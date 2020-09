Desalojan un cumpleaños con más de 100 invitados en Lorca, el municipio murciano con más casos de COVID-19

A pesar de concentrar desde hace semanas la mayor incidencia de positivos por coronavirus de la Región de Murcia, la Policía Local de Lorca sorprendió este fin de semana a más un centenar de personas celebrando una fiesta de cumpleaños en un local del centro de este municipio murciano. La fiesta se celebró este sábado por la noche en el bar New York de la Plaza Real y, según ha podido saber este periódico, fue descubierta por los agentes en un control rutinario.

Al propietario del local se le ha abierto un expediente sancionador por falta "muy grave"; sin embargo, a los clientes que se encontraban en el bar no se les pudo multar ya que no había efectivos suficientes. "Hace falta un dispositivo policial importante para poder identificar y multar a 100 personas", ha dicho este martes el concejal de Seguridad Ciudadana de Lorca, José Luis Ruiz.

El dispositivo, según ha explicado a elDiario.es Región de Murcia el edil lorquino, "se organizó en previsión de los botellones que se pudieran estar celebrando" y otras aglomeraciones en la vía pública; como en el caso del cumpleaños, en el que los invitados habían ocupado la Plaza en el exterior del local, así como el interior del establecimiento. "No era posible identificar a todos los asistentes, por lo que se les desalojó para evitar el riesgo sanitario", ha aclarado José Luis Ruiz.

Según el concejal de Seguridad Ciudadana de Lorca, la multa para el dueño del bar puede oscilar entre los 3.000 y los 30.000 euros y se enfrenta, además, a la posibilidad de que le cierren el establecimiento. "Fueron los propios vecinos, alarmados, los que advirtieron a la Policía", afirma el edil, quien puntualiza que "la mayoría del sector está cumpliendo tanto en horarios como en aforos". Al propietario del New York, sin embargo, ya se le había llamado la atención la semana pasada por disponer de terraza sin autorización. "Ni lo había solicitado, por lo que se le hizo retirarla".

En Lorca, además, hace ya dos semanas -tras un brote el pasado 25 de julio en un local de ocio nocturno- que se impusieron medidas más restrictivas que en otros territorios de la Región; entre ellas, se había ordenado reducir el aforo en el interior de los locales de hostelería a un 40%. Las autoridades sanitarias de la Comunidad no descartan un retroceso a la fase 1 de no contenerse los contagios, según volvió a insistir este lunes el consejero de Salud murciano, Manuel Villegas.

En las últimas semanas, y a pesar de que el Ayuntamiento ha lanzado una campaña de concienciación por todo el municipio, la Policía Local ha interpuesto casi 500 multas por no llevar mascarilla, hacer botellón (300), incumplir las cuarentenas o superar el número de ocupantes no convivientes en los vehículos, que se ha limitado en la Región al 50%. El edil de Seguridad Ciudadana asegura que "lo que buscamos dando publicidad a estos datos es que la gente se conciencie; me gustaría no tener que poner ninguna sanción pero en vista de la situación actual tenemos que actuar".