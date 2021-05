Bel Pozueta: "La transferencia de Prisiones tiene que ser una prioridad para Navarra"

Bel Pozueta (Alsasua, 1965) recibe a elDiario.es en la sede que EH Bildu tiene al lado de la Iglesia de San Lorenzo, en el centro de Pamplona (Navarra) al día siguiente de que en Congreso de los Diputados rechazara la propuesta de EH Bildu para someter a referéndum el desmantelamiento del polígono de tiro de Bardenas defendida por ella misma. Asegura estar sorprendida por la abstención de Podemos "cuando siempre han defendido su desmantelamiento" y lo achaca a que la formación morada "es parte del Gobierno". Al Ejecutivo de coalición le pide que deje de ir al ralentí y comience a apostar "de verdad" por políticas de izquierdas que fortalezcan el escudo social, mientras que al de Navarra le pide que apueste por la transferencia de Prisiones. Sobre EH Bildu, celebra que cada sea "más condicionante" en Madrid y asegura que Arnaldo Otegi "es el que mejor" puede ocupar el cargo de coordinador general que acaba de revalidar.

El Congreso rechazó este jueves una iniciativa defendida por usted para someter a referéndum el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales. ¿Qué valoración hace?

Es un resultado que en sí nos lo esperábamos viendo las fuerzas que están en el Congreso, pero también nos hemos llevado una gran sorpresa con la votación de Unidas Podemos. No entendemos que no defendieran que el polígono se cerrara, una reivindicación de 25 años de gran parte de la población cercana. Nosotros creemos que la ciudadanía navarra tiene que decidir en torno al polígono de tiro con un referéndum vinculante.

¿Por qué cree que Podemos se ha abstenido?

Esa pregunta la tendrían que responder ellas. Yo creo que las explicaciones son obvias, son parte del Gobierno. Pero me pregunto, viendo que no iba a salir la iniciativa y que sus votos no iban a condicionar, ¿cómo es posible que se hayan abstenido cuando ha sido uno de los temas que más han abanderado a lo largo de todos estos años? Pienso en las personas de la zona de la Ribera que les han votado, se han debido sentir abandonados y traicionados. Ayer una persona me decía: “¿Cómo es posible que Jone Belarra se haya abstenido? No entiendo nada”.

La ministra Margarita Robles negó esa posibilidad de realizar una consulta popular señalando que las 22 entidades de la comunidad de las Bardenas ya votaron en 2008, cuando se renovó el contrato de alquiler, con el único voto contrario del Ayuntamiento de Peralta.

Se trata de una compra de voluntades por muy mal que suene. Las 22 entidades congonzantes reciben muchísimo dinero por el alquiler del polígono, yo entiendo y reconozco que con 14 millones esos pueblos y valles pueden hacer políticas públicas como se están haciendo y que quitarles ese dinero les condicionaría muchísimo. Si no se les plantea otra alternativa van a estar a favor del polígono porque están condicionados. Si no estuvieran condicionados económicamente, creo que el resultado de la votación sería totalmente diferente. Tras la interpelación hable con la ministra y me dijo que había escuchado que las entidades de la comunidad de las Bardenas estaban muy contentas, yo le señalé que se trataba de una compra de voluntades y me reconoció que quizá tenía razón.

El diputado de UPN Carlos García Adanero le recriminó que el problema para EH Bildu es que haya militares.

Sin duda, yo le decía con un gesto que tenía toda la razón. También me dijo que nosotros no estábamos en contra de un polígono, sino de un polígono militar. Desde luego, es un polígono de tiro para la paloma, es un polígono de tiro militar para entrenamiento de las fuerzas de la OTAN, para experimentar con armamento para hacer guerras, y estamos en contra de eso.

Se acaba de celebrar el congreso de EH Bildu que ha reelegido a Arnaldo Otegi como coordinador general. ¿No toca renovar un liderazgo que dura ya décadas?

No. Comparto totalmente que Arnaldo esté donde tenga que estar. Es más, en el propio día del del congreso, escuchándole me seguía maravillando y sorprendiendo por la capacidad que tiene, por la dialéctica y sobre todo por la filosofía que compartimos. Me parece que en estos momentos es la mejor persona que puede estar en ese cargo.

¿Sortu ha reforzado su control en EH Bildu?

No. EH Bildu es una confluencia de partidos en el que estamos Alternatiba, Sortu y Eusko Alkartasuna y claramente hay un equilibrio de fuerzas y un consenso en el reparto de las responsabilidades y en los planteamientos. Esa es una lectura que se está haciendo con unos intereses concretos de decir: “La izquierda abertzale está cogiendo el mando”. EH Bildu es algo que va más allá y que tiene un espectro muy abierto. Además, nuestro objetivo es que se vaya abriendo y que sea un referente tanto del soberanismo como de la izquierda.

Pero la realidad es que EA y Alternatiba cada vez tienen menos miembros en cargos internos.

Es algo que hemos escogido los y las militantes en el proceso del congreso. Ha salido así por decisión propia desde las personas que hemos tomado parte en el proceso de este congreso.

En EA hay un sector crítico que dice que el peso del partido en EH Bildu es cada vez menor y aseguran que de seguir así se acabará diluyendo como Aralar. ¿Opina lo mismo?

Pienso que es un debate que se está dando en Eusko Alkartasuna y que desde luego no tengo ni que invadir ni generar una injerencia en algo que es de ellos y de ellas. Es un debate que lleva mucho tiempo, yo desde fuera pienso que está quitando energía a muchas personas y les desearía que acaben cuanto antes por el bien de la propia formación y por el bien también de EH Bildu.

¿Qué balance hace usted de estos ya casi dos años que lleva en el Congreso como diputada de EH Bildu por Navarra?

Es cierto que la pandemia nos ha condicionado mucho, pero creo que este Gobierno está muy a ralentí desde el inicio, incluso antes de la pandemia. Ya es hora de que meta la quinta marcha y que acelere para empezar a hacer realmente políticas progresistas y que no se quede solamente en voluntades. A su vez ese ralentí ha servido para tener más claro que si no se hace esto, las fuerzas neofascistas van cogiendo cada vez más fuerza.

¿Qué es lo más urgente?

La pandemia ha provocado una crisis social y económica que hacen que sea más claro todavía la necesidad de políticas de izquierda. Hay que invertir más en sanidad, educación, en los cuidados, etc.

¿Lo es también la derogación de la reforma laboral que tanto han pedido al Gobierno?

Es necesario un escudo social en muchos ámbitos: pensiones, Ingreso Mínimo Vital, salario mínimo…Muchos aspectos que van unidos a la reforma laboral. En ese escudo social tiene que entrar la derogación de la reforma laboral.

EH Bildu ha apoyado pactado los Presupuestos Generales con el PSOE y los de Navarra con el PSN. ¿Han cambiado su estrategia? ¿Ahora son un partido de llegar a acuerdos?

Con EH Bildu se ha podido llegar a acuerdos siempre. Otra cosa es que alguien marcara el no llegar a acuerdos. Siempre hemos estado dispuestos a hablar, a compartir y a hacer planteamientos propositivos. Otra cosa es que en momentos concretos ha habido fuerzas o ha habido planteamientos institucionales o políticos que nos han dejado a un lado, y hoy por hoy pienso que estamos demostrando que somos propositivos y que hacemos lo que decimos y que además estamos en un ánimo de hacer y de proponer desde un planteamiento activo.

El PNV les afeó que hicieran lo que tanto tiempo llevaban criticando, que se llegara a acuerdos en Madrid.

Nuestra política lograr acuerdos en Madrid para favorecer a la ciudadanía de Navarra y Euskadi, y tenemos muy claro también que en esas políticas se va a favorecer a la ciudadanía del Estado español. Pero nuestro objetivo no es gobernar Madrid, lo que hacemos ahí es para ganar aquí.

¿Y por qué cree que al PNV le molestó ese acuerdo?

Habrá que preguntarle al PNV por qué está tan molesto y cada vez más, además. Creo que es porque ven que somos condicionantes y tenemos planteamientos que se tienen en cuenta. También porque van viendo que nuestro recorrido y nuestro juego en Madrid puede llevar a que ganemos aquí. Eso es lo que les da miedo.

Este miércoles Uxue Barkos criticó que el PSN no había cumplido algunos de los acuerdos de Gobierno. ¿Con EH Bildu ha cumplido el acuerdo de Presupuestos?

También vamos en ese recorrido de acuerdos que se hacen que no se llegan a cumplir. Nosotros siempre decimos que los acuerdos son para cumplir y es lo que estamos exigiendo.

El principal punto de desencuentro entre los socios del Gobierno, y así también lo ha dejado claro Uxue Barkos, se encuentra en el tema de la modificación de los artículos del decreto del Euskera que el TSJN tumbó y que hacían referencia a su valoración cómo mérito en la administración. ¿Le ves solución?

La solución pasa por eliminar la zonificación lingüística y dar el derecho a la utilización y a vivir en Euskera de todas las personas en toda Navarra.

Recientemente el Gobierno central y el vasco han formalizado la transferencia de Prisiones a Euskadi. ¿Navarra debería pedirla también?

Así está reconocido en la Lorafna, al igual que la sanidad penitenciaria, que se ha acordado su transferencia recientemente. Intuyo que no es una de las prioridades del actual Gobierno de Navarra y a mí me parece que es algo que sería muy importante, el poder gestionar la cárcel de Pamplona, que mucha gente no sabe que tiene muchos espacios infrautilizados a los que se podría dar uso para que la población reclusa viva en unas mejores condiciones.

¿Debería ser una de las prioridades del Gobierno de Navarra?

Sí, sin duda.

¿Cómo valora la transferencia de Tráfico?

Defendemos una Policía Foral integral donde entre la competencia de Tráfico, pero desde luego en lo que no estamos de acuerdo es en esta pasarela, casi con una alfombra roja, que se hace para que la Guardia Civil entre en la Policía Foral.

Pero esa pasarela está incluida en la ley de Policías de Navarra que se aprobó en el Parlamento en 2018 y que EH Bildu voto a favor.

A veces hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero para facilitar la aprobación del conjunto de la ley, votamos a favor.

El Gobierno dice que es necesaria esa pasarela porque la Policía Foral no tiene suficientes efectivos para su asunción.

Pues que saquen ofertas públicas de empleo para cubrir las plazas que sean necesarias.