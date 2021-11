Hartazgo en Murcia por la "controversia vacía" del lenguaje inclusivo: "Nuestra preocupación es revertir los recortes"

La Región de Murcia ha experimentado en la última semana dos ataques contra el lenguaje inclusivo. El primero fue este miércoles en la Asamblea Regional, cuando el pleno aprobó una moción de los conocidos como los expulsados de Vox que prohíbe y sanciona el lenguaje inclusivo en la Administración murciana. El segundo llegó al día siguiente: la consejera de Educación, Mabel Campuzano, también expulsada de Vox, ha anunciado que eliminará el lenguaje inclusivo de los libros de texto el próximo curso.

Pese a la sorpresa inicial, todo ha quedado en un simulacro. Ambas medidas han sido modificadas, rebajando el tono en sus textos finales. En la moción que afecta al conjunto de la Administración se eliminan las menciones al lenguaje inclusivo y se limita a exigir al Consejo de Gobierno Regional a "la adopción de cuantas medidas legislativas, sancionadoras o reglamentarias se estimen precisas para garantizar el conocimiento y correcto uso conforme a la norma gramatical vigente de la lengua española por parte de las administraciones públicas en el ámbito geográfico de la Región". En lo que respecta a eliminar el lenguaje inclusivo de los libros de texto, la Consejería ha anunciado que simplemente estudian "acciones ponderadas para orientar a los centros educativos la utilización de textos que no incluyan un lenguaje inclusivo excesivo y que genera la falta de fundamento académico".

Una consejera de Educación con faltas de ortografía

"Me hace gracia que esta señora pida el uso correcto del lenguaje, cuando el primer documento que publicó era de vergüenza: con faltas de ortografía, de puntuación y redactando mal las frases. Si esto era un problema está solucionado: la sociedad está evolucionando y admite la diversidad", subraya Jesús Costa, presidente del colectivo por los derechos LGTBI No te Prives.

"Políticamente ellos están bombardeando todo para no tratar los temas que preocupan a la sociedad, como por ejemplo el blindaje de las pensiones o la lucha contra la violencia de género. Se están centrando e involucran a los demás en discursos que son dogmáticos y restrictivos de derechos", denuncia Costa. "Sus discursos en contra de la inmigración, en contra de reconocer la violencia de género, en contra de las igualdades colectivas los utilizan para no tratar otras realidades sociales, y cuando las tratan lo hacen para generar titulares, sin aportar soluciones reales", continúa el presidente de No te Prives.

Los colectivos y sindicatos aseguran estar "hartos" de la "evasión de problemas de verdadero calado social" por parte de la ultraderecha: "No vamos a entrar en su juego; nuestra preocupación es conseguir mejoras en la comunidad educativa, bajada de ratios y reversión de recortes para poder atender correctamente a nuestro alumnado. No pensamos dar más visibilidad a las ideas electoralistas e ilegales que se les puedan ocurrir a Mabel Campuzano o a otros miembros del Gobierno regional", zanjan desde el movimiento educativo Docentes Unidos.

"Saben que la moción no va a ningún lado, pero nos quieren a todos acudiendo a la justicia para demostrar lo que no puede ser. Nosotros podríamos hacer una nota de prensa diaria denunciando los problemas que hay en los centros. Si a eso sumamos los proyectos que quieren hacer los centros y no salen por falta de recursos podríamos turnar notas de prensa para los días pares e impares", denuncia Nacho Tornel secretario general de enseñanza de CCOO.

"En la FP cada año hay más demanda pero la oferta pública no crece. En el IES San Juan Bosco de Lorca, en toda la rama de automoción, que ofrece una formación estupenda, se han quedado 80 chavales fuera por falta de espacio. La libertad que la ultraderecha tanto abandera está cercenada para estos chicos porque nadie se ha ocupado de dotarles de más plazas", subraya Tornel.

El Gobierno regional, cómplice

Tornel denuncia la colaboración del Gobierno regional en impulsar la maquinaria mediática de los expulsados de Vox: "Es vergonzoso que la Consejera de Igualdad y Mujer, Isabel Franco, firme esto y que se jacte de que ha conseguido desactivar la moción de Vox para firmar algo parecido a la oficina del español de Toni Cantó de Madrid".

"Me apena el tortazo que le están pegando a todas las instituciones", denuncia Gloria Alarcón, vicesecretaria general y responsable de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM): "Desde la Consejería de Mujer e Igualdad dicen que son feministas, pero luego apoyan una moción que recorta el lenguaje inclusivo de la Administración. Esta señora -Isabel Franco- lo único que defiende es su sillón y su micromando. No tiene ideología, no es feminista", concluye Alarcón.