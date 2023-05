Chivite arranca la campaña pidiendo a los navarros que confíen en ella: “Podemos y vamos a ganar las elecciones en Navarra”

La Sala de Armas de la Ciudadela ha sido el escenario elegido por los socialistas en un acto en el que la candidata a la reelección, María Chivite, ha afirmado que “podemos y vamos a ganar las elecciones en Navarra”. “Estamos muy cerca de alcanzar a UPN, podemos tener un Gobierno que refleje esa Navarra que queremos, esa Navarra optimista, con esperanza, con ilusión, alejada de los cenizos”, ha dicho. Para ello, ha pedido a la ciudadanía “que confíe en mí”, porque el PSN “defiende Navarra” y está situado en la “centralidad política, sin estridencias, con lealtad institucional”.

Otegi: “Feijóos, Adaneros, Sayas o Ayusos, no gobernaréis si está en manos de EH Bildu"

Más

Tras considerar que “solo hay un Gobierno posible, y es un Gobierno liderado por el Partido Socialista”, ha añadido que “si no quieren que tengamos dependencias externas, que nos apoyen para tener un Gobierno más progresista y mejorar todavía más esta comunidad”. “Que no pierdan el voto en una derecha que no va a gobernar esta comunidad”, ha señalado, tras añadir que tanto UPN como Geroa Bai están “instalados en el pasado”.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado este jueves en Pamplona que “dos grandes mujeres”, María Chivite y Elma Saiz, “van a escribir el futuro de Navarra”, la primera de ellas al frente del Ejecutivo foral y la segunda a cargo del Ayuntamiento de Pamplona, según recoge Europa Press.

“Dos grandes mujeres van a escribir el futuro de Navarra, Elma en Pamplona y María en el Gobierno de Navarra. Los futuros del Gobierno de Navarra y el Gobierno municipal de Pamplona están escritos con nombre de mujer, y nos tenemos que sentir orgullosos los socialistas navarros de tener a dos grandes mujeres al frente de esas dos grandes candidaturas”, ha señalado.

Además, ha añadido que los socialistas “gestionamos mejor que nadie la economía, con gobiernos valientes, como el de María -Chivite-, que luchan, que lideran batallas ideológicas y que no se agachan, que toman medidas y decisiones con coraje, poniendo por delante a los ciudadanos”.

“Nosotros no vamos contra nadie, pero si tenemos que elegir tenemos claro a quién elegir. Sabemos con quiénes estamos, sabemos que estamos de la mano de la gente”, ha subrayado, para a continuación destacar que lo que mueve este país “no son las élites que se mueven en los cenáculos de Madrid”, sino “la clase trabajadora”. “Y a esos nos debemos”, ha dicho.

En este sentido, ha criticado que la derecha “no tiene proyecto”, pues su programa “a nivel nacional es un folio en blanco que pone 'Derogar el Sanchismo', y aquí en Navarra 'echar a Chivite'”. “Van en contra de todo, no tienen ninguna propuesta ni alternativa, solo destruir y retroceder”, ha apuntado Cerdán, que ha añadido que “se ha roto en mil pedazos la falacia de que la derecha gestiona mejor”. “Si hay dolor social no hay buena gestión. Crisis siempre las hay y las habrá, la diferencia es cómo nos enfrentamos a ellas”, ha señalado.

A su juicio, tanto la derecha como EH Bildu “se aferran al pasado, y la sociedad lo que quiere es que miremos al futuro”. “Viven de la confrontación, del enfrentamiento, y como no pueden atacar la gestión, utilizan las mentiras y los bulos”, ha manifestado.