El Gobierno de Murcia deja fuera del proyecto de protección a los niños víctimas de abuso sexual que no estén en situación de desamparo

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha decidido dejar fuera del Proyecto Luz, una iniciativa que atiende a los menores que puedan ser objeto de abuso sexual, a aquellos niños que no estén en situación de desamparo debido al colapso que está experimentando el programa de evaluación de menores víctimas de abuso sexual infantil, que cada año recibe más casos.

El programa atendía desde su creación en 2012 a todos los niños y adolescentes víctimas de abuso en la Región de Murcia, donde este año se han atendido a más de 200 menores. Sin embargo, la Consejería de Familia, ante la cantidad de casos de abuso sexual que tienen que atender desde el Proyecto Luz, ha decidido que en aquellas situaciones en las que el niño no esté en situación de desprotección se le derivará a instituciones como el Instituto de Medicina Legal (IML).

Por su parte, la Consejería ha declarado en nota de prensa que "en ningún caso los menores que hayan sufrido abuso sexual quedarán sin atención psicológica, ya que todos los organismos competentes cuentan con este servicio de atención".

La presidenta de la Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (Amaim), Juana López, ha asegurado a este diario que con este cambio "en vez de tener un sitio de referencia con profesionales formados tanto para el diagnóstico como para el tratamiento terapéutico, los niños se van a diluir en un servicio generalista, como es el Servicio de Atención de Salud Mental Infanto-Juvenil o el Instituto de Medicina Legal, que es donde los van a mandar".

El Proyecto Luz de la Región de Murcia cuenta con cinco psicólogos expertos en abuso sexual infantil, quienes orientan y ayudan a las víctimas menores y a las familias, además de determinar si el diagnóstico del niño es verdadero, recoger su testimonio y concretar la atención terapéutica necesaria. De esta manera, el niño puede contar su caso a psicólogos expertos, y este testimonio tiene validez judicial.

Por otro lado, una psicóloga de atención primaria relacionada con el Proyecto Luz ha declarado a eldiario.es que "se necesita que éste no sea un servicio externalizado, sino que sea especializado dentro de la administración pública". La psicóloga ha explicado que el hecho de que se derive al niño a otras instituciones y "se le haga pasar por un rosario de lugares" va a hacer que deba repetir su testimonio, "y eso es una victimización constante", ha añadido.

Además, según la especialista en psicología infantil, "lo fundamental es coger la primera entrevista y que no pase por nadie más". En esta línea, también ha apuntado que "no hay psicólogos suficientes" en Salud Mental, y que "no hay un equipo especializado en infanto-juvenil", donde, además, según ha afirmado, "las citas ahora mismo se dan cada dos meses".

Asimismo, la vicesecretaria del PSOE de la Región, Gloria Alarcón, ha subrayado en una nota de prensa que el Gobierno regional "no puede hacer discriminación entre unas víctimas y otras según la situación o el poder adquisitivo de sus familias, porque el trauma sufrido es el mismo; por tanto, necesitan la misma atención sanitaria".

En este sentido, cabe destacar que la comunidad de Murcia, junto con Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha y Baleares es una de las cinco comunidades que cuentan con recursos gratuitos para atender y ayudar a los niños víctimas de abuso.