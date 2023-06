Mari Carmen Moreno, alcaldesa de Águilas: “El Gobierno regional nos descuida, no nos tiene respeto institucional”

“Aquí me vais a tener para escucharos. Por encima de las siglas siempre ha estado y estará Águilas”. Mari Carmen Moreno (Águilas, 1976) pronunció estas palabras en junio de 2019, con la voz temblorosa de emoción, tras la toma del bastón de mando de la ciudad donde nació. Era la segunda vez que lo recibía, aunque la primera en que disponía del aval de una mayoría absoluta. Había llegado a la alcaldía en 2015, cuando acabó con 16 años de gobiernos del PP en el municipio costero.

Con las elecciones del 28M, se ha convertido en una de las grandes valedoras el PSOE en la Región de Murcia. A punto de comenzar una tercera legislatura a los mandos del Consistorio, y tras revalidar la mayoría absoluta, Moreno, que fue diputada regional socialista y es licenciada en bioquímica y profesora de instituto de profesión, recibe a elDiario.es de la Región de Murcia ya sentada sobre la mesa de madera de su despacho, mientras termina de revisar unos últimos documentos, en esas horas tempranas de la mañana en que la luz del sol atraviesa de lleno los ventanales neomudéjares del edificio y en que se escucha de fondo el rumor del agua que brota incesante de la fuente que preside la plaza de España.

Acumula dos legislaturas completas en la alcaldía ¿Qué balance hace de la anterior? En todo este tiempo, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor que ha vivido como alcaldesa?

Ha sido una legislatura muy complicada, marcada por la pandemia, que fue sin duda lo peor, y que paralizó durante un tiempo todos los proyectos de gestión. En esta legislatura, además, falleció un compañero imprescindible, Tomás Consentino. A pesar de todo, hemos cumplido prácticamente al 100% nuestro programa electoral. Hemos conseguido para Águilas una gran cantidad de fondos europeos que nos están permitiendo transformar el municipio y convertirlo en uno sostenible, amable para el ciudadano. Águilas está en proceso de convertirse en una ciudad más moderna.

¿Qué le espera a Águilas los próximos cuatro años tras haber vuelto a depositar su confianza en usted y en el PSOE?

Nosotros vamos a trabajar en algo fundamental. Uno de los puntos más importantes de estos ocho años ha sido la aprobación del Plan Municipal de Ordenación Urbana. El reto que nos queda por delante a lo largo de esta legislatura es desarrollar Águilas, ponerla en valor y mostrar que en el municipio se puede invertir, que se pueden desarrollar proyectos innovadores y que se puede crecer.

¿Cuáles han sido los aspectos en los que más ha progresado Águilas durante su mandato?

En la ampliación de zonas verdes y de carril bici y en hacer una ciudad más cómoda para el ciudadano de a pie. Los fondos europeos que se han conseguido, casi 12 millones de euros, han sido dirigidos a eso. Vamos a seguir trabajando para conseguir todavía más.

Antes venían cuatro médicos al municipio para pasar consulta. Ahora sólo uno. Las listas de espera se han incrementado, y eso es un problema de gestión de la Consejería de Salud

Hay diversas cuestiones que el municipio viene reclamando desde hace tiempo al Gobierno regional: mejoras en accesos e infraestructuras, sanidad, entre otras ¿Cree que se podrán llevar a cabo?

A mí me gustaría ser más optimista, pero el resultado que hemos obtenido en estos ocho años no ha sido el esperado. Yo voy a seguir reclamando con la misma insistencia y contundencia. Los servicios sanitarios del Área de Salud 3 son pésimos. Hemos perdido recursos tras la pandemia. Antes venían cuatro médicos al municipio para pasar consulta. Ahora sólo uno. Las listas de espera se han incrementado, y eso es un problema de gestión de la Consejería de Salud. En materia de infraestructuras deben arreglarse vías públicas que están en condiciones de seguridad vial lamentables. También destacaría la materia educativa. Necesitamos incrementar la oferta educativa en Águilas, sobre todo en los ciclos de grado superior y medio, pero la respuesta de la Consejería siempre ha sido negativa.

Durante la pandemia, cuando el Gobierno regional derivó en un primer momento a Lorca las vacunaciones masivas de los aguileños, cargó muy duramente contra los responsables ¿Considera que el Ejecutivo descuida a Águilas?

Yo creo que sí, que nos descuidan. No sé si por localización geográfica, o por otros motivos, pero, desde luego, no nos tienen en muy buena consideración. Y es una pena, porque yo voy a ser alcaldesa cuatro años más, y tenemos que trabajar conjuntamente.

En su discurso tras la toma de posesión, decía con pasión que “por encima de las siglas siempre ha estado y estará Águilas” ¿Cree que sucede lo mismo en la Región de Murcia?

Yo tengo un tremendo respeto a las instituciones. La lealtad institucional, para mí, está por encima de cualquier otra cosa, de cualquier signo político. Lo que lamento muchísimo es que, ese respeto institucional que yo tengo hacia el Gobierno regional, en San Esteban no se lo tienen al de España ni tampoco al de Águilas. He sentido una deslealtad institucional muy grande en muchos aspectos por parte del Ejecutivo regional. El respeto a la institución, al municipio de Águilas, debe estar por encima de todo.

La Región de Murcia, y sobre todo su agricultura, no es viable sin el trasvase. Es una infraestructura irrenunciable para el territorio

Ha mostrado en numerosas ocasiones su posición a favor del trasvase Tajo-Segura. Incluso se manifestó en Madrid, junto con otros alcaldes del PSOE en la Región ¿Qué opina de la situación?

Opino que la Región de Murcia, y sobre todo su agricultura, no es viable sin el trasvase. Es una infraestructura irrenunciable para el territorio. Aunque Águilas obtenga agua proveniente de la desaladora, yo, como alcaldesa de un municipio de la Región de Murcia, apoyo a mi comunidad autónoma y a sus agricultores en defender algo que es imprescindible para todos.

Águilas es un municipio que vive en gran parte en el mar, en este caso del Mediterráneo ¿Qué opina del problema del Mar Menor? ¿Cree que puede verse perjudicado por una nueva legislatura PP-Vox?

Sin ninguna duda. Si hay un icono que representa a la Región de Murcia, ése es el Mar Menor. Es una pena, pero se veía venir. No se han hecho las cosas bien desde hace muchos años, y, al final, como todo lo que no se hace bien y se prolonga en el tiempo, revienta en algún momento. Desde el Gobierno de España, desde el regional y desde los ayuntamientos afectados están intentando que mejore, lo cual es muy difícil a corto plazo. Estoy convencida de que, si ese apoyo que necesita el PP para gobernar depende de una formación política que aboga por derogar una ley como la del Mar Menor, vamos a tener un serio problema. A ver qué explicaciones le dan a la ciudadanía. Los municipios afectados tienen que estar muy preocupados.

Tenía la percepción de que en Águilas íbamos a ganar con mayoría absoluta. Pero es cierto, y todos lo veíamos, que la ola nacional no venía de frente

¿Esperaba el resultado de las elecciones del 28M, tanto en Águilas como a nivel regional?

Yo tenía la percepción de que en Águilas íbamos a ganar con mayoría absoluta. Pero es cierto, y todos lo veíamos, que la ola nacional no venía de frente. Hemos perdido 180 votos. Llevamos ocho años gobernando y eso implica un desgaste. Sin embargo, no me esperaba lo que ha ocurrido a nivel regional. Creo que se ha votado en contexto nacional, y no local. Me han sorprendido especialmente muchos municipios, que tenían grandes alcaldes y alcaldesas del PSOE, que habían hecho una gran gestión, como Alhama, Cieza, Lorca o Molina de Segura. Pero el contexto nacional ha pesado más a la hora de votar.

No me veo, ni quiero, ni voy a aspirar a ningún cargo orgánico dentro de la política regional. Me veo como alcaldesa de Águilas y, después, como profesora en mi instituto

¿Qué situación se respira dentro del PSRM? ¿Se ve volviendo a la política regional en un futuro si se presenta la oportunidad?

No sé muy bien la situación que se percibe. No pertenezco al partido a nivel orgánico. Simplemente, como secretaria general de mi agrupación, soy miembro del comité autonómico. Ya fui diputada tres legislaturas y también secretaria de organización del partido cuatro años. No me veo, ni quiero, ni voy a aspirar a ningún cargo orgánico dentro de la política regional. Me veo como alcaldesa de Águilas y, después, como profesora en mi instituto.

¿Cómo ve las generales?

Me da lástima la campaña que se está haciendo. Esos enfrentamientos tan brutales, esos insultos. Me apena mucho que los ciudadanos no vean el esfuerzo que este Gobierno ha hecho en algunos temas tan importantes como la subida de las pensiones, el SMI, la reforma laboral o la gestión de los fondos europeos, y que, en su lugar, se queden con el insulto, con la degradación permanente de la persona. Yo llevo 20 años en política y no he visto una situación tan violenta, políticamente hablando, como la que tenemos ahora.