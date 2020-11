La doctora por la UMU Mercedes Pelegrín, elegida entre las 12 jóvenes más influyentes de Europa en investigación operativa

Mercedes Pelegrín García, doctora por la Universidad de Murcia, ha sido incluida en la lista de las 12 jóvenes más influyentes en investigación operativa de Europa que elabora el EURO WISDOM Forum (Women In Society Doing Operational research and Management science). La investigación operativa se define como la disciplina que busca soluciones para la gestión de grandes sistemas mediante la aplicación de métodos analíticos avanzados que ayudan a la toma de decisiones. La investigación operativa soluciona problemas complejos en cualquier campo, ya sea en el ámbito de la industria, la economía, el comercio, defensa o la administración, entre otros.

Además, su tesis doctoral ha sido galardonada con el primer premio del 'SOLA Dissertation Award', un concurso bianual que premia a la mejor tesis doctoral a nivel mundial en el campo de la ‘ciencia de la localización’ producida en los dos últimos años. El concurso está organizado por la Section on Locational Analysis (SOLA) del Institutue for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS). Su tesis doctoral, titulada 'Set packing, location and related problems', fue desarrollada bajo la dirección del catedrático Alfredo Marín Pérez, del departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Murcia.

Pelegrín García fue estudiante en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia en la doble titulación del Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática. Obtuvo también en la UMU el Máster en Matemática Avanzada y su doctorado en Matemáticas. Actualmente es investigadora posdoctoral en la Cátedra ‘Integrated Urban Mobility’ de L'École Polytechnique Palaiseau CEDEX, en Francia.