La positividad sube en Navarra al 11,5% en el último días tras haber registrado 302 contagios

Navarra volvió a superar este domingo los 300 casos positivos de coronavirus, al detectar otros 302 contagios. Según los datos ofrecidos por el Departamento de Salud, este último día se realizaron 2.614 pruebas PCR, de las que el 11,5% fueron positivas. Se trata del porcentaje más alto de positividad en los últimos 11 días, siendo más del doble del 5%, que es el límite que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar que no hay un exceso de transmisión comunitaria. Con todo, la consejera de Salud, Santos Indurain, ha asegurado que en Navarra "hay una situación epidemiológica de cierta estabilización" tras haber notificado la semana pasada un 20% menos de positivos que en la anterior.

El director general de Salud de Navarra: "Un factor importante que explica la situación actual es que hicimos la desescalada demasiado rápida"

"Siguen siendo muchos casos. No tiene nada que ver con la situación que vivimos en marzo, pero son unas cifras que queremos bajar y que queremos que se estabilicen hacia la baja", ha subrayado Induráin, que ha destacado que "seguimos con un nivel de detección muy alto" con una media de más de 3.000 pruebas PCR diarias, cifra de la que se ha bajado este domingo.

Además, en las últimas 24 horas se han producido dos nuevos fallecimientos con COVID-19, dos mujeres de 93 y 91 años, respectivamente, que elevan el total de muertes desde el comienzo de la pandemia a las 584.

Por otro lado, un día más la presión hospitalaria ha vuelto a aumentar, tras producirse este domingo 20 nuevos ingresos, uno de ellos en la UCI. Así en los hospitales navarros continúan ingresadas 239 personas (20 más que en el día anterior), de las que 25 lo están en cuidados intensivos. Las UCI se mantienen por el momento en una ocupación inferior al 35%, límite que ha marcado el Ministerio de Sanidad para tomar medidas de reducción de la movilidad.

"No entramos en batallas políticas partidistas ni en guerras de datos porque no convienen a la ciudadanía"

La consejera de Salud de la Comunidad foral no ha querido entrar a valorar la situación de Navarra con respecto a otras comunidades, especialmente la de Madrid, con la que se le ha comparado mucho en los últimos días. Santos Induráin ha señalado que no es partidaria de entrar en "batallas políticas partidistas ni en guerras de datos porque no convienen a la ciudadanía y le hace perder confianza en sus representantes". "Nosotros lo que hacemos es medirnos con nosotros mismos, ver nuestra evolución, sabiendo de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar, esta es nuestra comparación", ha apuntado.

Sobre que Navarra superara la semana pasada a Madrid en la incidencia acumulada en los últimos siete días, Indurain ha señalado que "nosotros reportamos todos los datos con un gran nivel de fiabilidad, más del 99,9%, para ser comparable con otras comunidades tiene que ser homogéneo, eso puede hacer que nuestra incidencia nos haga situarnos de manera más alta".

En esta línea, se ha preguntado cómo Navarra tiene la tasa de incidencia más alta y "resulta que en hospitalización estamos en la media" o cómo "nuestras camas UCI están a la mitad de otras comunidades". "No es lógico, afloramos prácticamente todos los casos que hay y por eso nuestra incidencia es más alta", ha argumentado.