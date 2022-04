El PSOE exige al Gobierno de López Miras que “asuma sus competencias” en Atención Primaria

El diputado socialista José Antonio Peñalver ha exigido al Gobierno regional que “asuma sus competencias en Atención Primaria” y “deje de llorar y pedir financiación al Gobierno de España, que ya está comprometido con esta materia, a falta de que el Ejecutivo de López Miras haga su trabajo y presente un plan en condiciones”.

Peñalver ha hecho estas declaraciones tras el debate de la moción del PSOE sobre la elaboración de un plan regional de Atención Primaria, que no ha salido adelante con los votos en contra del PP, la ultraderecha y los expulsados de Ciudadanos.

Ha indicado que el Gobierno regional tiene “muy difícil” cumplimentar un plan en el que debe primar la creación de plazas de estructura, cuando acaba de despedir a más de 1.000 sanitarios y no ha previsto la creación de ninguna plaza nueva en los presupuestos de este año.

“Mientras tanto, nos ofrecen enormes carteles y fotos con anuncios de promesas que no van a cumplir. Prometen la construcción de los mismos centros de salud que ya prometieron en 2018 y no han ejecutado. El Gobierno de López Miras no gestiona, se resiste a estabilizar los puestos de trabajo, no crea nuevas plazas, no ofrece buenos contratos a los MIR que terminan el mes que viene y pone en peligro la supervivencia de la Atención Primaria y del sistema sanitario público regional”, ha señalado.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de López Miras ponga en riesgo la financiación finalista del Gobierno de España, si no presenta un plan regional de Atención Primaria y Comunitaria con un presupuesto finalista al que se ha comprometido todas las comunidades autónomas, siguiendo los objetivos aprobados por consenso en el Consejo Interterritorial.

“El Gobierno regional no reconoce que tiene la obligación de presentar un plan y pide al Gobierno de España presupuesto para la Atención Primaria, cuando ya ha comprometido en los PGE de 2022, 290 millones de euros finalistas para Atención Primaria esta materia, a distribuir entre las comunidades autónomas”, ha recordado el diputado socialista.

Finalmente, ha explicado que la propuesta del PSOE es la elaboración de un plan regional, que incluya, además de un presupuesto finalista, la creación de plazas de estructura, como ya han hecho comunidades como la Valenciana, con la creación de 1.613 plazas en Atención Primaria y la prórroga de 6.600 contratos COVID, así como convertir en estables los contratos temporales para hacer atractivos lo puestos, sobre todo, en las áreas de difícil cobertura y que los profesionales no se vayan.