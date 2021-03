El Gobierno de Murcia sufre un ataque informático contra su portal de Educación, con información sensible de personal docente y alumnos

Los sistemas antihackeo de la Comunidad de Murcia detectaron el pasado jueves 4 de marzo un ataque al portal de la consejería de Educación, Educarm. La intrusión informática ha puesto en peligro información sensible de los usuarios como datos personales, bancarios y académicos.

Como medida cautelar, se ha llevado a cabo un cambio masivo de contraseña en todas las cuentas, algo que, de acuerdo con CCOO en un comunicado, podría no haber evitado el robo de datos. Desde el sindicato aseguran que han recibido "innumerables llamadas de afiliadas y afiliados que denuncian que han podido comprobar cómo el número de cuenta bancaria de su perfil personal se ha modificado".

La consejería de Hacienda y Presidencia, responsable de los servicios informáticos, ha asegurado que hasta las declaraciones del sindicato "no les constaba" las quejas de los usuarios por la modificación de su cuenta bancaria en el sistema de Educarm.

Docentes denuncian la falta de transparencia por parte del Gobierno durante el ataque, al que en principio calificaban de "posibles problemas con contraseñas del usuario": "Me sucedió el viernes por la tarde y me asusté, fui uno de los primeros. Educarm me mandó un sms indicando que mi clave había sido cambiada, pero no me dijeron por qué", asegura un profesor que ha hablado con este medio.

El Secretario autonómico de Organización de Podemos Región de Murcia, Ángel Luis Hernández, ha anunciado que solicitarán una auditoría “para saber hasta dónde llega la brecha de seguridad en el Portal de la Consejería de Educación y depurar responsabilidades”.

Desde la formación morada se suman a las quejas de falta de transparencia: "cuatro días después de producirse este error sigue sin sin dar explicación oficial " y exige que comparezca Esperanza Moreno, que dirige el portal. "El silencio de Moreno sólo añade aún más inquietud a la situación que están viviendo miles de docentes y alumnos y alumnas, que ven como cualquiera ha podido acceder a su información personal”, protesta Hernández.

Desde Hacienda aseguran que las evaluaciones que tendrán lugar la próxima semana tanto en bachiller como en FP no deberían verse afectadas ya que "se ha detenido el ataque y modificado las contraseñas de manera automática".

Hola @policia, como padre estoy siguiendo con preocupación la fuga de datos personales en @Educarm



Me he dado cuenta que han puesto contraseñas comunes fáciles a todo el alumnado. Yo he cambiado la de mi hijo pero hay un montón de cuentas expuestas.https://t.co/JcFGwQRuwP pic.twitter.com/QuuZCM6Xdd — Pedro Luis López ☆🍋 (@estrateglobal) 7 de marzo de 2021

El Gobierno regional señala que durante la pandemia se han visto incrementados "de manera notable" el número de ataque informáticos: "Durante el pasado año, los sistemas antihackeo de la Comunidad detectaron y frenaron un total de 1.294 ciberataques a sus servidores sin que estos se vieran afectados", lo que supone una media de más de un centenar de ataques frenados cada mes. En el caso de los ataques considerados de elevada intensidad, desde Hacienda y Preisidencia indican que este incremento ha sido de un 80 por ciento, pasando de los 18 de 2019 a los 32 del pasado año.