La consejera navarra de Salud reconoce que hablar de los 'no Sanfermines' fue "contraproducente" y pide no "resucitarlos" este año

Pese a ser febrero, a medida que se van subiendo los peldaños de la "escalerica", Pamplona piensa cada vez más en los Sanfermines. Por el momento ya se han subido dos, el del 1 de enero y el del 2 de febrero, y aunque la consejera de Salud del Gobierno de Navarra llama a no hablar todavía de las fiestas por ser "un debate estéril" en estas fechas, lo cierto es que el debate ya está en la calle, y también en las instituciones tras la polémica generada la semana pasada sobre quién es el encargado de suspender las fiestas, si se diera el caso. El alcalde de la capital navarra señaló que le corresponde a él, al tiempo que afirmó que oficialmente los Sanfermines todavía no están suspendidos, asegurando que le gustaría, en caso de tener que cancelarlos, celebrar algunos actos como las corridas de toros. Mientras, la presidenta María Chivite reconoció que con la actual situación sanitaria es "no va a ser posible".

María Chivite reconoce que "es casi imposible" celebrar los Sanfermines con la actual situación sanitaria

Este jueves le ha tocado pronunciarse a la principal autoridad sanitaria de la comunidad foral, quien al final tendrá la última palabra sobre si en julio se permite celebrar unas fiestas que atraen a Pamplona a más de un millón de personas, de las que una gran parte proceden del extranjero. La consejera de Salud, Santos Induráin, ha reconocido que el año pasado fue "contraproducente" hablar de los "no Sanfermines" y ha pedido "no resucitar" ese término en 2021. Induráin ha recordado que Navarra llegó al mes de julio del 2020 "con cero casos y los hospitales casi vacíos" y que, sin embargo, se acabó el verano con "60 pacientes en la UCI".

La comunidad foral registró tras las 'no fiestas' varios brotes de COVID-19 producidos en almuerzos y cuadrillas de amigos, como por ejemplo el que se registró en el barrio pamplonés de Mendillorri y que llegó a afectar a 500 personas. La consejera, que si bien ha señalado que en febrero "no tiene sentido estar hablando de los Sanfermines" y que "no conviene abrir o reabrir un debate que a día de hoy es estéril", ha indicado que "cuesta imaginar" unos Sanfermines este año.

"Es pronto para imaginarnos escenarios a medio plazo y calibrar efectos como los de las vacunas, pero es evidente que este tipo de celebraciones colectivas que implican una gran afluencia de personas son situaciones que pueden ser propicias para la transmisión del virus", ha remarcado la consejera de Salud, en respuesta a una pregunta del parlamentario de Podemos, Mikel Buil, en la Cámara foral.