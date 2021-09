La Educación navarra, con un 70% de adolescentes inmunizados, suma 241 positivos en el inicio del curso escolar

El balance de las dos primeras semanas de inicio del curso escolar es una foto fija no solo del estado de la curva epidémica, sino también del proceso de inmunización contra la COVID-19 que, de momento, no ha llegado a los menores de 12 años. El periodo lectivo arrancó en la Comunidad foral el pasado miércoles, 8 de septiembre, con un 39% de adolescentes inmunizados, porcentaje que asciende ya al 70% y al 79% en el caso de quienes tienen una sola dosis. Ello ha permitido cerrar la segunda semana de clases con ningún aula de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP) aisladas por contagios de coronavirus. No sucede lo mismo en las etapas de Infantil y Primaria, que han llegado al sábado con 9 y 27 grupos en cuarentena, respectivamente. Y es ahí donde se hallan los 661 estudiantes confinados a día de hoy.

Los primeros días del periodo lectivo dejan, además, un total acumulado de 241 alumnos y 17 docentes contagiados de COVID-19. Esta cifra baja en la actualidad hasta los 116 estudiantes y 10 profesores que, de momento, no han negativizado. En consecuencia, el porcentaje de alumnos en cuarentena representan el 0,60% de los casi 108.000 que conforman las distintas etapas educativas de la red pública y concertada de la Comunidad foral.

Todo ello se explica por los protocolos de confinamiento establecidos por Salud Pública, que varían ante el hecho de tener la pauta completa de la vacuna y en función de las distintas etapas educativas. De hecho, los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación profesional que tengan las dos dosis administradas no están obligados a realizar cuarentena de haber mantenido contacto estrecho con un positivo, siempre y cuando negativicen en la primera PCR.

El protocolo a seguir en el caso del alumnado de Infantil y Primaria es más severo y se mantiene respecto al del año pasado. Así, de detectarse un escolar contagiado entre los 3 y 12 años, los compañeros de toda el aula, considerada como ‘grupo burbuja’, deberán guardar cuarentena durante 10 días en sus domicilios. Además, deberán someterse a una PCR y a una segunda prueba antes de finalizar el periodo de incubación establecido en 10 días.

En global, el número de centros con aulas aisladas asciende a 18 en toda la Comunidad foral. En la última jornada, hasta 33 alumnos y dos aulas de Primaria han iniciado el proceso de cuarentena. Se trata, en concreto, de dos grupos del colegio público Julián Gayarre, en Roncal, y de la ikastola San Fermín, en Cizur Menor.