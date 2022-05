La Comunidad estudia “oxigenar” el Mar Menor con microburbujas ante un episodio de hipoxia: “Un ecosistema no es un acuario”

En la reunión del Comité de Seguimiento del Mar Menor de este martes, la Comunidad ha anunciado un proyecto piloto de “oxigenación” de la laguna salada. “Se trata de probar una técnica mediante la aplicación de una tubería microperforada para la inyección de microburbujas de oxígeno, lo que permitiría mejorar los niveles de oxígeno si las mediciones reflejan que es necesario actuar en una zona”, ha asegurado el portavoz del Comité, Emilio María Dolores. De acuerdo con el portavoz, es la “única medida posible” para minimizar un episodio de anoxia de manera rápida: “Es algo que venimos demandando desde 2019 y que necesitamos que el Ministerio autorice dada la emergencia medioambiental del momento”, ha sostenido.

El nuevo Plan del Tajo podría aliviar presión sobre el Mar Menor: "Habrá un caudal suficiente para mantener buena parte del regadío"

Saber más

Desde Ecologistas en Acción califican el proyecto de “despropósito” y comparan el efecto que puede tener oxigenar el agua con tuberías al de “soplarle a un incendio forestal”: “No tiene ningún sentido. Un ecosistema no se puede tratar como si fuera un acuario”, denuncia Pedro Luengo, portavoz de la asociación. Luengo explica que no se puede paliar un proceso que es “imparable” mientras se siguen arrojando nutrientes en el agua procedentes del Campo de Cartagena. “Si esto sigue ocurriendo, culpar a las lluvias, que es el vehículo; al calor, que es un proceso natural; no es más que tirar balones fuera e intentar colocar la pelota sobre el tejado del Ministerio y otras autoridades para no asumir las competencias de la Comunidad autónoma y regular la actividad agrícola”, denuncia Luengo.

Para el ecologista esta medida es una estrategia para dar la ilusión de que el Gobierno regional “hace lo que puede”: Saben que la cosa puede pintar muy mal este verano, sería el segundo año donde ocurre una crisis medioambiental en plena temporada alta. Ahí se le van a revolver todos los sectores“.

El Luengo denuncia que el Ejecutivo no está tomando ninguna medida “en el origen”. Asegura que, por ejemplo, una de las mayores pretensiones del Colector Norte, descrito como un captador para que las aguas de la rambla del Albujón no lleguen al Mar Menor, será “conseguir agua legal y barata para seguir regando mientras se quita presión a los agricultores para regular su agricultura”. “También buscan en desgaste del gobierno regional”, apunta Luengo. “Insisten en que el gobierno central es el que tiene que dar el permiso para la realización del ensayo y del Colector. De todas las grandísimas competencias que tiene el gobierno regional, ni hablan de ellas ni las aplican, pero luego las pocas que tiene el gobierno central las identifican como el problema del Mar Menor. Está utilizando el Mar Menor de manera partidista de forma muy descarada”.

El ecologista insiste en que el Gobierno regional debería haberse alejado de “medidas populistas y descabelladas” y haberse centrado en, al menos, asignar más técnicos para desmantelar lo antes posible el regadío ilegal del Campo de Cartagena o comprar fincas agrícolas de la primera línea del Mar Menor para transformarlas en humedales que hagan las veces de filtros verdes. “Todo eso sería mucho más eficaz que este tipo de propuestas que son muy llamativas pero que ponen el foco en los síntomas y no en la enfermedad”, reflexiona.