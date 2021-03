Navarra recibirá 68 millones de euros del fondo del Gobierno de España para autónomos, pymes y empresas

La Presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado hoy en el Parlamento de Navarra, que la comunidad foral recibirá 68 millones de euros en el reparto por comunidades del fondo de ayudas económicas directas que el Gobierno de España va a destinar para facilitar la solvencia de autónomos, pymes y empresas.

Estas ayudas se sumarán a las que, desde el pasado mes de diciembre, ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra, dirigidas a paliar los daños de la pandemia en los sectores de la Hostelería, el Turismo y la Restauración. A finales de 2020 se ejecutaron 13’5 millones de euros y actualmente está en marcha otra convocatoria dotada con hasta 18’5 millones de euros. Además, en agosto del pasado año se ejecutó el pago de cerca de 26 millones de euros en ayudas para 12.000 autónomos perjudicados por el COVID-19.

La presidenta del Gobierno foral ha considerado de "toda lógica" los criterios adoptados para repartir entre las comunidades el fondo de 7.000 millones de euros del Ejecutivo central en ayudas directas para empresas y autónomos afectados por la crisis de la COVID-19 .

Así se ha pronunciado la jefa del Ejecutivo foral en el pleno de la Cámara en respuesta a una pregunta de la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, quien ha cuestionado que el Gobierno central haya optado por utilizar para el reparto los mismos criterios que en los fondos REACT de la UE, con lo que Navarra se puede ver "perjudicada".

Chivite ha recordado que en estos momentos el decreto ley se encuentra en debate en el Congreso y ha afirmado que "parece de toda lógica" que unas ayudas que van destinadas a paliar los problemas económicos que está generando la crisis "tenga unos indicadores relacionados con la intensidad de esos problemas económicos en cada una de las comunidades".

"Se toman criterios REACT, que son caídas de recaudación, destrucción de empleo y desempleo juvenil", ha remarcado Chivite, para explicar que se trata de ayudas finalistas que "si no las ejecutamos las tendremos que devolver".

Ha apostado por que estas ayudas lleguen a "los colectivos que consideramos que tiene más necesidad, comercio minorista, transporte o cultura y deporte, entre otros". Y ha defendido que Navarra tiene "una buena experiencia de gestión de ayudas en estas convocatorias".

"Estamos hablando de una cantidad que nos va a llegar a Navarra de en torno a unos 68 millones de euros, eso nunca puede ser una mala noticia", ha destacado la presidenta navarra, para señalar que "ya nos hubiera gustado que en otras crisis España hubiera respondido también aportando dinero y no haciéndonos recortes".

A juicio de Chivite, "es una buena noticia poder disponer de más recursos para atender la urgencia vinculada a la pandemia y que los indicadores sean cómo ha afectado económicamente la pandemia a nuestra comunidad".

"Este esfuerzo colectivo de disposición de ayudas, de inversiones, es sin duda la mejor manera de afrontar la crisis y se tiene que mirar desde la perspectiva de la recuperación económica y el empleo y siempre con voluntad de solidaridad", ha apuntado.

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que con los criterios empleados en los fondos REACT "la cantidad destinada a Navarra es manifiestamente inferior que en términos de población, pero es el criterio de cohesión que ha exigido la UE, discutible en términos de solidaridad, pero no recurrible".

Por el contrario, ha remarcado que "las ayudas directas a empresas ni son fondos europeos ni participan en las reglas de juego marcadas por la UE", por lo que el Gobierno central "no tenía necesidad de ser los mismos criterios que los del REACT".

"Compartimos el fondo, compartimos el qué, compartimos que tendremos que revisar de qué manera participa Navarra en la deuda, pero no podemos compartir que Navarra se vea abocada a un reparto con criterios de fondos de cohesión de lo que no lo son y no está sujeto por exigencia europea a ese tipo de reparto", ha sostenido, para advertir de que "nos podemos ver muy perjudicados" y "claramente en desventaja".

En su turno de réplica, la presidenta le ha preguntado a la representante de Geroa Bai si el hecho de que "venga dinero del Gobierno de España es una mala noticia" y ha negado "la mayor".