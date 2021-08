Niño de Elche, el 'exflamenco' que conquistó la Ciudadela de Pamplona

Describir a Francisco Contreras Molina, también conocido como Niño de Elche, es complicado. Al verlo en lo alto de un escenario, guitarra en mano y cantando su 'Antología del cante flamenco heterodoxo' pareciera que cualquiera podría tenerlo claro: es puro flamenco de los pies a la cabeza. Sin embargo, es él mismo quien se autoproclama todo lo contrario, algo como él define un 'exflamenco'.

"He llegado aquí por casualidad, pero me está gustando", confiesa Richard en un español recientemente aprendido en el que se entrevé su acento inglés durante el concierto de Niño de Elche. El joven, proveniente del sur de Inglaterra, lleva unos años en España aprendiendo el idioma y trabajando y, según señala, no ha querido perder la ocasión de adentrarse más en la cultura escuchando en vivo algo tan representativo del país como el flamenco.

De Pamplona y conocedores de este arte son Marta y Óscar, quienes repiten como espectadores de Flamenco On Fire. "Nos gusta mucho venir al festival. Aunque no parezca, aquí también gusta mucho el flamenco", asegura ella, entre un público que seguía al cantautor con las palmas y se asombraba cuando su voz se transformaba en gritos que traspasaban las paredes del recinto. "Lo siento, siempre termino pagando algún micro estropeado", bromeaba el Niño de Elche tras golpear contra el suelo el micrófono al ritmo de la música en un espectáculo que no dejó indiferente a nadie.

Niño de Elche, siempre fiel a su espíritu rompedor, curioso y anárquico, ha sido el encargado de cerrar la tarde del sábado del Flamenco On Fire, festival que reúne desde 2014 a los artistas más consolidados y al talento emergente en todas las disciplinas del flamenco. Antes que él, el cantante y compositor Frank Maza iluminó el escenario de la Ciudadela -uno de los puntos en los que se celebra el festival- con una actuación que viajó entre el pop y la electrónica. Durante los días previos fue el turno de artistas como Niña Pastori o Javier Rubial y este domingo actuarán Big Loise y el gaditano Juanito Makandé.

El festival, que durante la edición de 2021 gira entorno a la pregunta '¿Qué es flamenco?' invita al público a reflexionar sobre qué implica este arte, que se traslada desde los escenarios hasta los balcones a través de actuaciones gratuitas en algunos de los rincones más emblemáticos e históricos de Pamplona como el Ayuntamiento, el Palacio Ezpeleta o Baluarte.

Flamenco On Fire se ha celebrado el 25 de agosto en Tudela y entre el 26 y 29 en distintos escenarios de Pamplona. Además, ha contado con actuaciones en municipios navarros como Viana o Estella.