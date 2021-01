El PSOE regional rechaza negociar la salida de la alcaldesa de Molina de Segura: Debe dimitir sin "condiciones"

El PSRM rechaza la propuesta de Esther Clavero para renunciar a su cargo como alcaldesa, que suponía mantener su cargo como concejala, pero liberado (sin cotizar ni recibir una prestación por ello) y dejar en manos de los residentes de Molina de Segura la elección del próximo edil: "Nos hemos enterado de esto por los medios de comunicación, eso no es serio, no conocemos la propuesta; en cualquier caso, nuestra postura es muy clara: el PSOE de la Región de Murcia no va a negociar nada", ha zanjado el vicesecretario general del PSRM-PSOE, Francisco Ayala.

Un centro de salud murciano se saltó el protocolo sanitario para vacunar a una alcaldesa: "No se podía"

El vicesecretario ha reiterado que "todos los cargos públicos que se hayan vacunado sin tener que hacerlo tienen que dimitir", pero que "el acta es personal, es suya, y ella sabrá lo que tiene que hacer, pero no vamos a negociar nada, ni aceptar ninguna condición". Para Ayala, resulta muy "extraño" que desde la Ejecutiva molinense se hayan acordado estas condiciones con criterios contrarios a la dirección federal: "No pueden, no tiene ningún sentido, nos hemos quedado un poco perplejos porque no tienen competencias para hacer algo así, ni siquiera las tenemos a nivel regional desde el momento en que hay una directriz federal"

Esther Clavero defiende la idoneidad de su propuesta: "En Molina siempre eligen los ciudadanos. Además creo que sería lo mejor para el futuro".

La todavía alcaldesa de Molina de Segura insiste en su inocencia: "Mi caso no se puede equiparar al resto, me llamaron y ahí están los informes médicos reconociéndolo. El problema en cualquier caso es del sistema", ha asegurado la todavía edila del ayuntamiento de Molina.

"El PSOE ha abierto una investigación, pues cuando concluya que me quemen. Mientras tanto habrá que tomar decisiones con mesura", ha concluido.

Esther Clavero fue vacunada con el beneplácito del coordinador de uno de los centros de salud del municipio de Molina de Segura, que se saltó el protocolo sanitario de vacunación para inyectar a la edila la primera dosis. Pese a que Clavero es una paciente oncológica, su turno y el del resto de personas en su misma situación aun no ha llegado en la campaña de vacunación, por lo que el SMS ha abierto un expediente de información reservada al sanitario que avaló la vacunación de la alcaldesa: "Se trata de un escrito particular y en ningún caso avalado por la gerencia del SMS".