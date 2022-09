EH Bildu vuelve a ofrecer a Chivite su apoyo para aprobar los presupuestos pero será “más exigente” en materia fiscal

Un año más, EH Bildu vuelve a exhibir en Navarra su cara más pragmática y tiende una vez más la mano al Gobierno de la socialista María Chivite su apoyo -necesario por tratarse de un ejecutivo en minoría- para aprobar los presupuestos del 2023, al igual que lo hiciera en los tres ejercicios anteriores de la legislatura. Así lo han confirmado este martes la portavoz de la coalición abertzale en el Parlamento foral, Bakartxo Ruiz, y la que será la candidata de EH Bildu en las elecciones forales, Laura Aznal, en una comparecencia en la que han advertido que serán “exigentes” en materia fiscal reclamando un “reparto más equitativo de la riqueza” y que reclamarán explicaciones al Gobierno navarro por los “incumplimientos” en determinadas partidas pactadas en anteriores acuerdos.

Navarra eleva a 5.215 millones el techo de gasto para 2023, el presupuesto más alto de la historia

El Ejecutivo de María Chivite, que ya ha adelantado que las cuentas del 2023 tendrán un incremento del 9% en el techo de gasto y que está trabajando en el anteproyecto de presupuestos, ha convocado este miércoles a los dos grupos de la oposición a sendas reuniones para acercar posturas en busca de un acuerdo, a la que Navarra Suma ya ha anunciado que no acudirá si el Gobierno “no rompe” con EH Bildu. De esta forma, Eh Bildu, socio presupuestario en los tres ejercicios anteriores, se postula un año más como la opción preferente para el Ejecutivo de Chivite. “Navarra Suma y Javier Esparza actúan con una visión partidista y su único objetivo es condicionar la situación política. Hasta ahora no lo han conseguido y no parece que lo vayan a conseguir”, ha comentado a este respecto Bakartxo Ruiz.

Desde la coalición abertzale aseguran que ya han “demostrado con creces” su capacidad para llegar a acuerdos con el Gobierno de Navarra y han celebrado que sus aportaciones han “mejorado” los presupuestos de 2020, 2021 y 2022 y han servido para “consolidar mayorías alternativas a la derecha”. Para que las nuevas cuentas puedan ser aprobadas en el Parlamento este año vuelven a tender su mano al Ejecutivo foral.

Como ya lograron en las cuentas del curso pasado, EH Bildu ha reclamado a María Chivite incidir en el anteproyecto de presupuestos y “no solo en la fase de enmiendas”, asegurando que ello “allanaría el camino” para un nuevo acuerdo. De esta forma, plantearán al Gobierno en la reunión de este miércoles incluir medidas “de choque” dirigidas a las clases medias y bajas para hacer frente a la crisis energética.

Bakartxo Ruiz ha asegurado que serán “más exigentes” y que negociarán con la máxima ambición las medidas fiscales, que como todos los años, acompañan a los presupuestos. Ruiz ha resaltado la “necesidad” de abordar medidas “estructurales” que garanticen la recaudación para los próximos años. “Los fondos europeos tienen límite temporal y son pan para hoy y hambre para mañana”, ha lamentado. Por ello, ha apuntado que trasladarán al Gobierno su propuesta de reducciones en el IRPF “focalizadas en las rentas medias y bajas”. “Los que más tienen son los que más tienen que aportar y loas que más dificultades tienen necesitan medidas que palíen su situación”, ha aseverado.

Además, se ha mostrado confiada en poder modificar la posición del Ejecutivo de Chivite respecto a la subida del Impuesto de Sociedades, cuestión a la que el Gobierno foral se ha negado estos tres últimos ejercicios pese a las presiones de EH Bildu.

“Preocupación” por incumplimientos en acuerdos anteriores

Más allá de las propuestas, la coalición abertzale también trasladará al gabinete de María Chivite su “preocupación” por algunos “incumplimientos” en partidas y medidas acordadas en anteriores ejercicios, sobre las que pedirán explicaciones. Laura Aznal ha apuntado que el Gobierno ha incumplido al no realizar un informe sobre las transferencias pendientes con el Estado y su calendarización o un análisis de los beneficios fiscales del Impuestos de Sociedades“.

EH Bildu también ha destacado que en materia de sanidad hay pendientes contrataciones de profesionales en Atención Primaria o la creación de una empresa pública de transporte sanitario. “Todo esto supone un obstáculo a la hora de confiar en el cumplimiento de futuros acuerdos que podamos adoptar con el Gobierno foral”, ha señalado.