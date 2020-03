Los municipios costeros murcianos afrontan una nueva gota fría en plena contención del coronavirus

Los Alcázares, y otros municipios del Mar Menor, se inundan de nuevo. La gota fría ha vuelto a anegar sus calles desde primeras horas de la mañana y los vecinos viven desde sus casas con preocupación este nuevo episodio de lluvias torrenciales. La consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública de Murcia, Beatriz Ballesteros, ha informado en la mañana de este martes de que se han realizado ya tres rescates de vehículos pero no ha habido por el momento ninguna llamada para proceder a la evacuación de las viviendas.

En nivel de alerta naranja, la consejera sí que ha adelantado que el Ejecutivo murciano trabaja en la elaboración de un plan que combine una posible evacuación, albergue y avituallamiento con la situación actual de pandemia por el coronavirus. "Es un escenario excepcional, y se están haciendo gestiones para localizar centros de la Comunidad que reúnan las necesarias condiciones de precaución recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar posibles contagios en un caso de evacuación".

El alcalde de Los Alcázares, el socialista Mario Pérez, sigue de cerca la evolución de la DANA desde esta pasada madrugada en el centro de seguridad del municipio, desde donde se están coordinando todas las labores de emergencias. Y a pesar de que este mediodía el agua no había alcanzado las viviendas, el alcalde reconoce que no pueden bajar la guardia. "La previsión parece que va a aumentar a los 140 litros y la situación puede empeorar".

Como en otras ocasiones, desde el Ayuntamiento han facilitado a los propietarios de la zona cero sacos de arena para crear muros de contención y evitar que el agua alcance los sótanos de las viviendas.

Los Alcázares merece un monumento O UNA AYUDA NACIONAL. 3 DANAS + 1 PANDEMIA, no se puede sobrevivir más veces. 💧AYUDA 🐟pic.twitter.com/1RlncXPwtM — MURCIA MILICIANA ¡Acho! (@MiliciaMurcia) March 24, 2020

"De un tiempo a esta parte cada vez que llueve, esto es un desastre", se queja Santiago Pérez, portavoz de la plataforma Stop Inundaciones. "El Ayuntamiento está actualizando la información constantemente desde las seis de la mañana", relata al otro lado del teléfono. "No hemos querido alarmar a la población porque bastante tenemos ya con el coronavirus; pero cuando ha caído la tromba más fuerte ya se ha tenido que empezar a informar desde el Consistorio".

"Llevamos la negra en Los Alcázares", dice a eldiario.es Región de Murcia Yolanda, que hasta el pasado noviembre regentaba en el municipio una peluquería que se inundó y no ha podido volver a abrir desde entonces. "Alquilé una sala en un centro de estética, y menos mal porque en diciembre volvió a inundarse el antiguo local, hasta un metro llegó el agua".

Yolanda, como muchos de sus vecinos, se ha pasado toda la noche sin pegar ojo. "A las tres de la madrugada me desperté con las lluvias, y ya no he podido volver a dormirme". Están todos pendientes de lo que pase en las próximas horas, "por si vuelven a desbordarse las ramblas".

La vecina vaticina un futuro complicado en Los Alcázares entre las inundaciones y las consecuencias del coronavirus. "¿Quién va a querer venir aquí en verano con el estado en que están nuestras playas y el Mar Menor?", se pregunta al tiempo que reconoce que cada vez que llueve "nos entra el miedo en el cuerpo a todos los vecinos; llevo con ansiedad tres días".

Una vez se haya superado el episodio de lluvias, la consejera de Transparencia ha pedido precaución a la población. "Los que se vean necesitados de ayudas -ha dicho- que las reclamen a servicios sociales y protección civil, hay que compaginar la solidaridad en estos momentos con las medidas de confinamiento y seguridad".