaciones y las conversaciones, basadas en el diálogo y el entendimiento, han sido su carta de presentación. “Se me acusa por el partido de ‘no morder’, y en eso les doy la razón; ni muerdo, ni creo que haya que hacerlo; yo no vine a morder a nadie, vine a intentar mejorar Murcia, y desde el grupo minoritario del Ayuntamiento, con dos concejales de veintinueve que componen el Pleno, entiendo que si quieres conseguir algo bueno necesitas capacidad de diálogo, entendimiento, dotes de negociación, cintura política… creo que es un error hacer del ataque el centro de tu acción política; estar en una esquina gritando lo mal que lo hacen todos no es algo que consiga mejorar la vida de los murcianos y las murcianas, y ese, y no otro, fue y es mi compromiso”.

En este sentido, hizo un repaso de algunos logros del grupo municipal. “Con esta forma de hacer política hemos conseguido cosas como la Oficina Municipal del Ingreso Mínimo Vital, el importante aumento de la plantilla de trabajadores sociales, la apertura de patios escolares para actividades deportivas, la instalación de medidores para conocer y poder mejorar la calidad del aire...así como muchos proyectos que están en tramitación técnica a la espera de ver la luz como el pabellón deportivo de Ronda Sur, nuevas escuelas infantiles, la restauración de Torre Falcón, o la ejecución de los entornos escolares seguros”.

Ante todas estas conquistas, Ginés Ruiz quiso destacar también los logros intangibles, como “haber devuelto el tranvía a la agenda del equipo de gobierno y haber puesto la movilidad sostenible como uno de los grandes objetivos que tiene Murcia para conseguir el modelo de municipio que siempre hemos defendido; de hecho, el gran logro ha sido que, en la práctica, sea mayoritariamente aceptado ese modelo de municipio, y que prácticamente todos los grupos hayan asumido nuestro programa electoral; propuestas que ahora se entienden como de sentido común y son casi unánimamente aceptadas, pero que hace 4 años solo aparecían en nuestro modelo de municipio”.

El hito de su mandato, “sacar al Partido Popular del Gobierno de la Glorieta”

Pero sin duda, el abogado ha resaltado que el mayor hito de este mandato, que ha sido posible gracias al grupo municipal, ha sido “sacar al Partido Popular del Gobierno de la Glorieta después de 26 años de gobiernos de derecha en el municipio”. Con esto, ha declarado, “algo que a mucha gente le parecía imposible y que, sin embargo, se pudo hacer, se ha demostrado que otra Murcia es posible; que se puede centrar la política en los ciudadanos y las ciudadanas”. Además, ha destacado, la moción de censura también sirvió, por un empeño personal, “para sacar a la ultraderecha de gobiernos en las Juntas Municipales donde no les correspondía gobernar”.

Ruiz Maciá ha asegurado que se marcha “tranquilo” con el trabajo desempeñado. “Hemos puesto todo nuestro esfuerzo en tratar de dejar una Murcia mejor, más saludable y más centrada en las personas. Hemos hablado con unos y con otros. Hemos tratado de llegar a consensos, siempre pensando en el bien del municipio, y hemos hecho una oposición constructiva, pensada para mejorar y no para torpedear, en un mandato que ha sido muy complicado, con las DANAs, la pandemia, y una situación económica muy difícil. Por todo ello, me voy tranquilo y sabiendo que se pueden cambiar las cosas, que se puede caminar hacia el modelo de municipio que propusimos en el programa electoral, incluso desde el último grupo de la corporación municipal”.