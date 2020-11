María Chivite encarrila la negociación de los Presupuestos navarros con EH Bildu

El Gobierno de Navarra está cerca de reeditar de cara al año próximo el acuerdo de Presupuestos que alcanzó a principios de este año con EH Bildu. Tras haber presentado esta semana el anteproyecto de las cuentas para el 2021, las negociaciones entre el Ejecutivo foral y la coalición abertzale se han intensificado y ambas partes coinciden en que están avanzadas y próximas a un acuerdo, aunque optan por no hacer declaraciones públicas. Este acuerdo se podría formalizar en los próximos días, antes de que la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, lleve los presupuestos al Parlamento para el inicio de su tramitación en la Cámara foral.

Chivite rechaza la propuesta de Navarra Suma y no vetará a EH Bildu en la negociación presupuestaria

Saber más

María Chivite, a diferencia de lo que ocurrió con sus primeras cuentas, este curso contó con la voluntad de los dos grupos de la oposición de pactar unos Presupuestos que se antojan "vitales" para afrontar la crisis económica derivada de la COVID-19. Navarra Suma, coalición de UPN, PP y Ciudadanos, y principal partido de la oposición, le llegó a ofrecer al Gobierno foral la abstención de sus 20 parlamentarios con la única condición de que se excluyera de la negociación a EH BIldu. "Le dejamos aprobar las cuentas que usted quiera con tal de que no las acuerde con EH Bildu", le ofertaba la semana pasada el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, a María Chivite en el Parlamento. La jefa del Ejecutivo foral ha rechazado esta propuesta defendiendo que no se pueden aceptar "vetos cruzados en una situación como la que atravesamos" y que "lo importante es el qué y no el con quién".

La coalición abertzale -que negocia con Pedro Sánchez en Madrid- también mostró desde un principio su voluntad de reeditar el acuerdo alcanzado el curso pasado y, en su caso, sin pedir que se excluyera a Navarra Suma. En todas las conversaciones mantenidas con el Gobierno hasta la fecha, ambas partes señalan la buena sintonía, lo que ha llevado a que en los últimos días se hayan intensificado los contactos con el fin de sellar pronto el acuerdo. Además, tal y como reconoció la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, el anteproyecto presentado por el Gobierno recoge algunas "prioridades y propuestas" que la formación abertzale "había puesto encima de la mesa", lo que ha considerado como "un punto de partida adecuado para alcanzar un acuerdo integral" y que ha acercado todavía más las posturas.

Son unas cuentas que cuentan con un techo de gasto superior en un 6,49% al del curso pasado que irá destinado en gran parte a las tres áreas más castigadas por la pandemia: Salud, Educación y Derechos Sociales, a las que se dota con el 55% del presupuesto no financiero. Gasto para el que el Ejecutivo foral cuenta con un margen de deuda de 461 millones de euros tras haber acordado con el Gobierno central un objetivo de déficit para el 2021 del 2,2%. EH Bildu le ha reprochado en varias ocasiones al gabinete de Chivite recurrir solo a la deuda pidiéndole una reforma fiscal integral, algo a lo que se ha negado el Gobierno. Este será uno de los temas a resolver en las próximas horas para alcanzar el acuerdo.

Quien parece que ha quedado desmarcado de la negociación es Navarra Suma. Su portavoz, Javier Esparza ha señalado esta semana que ve más cerca el acuerdo del Gobierno con EH Bildu, apuntando que cree que EH Bildu y PNV están "negociando" los Presupuestos Generales de Navarra para 2021. Javier Esparza ha reiterado que Navarra Suma ha sido "muy clara". "Hemos tendido la mano, nuestra posición es muy franca, aquí no hay trampa ni cartón, si el PSN llega a un acuerdo con EH Bildu no estaremos nosotros y si quiere el PSN un acuerdo con nosotros, llegaremos sin ningún tipo de duda a ese acuerdo. Y si el PSN no quiere llegar a un acuerdo también hemos tendido la mano para garantizar la aprobación de los Presupuestos y la estabilidad durante toda la legislatura", ha afirmado.