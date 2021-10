Murcia tendrá mural feminista: "Cuando quisieron quitar el de Ciudad Lineal nos pusimos manos a la obra"

La Región de Murcia se encuentra de estreno. Por primera vez, un grupo de mujeres se ha dispuesto a pintar una de sus paredes de morado. Ante la curiosidad de los viandantes, en el corazón del municipio murciano de Archena, se está ultimando el primer mural feminista de la comunidad autónoma.

"Viene gente de todos los sitios: de Cartagena, de Murcia capital. Habrán venido más de cien personas a colaborar", enumera Noelia Muriana, la artista multidisciplinar que ha diseñado el mural. La obra se empezó a principios de septiembre y debería inaugurarse en "una o dos semanas".

A brochazos morados, el mural recibe sus últimos retoques. Quince mujeres -cinco internacionales, cinco nacionales, cinco murcianas- están representadas. "Esta iniciativa surge cuando vimos que el mural de Ciudad Lineal, que es parecido, con la misma frase; lo iban a quitar", explica Desiré Ayala, portavoz del Foro Otra Mirada, mientras perfila el pelo de la murciana Carmen Conde, primera mujer en entrar en la Real Academia de la Lengua.

"En nuestro pueblo el feminismo es muy complicado. En la carrera de San Silvestre al chico que ganó le dieron una copa y a la chica una maceta, una flor de pascua", explica Ayala. Muriana confiesa que fue otro evento que tuvo lugar en Archena lo que la motivó a dirigir el mural: "Hace tres años un empresario celebró aquí el día del macho ibérico. Cuando lo vi por las redes no entendí como se había consentido que se celebrase ese día. El empresario comentó que estaba cansado del día de las mujeres, el día de los gays, que quería hacer el día del macho ibérico. Así que cuando me propusieron hacer el muro lo consideré un guiño para devolver aquella idiotez de celebración".

Frida Kahlo, Piedad de la Cierva, Hipatia de Alejandría. Los quince rostros célebres, pero ignorados por la Historia, miran con fijeza a aquellas mujeres, anónimas, que les dan los últimos remates: "En el muro han venido mujeres de derechas a pintar. Lo bueno del mural es eso, que nos ha unido a todas. Se paró un matrimonio con sus niños y preguntaron quiénes eran las mujeres que estábamos pintando. Vino también una señora mayor con su nieta. La nieta le pidió que escuchara bien lo que estábamos diciendo. A la niña le gusta mucho Gloria Fuertes y quería ver a las demás mujeres", recuerda Ayala.

"Creo que es muy importante que se conozca a estas mujeres y ponerles voz de esta manera. Nos han abierto camino a muchos niveles. Me parece una experiencia a nivel social única. La gente que viene por las tardes a ayudarnos se engancha, conectan muchísimo" explica una de las voluntarias.

En el muro, ante tanta mujer célebre, hay una que destaca sobre las demás: "La mujer archenera, representa a todas las mujeres trabajadoras. Aquí en Archena hubo mucha fábrica de conserva, y han trabajado sin contrato, sin seguro, corriendo para volver a casa y hacer de comer y cuidar de los niños. Ella grita, 'Las capacidades no dependen del género', ante tanta mujer con nombre propio".

Para lograr que el mayor número de personas puedan "conectar con el muro", el Foro quiere que no solo sea visto, si no también escuchado: "NaviLens ha creado unos códigos de colores con toda la información del mural. Se podrá escuchar en audioguía para personas invidentes. Vamos a incluir vídeos de las mujeres en lengua de signos".

Desde el Foro feminista aseguran que el mural es un proyecto que estará "en constante expansión": "Queremos que estén todas representadas, queremos mujeres de la etnia gitana. Queremos que cada 8 de marzo incluyamos una o dos mujeres más. El muro de enfrente nos lo han ofrecido para seguir pintando", abunda la portavoz el Foro.

"Hay una asociación de mujeres de teatro de La Algaida -una pedanía de Archena- y me han propuesto hacer para el 8M una representación de teatro sobre las mujeres que aparecen la obra. El muro es algo que se va a disfrutar en el tiempo", promete Ayala.

Pese a la aceptación del mural en el municipio, sus creadoras lo han recubierto de un barniz antipintadas para evitar que acabe vandalizado como otras obras feministas: "Es triste pero sabemos que puede pasar. Solo se necesita a una persona intolerante", reflexiona Ayala.

Noelia Murciana: transgresora, feminista y LGTBI

La artista Noelia Muriana se enfrenta a este mural con 20 años de experiencia a sus espaldas: "Hay que pintar a unas mujeres olvidadas por la Historia, por este sistema machista y patriarcal. A las chicas las empodera, yo como profesora de instituto veo que aún tienen unos roles muy machistas", asegura Muriana".

A principios de este año, la artista abandonó el festival Murcia Se Ilustra junto a una compañera después de que le exigieran retocar la ilustración presentada para el proyecto, que estaba protagonizada por dos mujeres sobre el capó de un coche, con el Cristo de Monteagudo de fondo: "Me pidieron algo similar a mi serie Cuerpos elegidos -que visibiliza a personas con cuerpos no normativos, en ocasiones en actitud erótica- pero que tuviera un paisaje o algo típico murciano junto a la cerveza Alhambra. Estaban todos los elementos, pero el comisario no quiso mojarse. Ellos decían que querían hacer un festival para mujeres, pero me dijeron lo que tenía que hacer. Me negué a cambiar nada", explica la artista.