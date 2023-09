Vox inviste en Murcia a López Miras y ya es el sexto presidente autonómico del PP nombrado gracias a la extrema derecha

Más de tres convulsos meses de negociaciones prácticamente inexistentes con la ultraderecha y dos sesiones de investidura, la primera de ellas fracasada, ha necesitado Fernando López Miras para ser reelegido presidente de la Región de Murcia. Lo ha hecho en la fecha límite puesta por la mesa de la Asamblea para disolver las cortes, y a merced del apoyo de los satisfechos nueve diputados de Vox, partido que entrará en la coalición de Gobierno, ahora de forma oficial, con dos consejerías y una vicepresidencia. De 45 los votos emitidos, 30 han sido 'Sí', mientras que ha habido 15 'No', al tiempo que cero abstenciones.

Será el antiguo ala-pívot de baloncesto, presidente de Vox en Murcia y exportavoz del grupo municipal en el Consistorio capitalino, José Ángel Antelo, quien asuma esa vicepresidencia del Gobierno de la Región, al tiempo que ostentará la consejería de Seguridad, Interior y Emergencias tras el pacto alcanzado el pasado viernes a última hora con el PP. En cambio, todavía se desconoce quién del partido de ultraderecha se hará cargo de la de Fomento.

Mientras que López Miras ha estado arropado por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; Antelo, ha estado acompañada por la diputada de Vox por Murcia en el Congreso de los Diputados, Lourdes Méndez Monasterio, quien previamente había ocupado esa misma posición con el PP.

A lo largo de todo ese tiempo, desde las elecciones autonómicas del 28M, el líder popular no paró de expresar su voluntad de gobernar en solitario, de no aceptar la entrada de Vox como parte del consejo de Gobierno. En julio, en las dos votaciones de investidura que consumaron el primer y único varapalo de López Miras, los nueve diputados de la formación ultraderechista, encabezados por Antelo, se levantaban firmes y declaraban con voz rotunda ante el micrófono de su mesa: “No”.

Durante aquellos días, los frustrados miembros del PP, en el Patio de Los Ayuntamientos de la Asamblea, conformaron una representación de gestos bruscos y pueriles de dignidad: intercambiaban miradas, serios y disgustados, se reían irónicamente, alzaban las manos con escepticismo y las dejaban enseguida caer sobre las rodillas mientras escuchaban las palabras de sus entonces adversarios.

Pero hoy, 7 de septiembre, todo ha cambiado. Los diputados de la ultraderecha (9) han votado a favor del candidato junto a los populares (21), y han aplaudido después al unísono, unos y otros, al término del proceso, la aparente victoria mutua de gobernar en coalición. En contra han tenido los 15 votos negativos de la oposición, 13 del PSOE de José Vélez, y dos del grupo mixto, liderado por María Marín.

José Vélez (PSOE): “Su único interés es imponer la censura de contenidos en la enseñanza publica”

José Vélez, secretario general de los socialistas murcianos, ha sido el primero esta mañana en iniciar su intervención. “Se acabó el teatrillo, pasó lo que sabíamos que iba a pasar, que el acuerdo pasaría por entrar Vox en el Gobierno y López Miras se arrodillaría ante Vox, como lo han hecho en otros territorios y en nuestros ayuntamientos”.

“Hemos perdido tres meses por un paripé para atender a los intereses de Núñez Feijóo. Su palabra no tiene ningún valor, señor López Miras. Si es un buen acuerdo el viernes, por qué no lo era hace tres meses. Dijo que no gobernaría con Vox, que las coaliciones eran un engaño. Ha demostrado que no es de fiar y no tienen palabra”, ha aludido en referencia a la negociación prácticamente inexistente durante los más de tres meses que han transcurrido desde la celebración de elecciones autonómicas.

“Siguen discriminando a las mujeres víctimas de violencia de género y a las que quieren interrumpir su embarazo a pesar de que hay una sentencia del Tribunal Supremo en contra”, ha apuntado Vélez y ha recordado que la Región de Murcia se encuentra a la cola de todos los índices de bienestar y calidad de vida, al tiempo que se encuentra a la cabeza de la pobreza infantil, el fracaso escolar, la violencia de género o las listas de espera de la dependencia. “La ciudadanía se merece que saque a la ultraderecha del Gobierno de nuestra Región”.

El líder socialista ha apostado por la “creación de una agencia antifraude que trabaje con independencia e imparcialidad, palabra que ustedes no han trabajado en esta legislatura, para erradicar el fraude en nuestras instituciones públicas” y la presentación de una proposición de ley de gobierno abierto y transparencia, al tiempo que quieren dotar al Consejo de la Transparencia “de los medios que necesita” y la creación de una comisión especial para controlar y gestionar el gasto sanitario.

“Somos la comunidad que más psicofármacos consumimos de España y está relacionado con la carencia de profesionales para atender problemas de salud mental. Les propongo un pacto regional para la educación consensuado con la comunidad educativa, un pacto que comprometa el 5% del PIB para la enseñanza no universitaria y a la universitaria el 1%, que reduzca el abandono escolar y reduzca la ratio por aula”, ha afirmado José Vélez. “Su único interés es imponer la censura de contenidos en la enseñanza publica, lo demostró en la anterior legislatura y lo vamos a ver en esta”, ha subrayado con el aplauso de su grupo parlamentario.

Vélez también puso sobre la mesa la creación de una comisión especial para impulsar un nuevo pacto por la violencia de género, y se dirigió en ese momento al jefe del Ejecutivo regional en funciones: “No se ponga nervioso, señor Lopez Miras, porque le digan la verdad, que sé que está acostumbrado a que le alaben aunque lo que diga sean tonterías”.

“Apostamos por el apoyo para agricultores y ganaderos con estricto cumplimiento de las normativas de nitratos, garantizando el agua, con el trasvase y con un abaratamiento del agua desalada”. Desde el PSOE de la Región harán una proposición de ley de cambio climático y quieren que se cumpla la tan polémica ley de protección del Mar Menor, así como toda la normativa estatal y europea y “que se mantenga la moratoria hasta que se apruebe el plan de ordenamiento de la cuenca”. “Dentro de poco van a poder votar la propuesta socialista porque el decreto ley que se inventaron no vale para nada”, ha añadido.

Haciendo uso de un poco más de los 30 minutos que le correspondían, Vélez también se ha comprometido con una proposición para luchar contra el fraude y una ley del juego “para regular la desorbitada expansión en esta Región con tan graves consecuencias para los jóvenes y el resto de la sociedad”.

José Ángel Antelo (Vox): “El tiempo de agachar la cabeza frente a la izquierda ha terminado, somos mejores que ellos en todo”

El portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, José Ángel Antelo, ha recordado en primer lugar que “siempre hemos estado dispuestos a alcanzar un acuerdo”. “Hoy celebramos haberlo conseguido y haber cumplido con el deseo mayoritaria de los ciudadanos”.

“Durante años Murcia ha sido una gran olvidada. Los gobiernos nacionales se han centrado más en atender las demandas de las élites separatistas”, ha espetado el líder del partido de ultraderecha en la Región. “El acuerdo ha contado con muchos enemigos externos, pero también internos. Es algo que debemos reflexionar. Algunos medios de comunicación han luchado abiertamente contra este acuerdo”, ha subrayado.

“El tiempo de agachar la cabeza frente a la izquierda ha terminado, somos mejores que ellos en todo”, ha espetado el líder de Vox en la Región. Antelo ha recordado que “el pasado 10 de julio vivimos una sesión de investidura muy diferente a la actual y ha continuado con que ”el Gobieron regional defenderá sin matices el trasvase Tajo-Segura“. ”Defenderemos los derechos de los agricultores y pescadores frente a cualquier normativa que amenace su actividad, venga de donde venga. Por supuesto, también defenderemos la caza y la tauromaquia, que está siendo amenazada por la izquierda en muchos puntos de España“. ”La recuperación del Mar Menor será nuestra prioridad, defenderemos la construcción de muchas infraestructuras“, ha aseverado.

El líder de Vox en Murcia también quiere situar “el centro de las políticas públicas en la familia. Haremos una ley que reconozca su importancia”. “Nuestra Región lleva años sufriendo un grave problema de inseguridad. Exigimos al Gobierno nacional que aumente las plantillas de guardia civil y policía nacional. Apostaremos por la coordinación entre las distintas fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado para luchar contra las mafias que trafican con la inmigración”.

“Reduciremos el IRPF, las rentas medias y bajas y ampliaremos las deducciones fiscales a las familias numerosas y monoparentales. También eliminaremos las subvenciones directas a sindicatos y patronal como ya hemos hecho en otras regiones”, ha concluido en líder del partido de ultraderecha en la Región que ha utilizado la mitad del tiempo que tenía con alrededor de 15 minutos.

María Marín (Podemos): “La clave de su Gobierno no va a ser la igualdad como defendía ayer, sino la privatización. Seguirá perdonando impuestos a los supermillonarios”

“No hay diferencias entre López Miras y Antelo, el moderado Feijóo y el ultra Abascal, no hay diferencias entre PP y Vox porque el PP moderado solo existe en campaña electoral y, cuando se apagan los focos, se termina la moderación”, ha explicado la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional. “Ahora ya tenemos a López Antelo en la Asamblea Regional”, ha dicho la diputada en un juego de palabras que ya utilizó en la primera sesión fracasada de López Miras. “Si le sentó mal mi ironía, no me cuesta trabajo pedirle disculpas, pero con mas razón debería pedir perdón usted a las personas que le votaron y ha vuelto a engañar en su campaña electoral y todo el verano”.

“Mire, este es usted, esta entrevista es del 21 de mayo a una semana de las autonómicas con el titular 'No voy a gobernar en coalición con Vox, las coaliciones son un engaño', ¿Qué va a hacer usted entonces aquí, un fraude?”, se pregunta María Marín con la portada de un periódico en la mano. “Es usted un fraude a la ciudadanía, no es que haya mentido en algun punto concreto, es que miente desde el titular hasta el final de la noticia”. Marín también ha mostrado las declaraciones de López Miras del 2 de agosto en las que asegura que Vox no entrará en el Gobierno “bajo ningún concepto”. Mientras que el jefe de Gobierno en funciones ha rechazado el contenido de esta noticia con sus gestos, Marín le ha respondido: “Ah, que es mentira lo que dicen los señores periodistas”. “Su palabra vale lo mismo que la de su compañera Guardiola, es decir, absolutamente nada”, ha concluido.

“Con usted, la Región no puede estar peor representada. Ustedes sirven a los mismos intereses y cazan para el mismo amo, y mire que ha hablado Antelo sobre la caza. No nos pilla de sopresa, ya se lo dije en julio”. “Fue Marx el que nos enseñó que hay algo detrás de todo lo que sucede tras la esfera política: detrás del teatrillo hay algo que es mucho más real y es la profunda estructura de clases que pacedemos en esta tierra, hay una clase de personas que son las dueñas de casi todo en esta tierra y son para los que trabajan ustedes, los diputados de PP y Vox, y para los que tambien trabajaban los ciudadanos”.

“Este año va a seguir siendo el Gobierno de los Rivero, la UCAM y la CROEM, un Gobierno contra la case media trabajadora”, ha criticado Marín, quien lamenta que “la clave de su gobierno no va a ser la igualdad como defendía ayer, sino la privatización. Seguirá perdonando impuestos a los supermillonarios”.

La diputada regional de Podemos ha continuado su discurso con la misma contundencia y crítica: “Seguimos anclados en un modelo que contamina el medio ambiente, genera empleo precario y concentra la riqueza en muy pocas manos. Tenemos los terceros salarios más bajos del país, se han cargado el Mar Menor, y van a por el resto de nuestros espacios naturales”.

Marín ha recordado que López Miras había afirmado que su “bandera iba a ser la igualdad y lucha contra violencia género, pero niegan la existencia de la violencia sistemática contra las mujeres en su pacto. Ayer se manifestaba la Asamblea Feminista por los últimos asesinatos. No se de qué igualdad hablan ustedes y creo que debería darles vergüenza. Tenemos la tasa más alta de violencia de género del país”.

La diputada de Podemos ha traducido las palabras de López Miras en lo que respecta a garantizar la 'neutralidad de la educación', “es decir, vuelve el veto parental a las aulas y lo repetiremos una y mil veces: los derechos LGTBI no son una moda ni una ideología, el cambio climático es una evidencia y no una ideología, la memoria histórica es un derecho demócratico”.

“Estamos entre las cuatro regiones más áridas del país, el 32% del suelo de la Región es desierto, y sabemos que Vox se queda con Seguridad y Emergencias, pero no nos han hablado de medidas para evitar inundaciones o un plan de incendios. Tampoco existen en su acuerdo las energías renovables cuando tenemos 365 días de sol al año, ni han hablado de medidas contra la ludopatía: el señor Orenes se lo agradecerá y estará muy contento con su Gobierno, bautizado como el pacto del Odiseo, según dicen las malas lenguas”, en referencia al edificio del grupo que aúna un casino y un restaurante, entre otros, que se encuentra a la entrada de la capital murciana.

Joaquín Segado (PP): “Los ciudadanos no querían elecciones por tercera vez en tres meses”

El portavoz del PP en la Asamblea Regional ha defendido la firma del pacto con Vox: “Hemos alcanzado un acuerdo programático muy criticado por la izquierda, pero que sencillamente es un documento que podría ser rubricado por la mayoría, si no la totalidad de los ciudadanos”.

“Defendemos la continuidad del trasvase con las reglas acordadas con los regantes, defendemos un Plan Hidrológico Nacional. No nos avergonzamos de nada, hemos acordado ayudar a los agricultores, ganaderos y pescadores. La protección del Mar Menor seguirá siendo la seña de identidad de nuestro Gobierno y reclamando al Gobierno central todo lo prometido que jamás nos ha dado”, ha expuesto Segado.

“El Mar Menor es la gran mentira de esta Región y la va a seguir siendo. Ayer López Miras tendió la mano para recuperarlo entre todos, parece que la izquierda sólo quiere hablar del Mar Menor para dañar al PP. Qué pena ser el delegado que desvió los fondos del Mar Menor para otras comunidades de España”, ha dedicado Segado estas palabras al líder socialista de la Región.

“Actuamos contra la violencia de género, seguiremos luchando contra la que es una de las grandes lacras de la sociedad. Seguiremos apoyando a las víctimas y aislando a los agresores”, ha dicho el portavoz popular. “Creemos en una educación alejada del adoctrinamiento que no les imponga qué deben opinar. Lucharemos contra la delincuencia, también contra la okupacion, ya que con la actitud pasiva del Gobierno central se ha extendido en nuestro país de forma preocupante”, ha añadido.

“Mientras que la señora Marín insulta a los empresarios nosotros les apoyamos para que creen empleo. Mientras el Gobierno nacional de Podemos, Sánchez y los 24 partidos que sustentan ese Gobierno Frankenstein fría a impuestos a los ciudadanos, nosotros los seguiremos reduciendo”, ha defendido el diputado popular.

Segado ha hecho una defensa del corredor del Mediterráneo, “con un AVE de verdad, no con uno fake como el que nos ha puesto Pedro Sánchez que llegue a Cartagena y nos conecte con Andalucía”. “La repetición electoral quizá hubiera sido la opción mas cómoda, quizá la más beneficiosa electoralmente para el PP, pero los ciudadanos no querían elecciones por tercera vez en tres meses”, se ha defendido Segado.

“Hoy Vélez ha perdido una oportunidad para oponerse al chantaje de los independentistas. Ya le habíamos oído apoyar los indultos a los cabecillas del golpe independentista. Vélez pretende dar lecciones sobre pactos, habiendo sido el candidato que ha sacado el peor resultado del PSOE en los últimos años 12 años”, le ha espetado Segado al líder socialista de la Región. “Vienen a pedirnos una agencia para luchar contra la corrupción. Menos mal que el pleno ha sido hoy y no el 14. Hubiera sido una pena que se hubiera perdido el pleno por testificar por malversación”, ha añadido el portavoz popular en el Parlamento autonómico.

Fernando López Miras (PP): “Que mi Gobierno pacte no es noticia”

En su contestación a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, el presidente del Ejecutivo murciano en funciones ha dicho que “los ciudadanos de la Región de Murcia lo expresaron con claridad el 28M. Ustedes han venido a confirmarlo: no son alternativa, señores de la izquierda. Sus discursos apocalípticos no asustan a nadie, el apocalipsis puede producirse en este país cuando Sánchez ceda ante las pretensiones de Puigdemont”.

“Que mi gobierno pacte no es noticia. Es lo que hemos hecho desde el principio, dentro y fuera de esta Asamblea. Adoptamos medidas en plena pandemia y firmamos pactos que implicaron a toda la sociedad murciana, de los que solo ustedes se excluyeron”, ha recordado López Miras.

El candidato a la investidura se ha dirigido al líder socialista de la Región para decirle que “no voy a usar su vocabulario para tildarles de amenaza contra nuestros ciudadanos”. “Dice de crear oficina contra el fraude, pero ignora que hay una en la Consejería de Hacienda y que mientras que se estimaban unos 40 millones de euros de recaudación, ya ha recaudado 48. Nos habla de medio ambiente, pero la mayor crisis medioamental vivida en la Región -la bahía de Portman-, que depende solo de ustedes sigue paralizada y sin presupuesto. Hablan de sanidad, pero evitan decir que somos de los que más invertimos en función del PIB y por habitante. Hablan de infraestructuras, pero cuando pudieron firmar ese pacto y contribuir, dieron la callada por respuesta. Hablan de infraestructuras, pero no se atreven a nombrar el AVE”.

López Miras ha continuado su discurso dirigiéndose a Vélez: “Ha sido el delegado que ha pegado el mayor hachazo que ha sufrido el trasvase Tajo-Segura, habla de garantizar agua para siempre cerrando la principal fuente de llegada de agua de calidad al Sureste español”. “Habla de sanciones al juego, pero precisamente usted y Podemos votaron en contra de un decreto para implementar sanciones contra el juego; habla de financiación autonómica, pero es incapaz de decirle esto a su jefe, el señor Sanchez, que vota a favor en el Congreso de favorecer a Catalunya y País Vasco”, ha añadido.

“Cuando nací presidía el Gobierno Felipe González: tuvo papel muy destacado para que España cerrara un periodo de enfrentamientos. El pasado martes Felipe González -referente de los socialistas- afirmó que en las últimas elecciones le costó votar al PSOE, estoy seguro de que a usted no le costó. Usted fue el más ferviente defensor del sanchismo en toda España”, se ha dirigido López Miras de nuevo al líder socialista murciano. “Usted, señor Vélez, nunca ha defendido a la Región. En su currículum siempre estará la mancha de permitir y no criticar el recorte del trasvase Tajo-Segura”, ha espetado.

López Miras ha dicho que puede reunirse con Antelo “en cualquier sitio de la Región de Murcia, pero ustedes prefieren pactos que tienen que debatirse fuera de España porque se hacen con prófugos. Vienen ustedes a dar lecciones de pactos. Ninguna. En España estamos asistiendo a una negociación absolutamente vergonzante, en la que parece que el único sincero es Puigdemont”.

También le dedicó López Miras parte de su discurso a la portavoz de Podemos: “Marín hoy impone el pensamiento que deben tener los ciudadanos de la Región. Ustedes quieren imponer esa ideología típica de regímenes comunistas. No puede criticar el acuerdo firmado entre PP y Vox -lo analiza y no puede-, así que se lo inventa y donde en cada punto pone una cosa, usted se inventa que dice lo contrario”.

“Comprendo que tiene poco que decir, más allá de su lenguaje faltón. Y lo mínimo que se debe exigir cuando se habla desde esta casa que debe ser sagrada es corrección a la hora de dirigirse a los murcianos”, ha apuntado refiriéndose a las palabras de Marín de “pasarse por el forro” ciertas medidas.

El candidato a la investidura como presidente regional también ha dicho que “las víctimas de violencia sexual le habrían agradecido que esa rapidez de movilización hoy para protestar frente a la Asamblea contra la formación de Gobierno la hubieran tenido para modifica rla ley del 'solo sí es sí'”.

“Este acuerdo ha sido fruto del consenso, la generosidad y el compromiso de dos partidos que ponen los intereses de Murcia por encima de nuestras diferencias, que las había, para abordar el futuro que nos une”, ha concluido el candidato a la investidura a presidente del Gobierno regional.