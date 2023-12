Murcia paraliza las obras y prohíbe el paso de camiones pesados tras decretarse alerta máxima por la mala calidad del aire

La mala calidad del aire registrada en los últimos cinco días en el municipio de Murcia ha llevado al Gobierno regional a decretar el máximo nivel de alerta por contaminación atmosférica. La medida llega después de que se haya superado el límite máximo de polución por partículas PM10 desde el pasado sábado. Estas partículas son las más perjudiciales para el organismo por su diminuto tamaño. Según los datos del sistema de Calidad del Aire, en Murcia ha pasado de “desfavorable” a “muy desfavorable”.

La media diaria del límite máximo de contaminación por partículas PM10 está fijado legalmente en 50 microgramos por metro cúbico de aire (µg/m3), pero en Murcia se han alcanzado en los últimos días más de 71 microgramos por metro cúbico superando así un 42% el límite máximo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece el límite en 45 microgramos por metro cúbico.

Según ha comunicado la Consejería de Medio Ambiente, esta situación “desfavorable viene motivada por la ausencia de viento y lluvias que no renuevan la atmósfera”. Al decretarse el nivel de alerta máxima, se pone en marcha un protocolo de control de tráfico y se ha prohibido desde el Ayuntamiento de Murcia la circulación de camiones pesados de mercancías por la capital, así como continuar con la ejecución de obras de construcción para evitar que se levante polvo contaminante.

Esta situación desfavorable viene motivada por la ausencia de viento y de lluvias que no renuevan la atmósfera. pic.twitter.com/RkawWvJrUr — Consejería M. Ambiente, Univ., Invest. y Mar Menor (@AmbientalRM) 27 de diciembre de 2023

Sin embargo, no se va a prohibir por el momento el tráfico en las entradas al centro de Murcia ni tampoco el estacionamiento en las zonas reguladas por la ORA (el protocolo no recoge estas medidas como obligatorias, aunque sí que las enmarca dentro de las que se podrán concretar durante los episodios de contaminación atmosférica). Según han argumentado desde el Ayuntamiento, aplicar estas medidas conllevaría que la contaminación se concentrase en otras áreas de la ciudad. La vicealcaldesa del Consistorio, Rebeca Pérez, ha informado este jueves de que no se han suspendido los actos programados al aire libre por las fiestas navideñas. Y ha apuntado que el episodio de contaminación no se debe a la densidad del tráfico, sino a un fenómeno meteorológico conocido como 'inversión térmica' (por la que la temperatura del aire en lugar de descender, va ascendiendo cada vez más).

Por su parte, la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha recordado que hay otros contaminantes que están muy presentes estos días en Murcia, ligados al tráfico rodado, como es el dióxido de nitrógeno (NO2) donde el límite de 25 microgramos por m3 de aire fijado por la OMS se ha superado todos los días de diciembre, así como las partículas PM2.5 (más finas y peligrosas para la salud) que se encuentran en una situación similar y donde este miércoles llegaron a alcanzar la media de 42,42 microgramos, siendo el límite fijado por la OMS de 15 microgramos.

Ante esta “preocupante” situación de contaminación, Huermur ha instado al alcalde José Ballesta, y al concejal de Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchón, a que cumplan y hagan cumplir “de inmediato” todas y cada una de las restricciones y prohibiciones que establece el vigente protocolo de contaminación atmosférica, en su artículo 5.1.1, al estar activado el nivel máximo de situación de alerta atmosférica (nivel 3), “empezando por la limitación de estacionamiento de la zona ORA (azul y verde), tráfico privado y obras”.

Desde el Ayuntamiento apuntan que respecto a la ORA, hay un artículo según el cual “cuando exista una previsión de que las medidas de restricción al tráfico vaya a aumentar los niveles de contaminación por provocar atascos, en operaciones de entrada o salida por periodo vacacional o de días festivos o fin de semana, o bien por razones de seguridad y orden público, se podrá suspender la adopción de las medidas que se considere”.

Estos episodios de “grave contaminación” del aire en Murcia, señalan desde Huermur, afectan especialmente a la salud de la población más débil como los niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, “por lo que es necesaria una sensibilidad y una responsabilidad de las administraciones para proteger la salud de toda la población haciendo cumplir la ley”.

Por último, Huermur se ha sumado a otros colectivos, como Ecologistas en Acción, que exigen al Ayuntamiento de Murcia una reforma del Protocolo anticontaminación de la ciudad, aprobado en 2018, “para incluir su activación cuando se superen los valores límite diarios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una mayor coordinación con la Agencia Española de Meteorología para que no se active el protocolo después de haberse iniciado el episodio de contaminación”.