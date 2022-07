Polémica con el nuevo convenio de hostelería murciano: dos patronales cuestionan su legitimidad

Horas después de que el martes se anunciara la renovación del convenio de hostelería de la Región de Murcia, apenas actualizado desde 2008, las patronales HoyTú y Hostecar han denunciado la invalidez del acuerdo. El pacto fue firmado por Comisiones Obreras -CCOO-, la Unión General de Trabajadores -UGT- y la Federación Federación Turística Costa Cálida -Fedetur-, dejando fuera de la mesa de negociación a la patronal HoyTú al “ser la que principalmente bloqueaba el llegar a un acuerdo”. Los sindicatos recuerdan que la mesa de negociación llevaba abierta desde 2017.

Jesús Jiménez, Presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo -HoyTú-, ha calificado como “ilegítima” la firma del nuevo convenio de hostelería de la Región, que ostenta el título del más antiguo de España de dicho sector, alegando que “solo HoyTú y Hostecar están legitimados para negociar y firmar el convenio colectivo de la hostelería de la Región de Murcia”. Su posición es respaldada por la patronal cartagenera, que se ha echado para atrás en el pacto que la presidenta de Fedetur, Soledad Díaz, firmó en su nombre, puesto que la federación está compuesta por las patronales Hostetur, Hostecar y la estación náutica en el Mar Menor.

Jiménez califica de “bochornoso esperpento” el acuerdo y ha anunciado medidas legales contra el convenio, al que llama “papel mojado”. “Toda esta pantomima se ha llevado en secreto y nos hemos enterado por la prensa. Es escandaloso, es una estafa en toda regla”, señala. Añade que toda negociación real del convenio colectivo se ha de realizar en la mesa de negociación legalmente constituída, en la que no está Fedetur. Soledad Díaz, presidenta de la federación, sostiene que HoyTú ha tenido muchos años para formar un convenio y no han sido capaces. “Somos una federación que tiene capacidad para desbloquear el convenio después de 14 años. Y tenemos capacidad por representar a más de la mitad de las empresas del sector”, sostiene. También Teresa Fuentes defiende férreamente la legitimidad del convenio, ya que Fedetur “representa a más de 5.000 empresas de la Costa Cálida y de la comarca de Cartagena, un número mayor que el de HoyTú”.

El presidente de HoyTú también ha denunciado que Hostecar, integrada en Fedetur, tampoco tenía conocimiento de las nuevas actualizaciones del convenio -que consistían en una subida salarial en tres años de un 12,05% principalmente-. Frente a esto, Teresa Fuentes, Secretaria General de la Federación de Servicios de CCOO en la Región de Murcia, ha asegurado que Hostecar estaba al tanto de lo que se firmó el martes en la sede cartagenera. “No se sabe aún las razones exactas por las que ha decidido dar un paso atrás, pero sospechamos que está recibiendo presiones de HoyTú”, declara Fuentes. Por su parte, la patronal aún no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, aunque sí le ha comunicado a Soledad Díaz que sus razones giran en torno a que “no se ha consultado a la directiva”.

Los sindicatos localizan el problema en que HoyTú no está abierto a subir el salario de los trabajadores: “Ellos han llevado la voz cantante hasta ahora y no llevan bien que sean otros los que decidan”, explican. Aún así, la secretaria general ha asegurado que el convenio sigue adelante y advierte de que “saldrá publicado en el BORM” y de que “si quieren impugnarlo, nos veremos en los tribunales, pero a quien no aplique el convenio lo denunciaremos”.