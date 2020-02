Un ayuntamiento murciano cancela una charla sobre una trilogía de libros de temática gay: "Me han censurado"

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha cancelado un coloquio de contenido LGTB dentro del ciclo de charlas mensuales relacionadas con la psiquiatría. A la charla habría asistido el autor murciano Jan J. Marti para hablar de sus libros de la 'Trilogía del olvido' que inició con la obra 'Cuando el amor no tenía nombre', en las que narra historias sobre relaciones homosexuales que él se imaginó a partir de fotografías antiguas en blanco y negro.

Jan J. Marti ha manifestado su malestar en Twitter alegando que un Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar le había censurado por ser una obra de temática LGTB: "Y eso que solo han visto la portada". Oriundo del municipio murciano de Ceutí, licenciado en Historia Antigua y Arqueología en la Universidad de Murcia, ha manifestado a este medio que no le da "demasiadas vueltas a este asunto", que él se queda con "todo lo bueno".

"Tengo muy claro que las charlas municipales van a ser casi imposible, y más aquí en Murcia", ha lamentado. No obstante, el autor se ha mostrado orgulloso de sus logros: "En Molina del Segura fueron más de 100 personas a una conferencia y se vendieron más de 50 libros. Fue una bestialidad". El autor ha confesado que le suelen decir que está teniendo éxito con su libro en Murcia, su tierra: "Mi libro solo está en dos librerías de la Región, en Lorca y Caravaca de la Cruz".

La plataforma 'Salud y Cultura' organizó esta charla en colaboración con la Concejalía de Cultura de los cuatro municipios del Mar Menor (Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco). Félix Crespo, psiquiatra y organizador del ciclo de charlas, ha contado a este medio que la Concejalía de Cultura de San Pedro del Pinatar se ha excusado en que no tiene disponibilidad para cubrir los gastos y honorarios del conferenciante: "Por eso hemos buscado un lugar alternativo". No obstante, las otras charlas del ciclo no se han cancelado. Finalmente, el coloquio de Jan J. Marti, que va dirigida a un público general, será acogido en el municipio de Torre-Pacheco.

Por su parte, Félix Crespo ha reafirmado que la charla fue propuesta por salud mental porque era una "actividad de prevención y promoción de salud". Crespo ha puesto en valor el libro de J. Marti: "'Cuando el amor no tenía nombre’ es un libro que nos ayuda a los profesionales de la salud mental a tratar temas que tienen que ver con el deseo, la identidad, la posibilidad o no de amar o ser amado". El psiquiatra ha verificado que es interesante para "despatologizar y hablar con normalidad sobre cuestiones de la construcción de la identidad, que a veces causa mucho malestar y, sin embargo, Jan J. Marti ha sabido trasladar de una manera muy bonita en su libro".

'Cuando el amor no tenía nombre' recopila una cadena de relatos desarrollados en un lugar y en un momento de la historia distinto. Jan J. Marti ha vendido los derechos de autor a la productora 'Plano a plano' con el fin de realizar una serie de televisión, en la cual se contarán una de la historias que conforma la trilogía.