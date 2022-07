UGT y CCOO piden volver a las negociaciones tras el fracaso del nuevo convenio de hostelería murciano

La renovación del convenio de hostelería de la Región de Murcia hace aguas al no estar la Federación Turística Costa Cálida -Fedetur- legalmente constituida. Su presidenta, Soledad Díaz, que dimitió ayer 26 de julio alegando motivos personales, da por inválido el polémico convenio, ya que Fedetur no está inscrito como Federación. De dicho trámite, según han confirmado a este diario, se habría debido encargar el secretario general de la patronal cartagenera Hostecar -que decidió dejar de apoyar la actualización del convenio una vez estuvo firmado-.

Sobre la dimisión de Díaz, fuentes cercanas afirman que “es muy probable que se haya debido a las presiones que la mujer ha recibido por parte del resto de las patronales por haberse atrevido a dar el paso y dejar en evidencia la falta de ganas de negociar y de llegar a un acuerdo del resto de patronales”.

Teresa Fuentes, secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras -CCOO- en la Región de Murcia, ha manifestado su descontento, ya que el sector hostelero de la Región de Murcia continúa, en plena temporada estival, dependiendo del convenio más antiguo de España. “A los sindicatos nos llama la atención que la Dirección General de Trabajo haya pedido la documentación de la inscripción de la federación cuando esto es la primera vez que ocurre, ya que al resto de patronales no les han pedido esos trámites”, denuncia. Para la secretaria, la Comunidad Autónoma, al pedir esta documentación, ha “tomado parte” en el asunto. “Es evidente que alguien les ha filtrado la información de que la federación no estaba registrada”, comenta.

El pacto entre sindicatos y Fedetur quedará anulado a partir del 3 de agosto, fecha en la que finalizará el plazo para acreditar la inscripción de la federación en el registro de asociaciones. La Consejería de Empresa ha comunicado que, si no se tramita, el convenio es “automáticamente nulo”.

Ante la situación, los sindicatos han pedido a la Oficina de Mediación y Arbitraje de la Región de Murcia una reunión con las patronales HoyTú y Hostecar para retomar las negociaciones, de la que aún no han obtenido respuesta. Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores denuncian que los empresarios permanecen “desaparecidos” y que por ello reclaman la intervención del consejero de Presidencia y Turismo, Marcos Ortuño, y del presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia -CROEM- con el objetivo de impulsar a las patronales para poder salir del punto muerto en el que se encuentra la mesa de negociación, estancada desde 2017. “Llevamos desde el pasado lunes 18 pidiendo una reunión de urgencia con el consejero Ortuño sin éxito”, han denunciado los sindicatos, que temen que las patronales busquen continuar hasta septiembre como si no hubiera pasado nada.

“Si la reunión para negociar no se produce en verano, en septiembre empezarán las movilizaciones, aunque sea durante la feria”, ha afirmado la Secretaria General. A pesar de lo ocurrido, los sindicatos se mantienen optimistas, ya que han demostrado que se puede negociar con las patronales que sean razonables: “Creo que eso es lo importante, porque llevamos en una mesa abierta cinco años y creo que ya ha quedado clara la razón: porque hay patronales que no están dispuestas a ceder y que se están enriqueciendo a costa de no subir salarios a los trabajadores de la hostelería”.