El consejero de Turismo busca desatascar la firma del convenio de hostelería murciana y se reúne con los sindicatos

El Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, se reunió con los representantes de la Unión General de Trabajadores -UGT- y Comisiones Obreras -CCOO-. El tema central del encuentro, celebrado a petición de los sindicatos, fue el convenio de hostelería murciano, cuya negociación con las patronales HoyTú y Hostecar está estancada desde 2017. El consejero ha transmitido su voluntad para que la renovación del convenio colectivo tenga lugar lo antes posible: “Hay que seguir insistiendo en vías como la Oficina de Mediación y Arbitraje. Desde la Comunidad Autónoma nos comprometemos a seguir hablando con los sindicatos y la patronal y esperamos que todo esto fructifique en la firma de ese convenio”. Asímismo, también ha prometido comentar con HoyTú el documento del convenio firmado el 12 de julio entre Fedetur y los sindicatos que no pudo salir adelante por falta de legitimidad.

En relación con el propio arbitraje entre ambas partes, esta mañana se ha vuelto a aplazar la convocatoria en la oficina, propuesta para el 19 de agosto. Teresa Fuentes, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO, recuerda que una de las funciones de dicha oficina es “fomentar la negociación colectiva y dar solución a controversias que puedan surgir entre los agentes sociales”, pero para ello se requiere la presencia de ambas partes. Para CCOO, las patronales pretenden alargar el asunto hasta después del verano, ya que tienen claro que HoyTú está evitando la reunión. “Una vez más nos dan largas, esta ya es la tercera vez. La primera, a finales de junio, no podían porque la secretaria de HoyTú no podía acudir; la segunda fue convocada la primera semana de agosto y tampoco pudo ser; y ahora, la tercera vez que no dan la cara, el que no puede es el asesor”, relata la secretaria.

La reunión se ha aplazado para el 29 de agosto y, en caso de que los empresarios hosteleros no acudan, los sindicatos advierten que recurrirán a las movilizaciones durante la Feria de Septiembre. “La firma del convenio no se puede retrasar más, ya que, desde 2008, los trabajadores han perdido un 20 por ciento de su poder adquisitivo. Están en una situación crítica”, denuncia la secretaria general.

Por su parte, el presidente de la patronal Hostecar, Juan José López, se ha mostrado dispuesto a desbloquear la negociación: “Nosotros estamos deseando que esto se acabe ya, que el acuerdo salga hacia adelante y nos pongamos a trabajar en lo que realmente importa, que es la imagen turística de la Región de Murcia, no buscar más fracturas o excusas para que el acuerdo siga atorado”. El punto espinoso, según ha manifestado López, es el complemento de Incapacidad Temporal -IT-. “La imagen turística de la Región de Murcia se perjudica con tantas bajas de gente que no quiere participar con el sector”, subraya.

Del próximo encuentro, estipulado para finales de mes, UGT y CCOO esperan poder llegar a un acuerdo. Teresa Fuentes ha transmitido que los sindicatos tienen “muchas ganas de cerrar ya este tema”, pero que no firmarán “cualquier cosa”, sino algo que sea lo suficientemente beneficioso para los trabajadores como para compensar los catorce años que lleva congelado el documento. “El convenio se puede firmar en media hora. Lo sabemos porque nosotros llegamos a un acuerdo con Fedetur, por lo que sabemos que es posible llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Esperamos que salga el acuerdo antes de que llegue septiembre”, ha declarado.