Tras la presión de periodistas un directivo de Radio Televisión Región de Murcia retira un artículo por su contenido sexista

Algunas periodistas de La 7 Televisión Región de Murcia se han negado a trabajar esta mañana hasta no tener una explicación oficial de la cadena autónomica a causa del contenido sexista del artículo de Francisco Martínez Campos, directivo de Radio Televisión Región de Murcia (RTRM), ya retirado del diario digital MurciaEconomía.

Finalmente, los trabajadores de la Televisión Murciana han emitido un comunicado en el que han mostrado su "más profunda repulsa" al artículo `De Trotski y sus gustos femeninos´.

En el comunicado denuncian los siguientes ejemplos del artículo en los que el directivo de RTRM se regocij aba del aspecto físico de las periodistas de La 7 Televisión en boca de su perro Trotski: "Comienza su visionado televisivo con las mañanas y Ana Cruz y me mira de manera picarona. Le gusta sobre todo cuando habla de pie, por sus caderas poderosas y su estatura inalcanzable"; "Martita y Carmen. ’Dos pedazo de mujeres’, me dice con ojos golosones. Dos ‘zagalas’ de buen ver a las que no le importaría dar un lametón o acurrucarse en su regazo" , y "Por María Pina y porque dice que la directora, Raquel, además de guapica tiene una forma de ser que le ponen también. Es -le han dicho- como una de esas nurses inglesas que enamoran a sus protegidos pese a sus férreas formas".

Los trabajadores de la Televisión Murciana denuncian en el comunicado "el poco valor que da al trabajo realizado por las compañeras, abocando a una sexualización de las mismas, permitiéndose usar para ello un tono paternalista en el que no faltan tan siquiera diminutivos".

Finalmente, el medio digital ha retirado el artículo de la red y Martínez Campos ha pedido disculpas.

No mw duelen prendas en pedir disculpas a aquellas compañeras y compañeros que se hayan sentido ofendidos por el articulo en Murciaeconomia sobre las profesionales de 7tv.

Nunca en mi intención y en mi profundo respeto y apoyo. — F.MARTINEZ-CAMPOS (@famacasa) 13 de marzo de 2018

Por su parte, la Dirección de RTRM ha manifestado su rechazo al "mensaje, el tono y el enfoque del artículo publicado por el Responsable del Departamento de Control de Servicio Público, Francisco Martínez Campos, en un medio online". "El respeto a la condición profesional y personal de las periodistas de la Región de Murcia pasa por poner en valor y reconocer su dedicación, su desempeño diario y la calidad de su trabajo, no sexualizándolo ni convirtiéndolo en objeto de un humor dudoso", dice el comunicado del organismo público. "Sin perjuicio de la libertad de opinión y expresión que asiste al autor, RTRM repudia tajantemente las opiniones vertidas y la visión que traslucen", añade.

Francisco Martínez Campos es el Jefe de Departamento de Control del Servicio Público de Comunicación de la empresa pública de Radio Televisión Región de Murcia y antiguo director de informativos de La 7.

El directivo de RTRM dimitió el pasado junio como director general de Medios de Comunicación del Gobierno regional alegando motivos personales. En ese momento hubo enfrentamiento por el control del ente público porque la oposición aseguraba que Martínez Campos no podía ejercer las funciones de dirección de la televisión autonómica con un cargo que pertenecía al Gobierno regional.

Por su parte, el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia ha informado de la retirada del artículo y las disculpas de su autor, al tiempo que ha señalado que "es la entidad que debe representar y defender la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de la profesión", aunque algunas mujeres periodistas afirman no sentirse representadas por dicho órgano.