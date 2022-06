Los premios de la Región de Murcia se olvidan de las mujeres: “No se está respaldando la Ley de Igualdad”

El 9 de junio de 1982, hace justo 40 años, nacía el Estatuto de Autonomía de la Región, una fecha celebrada esta semana a través de varios actos conmemorativos. Una serie de actos que serán clausurados en Caravaca de de la Cruz el jueves con la entrega de once medallas de honor, cuatro diplomas a los servicios distinguidos, una corbata de honor y el nombramiento de Hijo Predilecto de la Región de Murcia.

La preponderancia del género masculino en la lista de premiados ha llevado a organizaciones y plataformas feministas a presentar alegaciones a la Comunidad Autónoma. La Plataforma de mujeres periodistas feministas de la Región de Murcia Colombine denuncia que, de dieciséis galardones -cuatro de ellos concedidos a organizaciones y colectivos-, solo dos mujeres han sido premiadas: Encarnación Fernández, letrada de la Asamblea Regional; y la actriz Margarita Lozano, a título póstumo.

Lola García, miembro de la plataforma Colombine, recuerda que la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007 consagra la paridad en un 60-40 por ciento. Aunque no recoge explícitamente dicha paridad en el ámbito de los premios, sí establece que la Administración pública, con el fin de alcanzar esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres, debe adoptar acciones positivas en las situaciones de “constatable desigualdad fáctica”. “La Constitución recoge que todos somos iguales ante la ley, pero, sin embargo, nos damos cuenta de que en el normal desenvolvimiento social no existe esa regla de oro. Por eso nosotras entendemos acciones como la entrega de premios como una acción positiva en la que se debería poner la paridad como un requisito”, explica.

La periodista subraya que lo que pretenden con sus alegaciones no es que se retiren las medallas y diplomas que se han otorgado hasta ahora, sino que sirva como una llamada de atención sobre las autoridades competentes. “En general no discutimos los méritos de esas personas, pero sí queremos que se tenga en cuenta que así no se está respaldando la Ley de Igualdad. Si se respetase, los premios podrían dar visibilidad a la mujer y hacer pedagogía social”.

"Las mujeres referentes existen y se las ha de visibilizar porque su reconocimiento genera equidad y proyecta la idea de que es posible la igualdad real y efectiva”

El Forum Feminista de la Región de Murcia se ha sumado a la iniciativa de Colombine. Pilar Fernández, presidenta del Forum, exige que las entidades empiecen a trabajar la igualdad. “La ley no se está cumpliendo y la Administración no está haciendo nada para que eso se solucione”. Marta Latorre, profesora de sociología en la Universidad de Murcia, concuerda en la importancia que encierran los premios en la mentalidad colectiva de la Región: “El filósofo George Steiner dijo 'lo que no se nombra no existe'. En esa línea también podemos afirmar que 'lo que no se ve no existe' y, por tanto, si no vemos a mujeres, en este caso, en condecoraciones y distinciones que premien su labor, podemos pensar que éstas no existen, que no lo merecen”.

El año pasado se concedieron seis condecoraciones -tres a organismos y tres a personas físicas- y ninguna mujer fue reconocida o galardonada. “Si hiciéramos un histórico de todos los premiados veríamos que no está nada equilibrado. No se tiene la misma igualdad de oportunidades”, comenta Fernández.

El obispo de la Diócesis de Cartagena, nombrado Hijo Predilecto

José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena, recibe el título de Hijo Predilecto de la Región de Murcia. Esta decisión ha sido también motivo de protesta. Según María Martín, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional, “la sociedad murciana no entiende que se premie al obispo que se coló para vacunarse antes de tiempo”. El partido, junto con Izquierda Unida, presentó la semana pasada alegaciones para mostrar su disconformidad con dicho nombramiento. José Luis Álvarez-Castellanos, coordinador de Izquierda Unida en la Región, califica la decisión del Consejo de Gobierno presidido por Fernando López Miras “sin especificar siquiera razones” como un “verdadero insulto al pueblo de la Región de Murcia”.

Lola García también ha hecho hincapié en que los galardones representan a toda la Región: “No vemos bien que alguien que no ha actuado de manera ética pueda tener un reconocimiento”. Recalca que la postura de Colombine no se debe a su condición de obispo, sino al mensaje que la Comunidad Autónoma lanza con el nombramiento. “Se está dando la imagen de una Región permisiva que premia a una persona que ha realizado acciones inmorales”. El Forum Feminista de la Región coincide con Colombine y con los partidos políticos de izquierda. “Las cosas cuando no se hacen bien hay que recordarlas”, afirma Pilar Fernández. Por su parte, la Consejería de Presidencia no ha dado respuesta a las preguntas de este periódico.

Entre los premiados, seis medallas de oro han sido destinadas para personas físicas, como el tenista Carlos Alcaraz; el hematólogo Vicente Vicente; Alfonso López Rueda, presidente del Grupo Postres Reina; y el artista Cristóbal Gabarrón. Cinco de las medallas han sido reservadas para colectivos y organismos, entre los que se encuentran el Colegio de Economistas, la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia, la Federación de empresas del Transporte y el Real Casino de Murcia. La Fuerza de Guerra Naval Especial de Infantería de Marina se llevará la corbata de honor, mientras que con los cuatro diplomas serán galardonados el oncólogo Cristóbal Belda; José Moreno, expresidente de la Fundación Jesús Abandonado; la Fundación Ambulancia del Deseo; y el humorista José Puebla. Junto con todos estos nombres, figuran las dos únicas mujeres de la lista: la letrada Encarnación Fernández y la actriz Margarita Lozano.