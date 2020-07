La Región de Murcia rinde homenaje a las víctimas de la COVID-19

La Región de Murcia rindió homenaje la noche del miércoles 22 de julio a los 151 fallecidos por COVID-19 en la comunidad, así como a sus familiares, a aquellos que han pasado la enfermedad y han conseguido vencerla y también a los que trabajan cada día desde primera línea de batalla para hacerle frente.

En un escenario blanco, se ubicó un olivo que será plantado en unos días en un lugar señalado de Murcia “donde nos recordará a los fallecidos por la pandemia”. Asimismo, a los pies del olivo, se colocaron 151 velas en recuerdo de cada una de las víctimas mortales durante la pandemia en la Región de Murcia, y se ha descubierto una placa cuyo texto recordará “el afecto de toda la Región a los que nos dejaron”.

“Luchar contra la pandemia es tarea de todos, es un compromiso irrenunciable de nuestra sociedad para no volver a vivir situaciones como la padecida, para no volver a vivir el dolor de 151 familias que han perdido a uno de los suyos, y para que la Región de Murcia no llore de nuevo a ninguno de los nuestros”, ha indicado el Ejecutivo autonómico.

Durante el acto, hubo una intervención en nombre de todos los colectivos que luchan en primera línea contra la pandemia y en nombre de todas las víctimas y sus familiares. También hubo un recuerdo para el músico y cantautor murciano, José María Galiana, fallecido a consecuencia del Covid-19. Asimismo, durante el homenaje participaron el cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la cantante y compositora murciana Ruth Lorenzo.

El acto finalizó con un minuto de silencio acompañado por el toque de difuntos de las campanas de la Catedral, un sonido que se escucha en muy pocas ocasiones, y con el que “hoy expresamos todos nuestro dolor, nuestro pesar, el sentir de toda una Región que llora a los suyos, les honra y que desea que, con la responsabilidad de todos, nunca más volvamos a tener que enfrentarnos a algo así”.