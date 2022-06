Pedro Salaberri, Premio Príncipe de Viana 2022: “La pintura ha sido mi forma de aprendizaje”

El pintor Pedro Salaberri, que este sábado ha recibido el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2022, ha destacado que la pintura ha sido “mi forma de aprendizaje” y ha señalado que su objetivo es que sus cuadros “sean duraderos, sean ese lugar en el que merece la pena pararse para luego partir, seguir caminando con mas calma y consciencia”, según informa Europa Press.

Salaberri ha recibido el reconocimiento de manos de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en un acto que se ha celebrado en la Plaza General Los Arcos, en Sangüesa. También han estado presentes en el escenario el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde; la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola; la alcaldesa de Sangüesa, Lucía Echegoyen.

También el pintor Javier Balda, componente del Consejo Navarro de Cultura y encargado de glosar los méritos del galardonado, de quien ha destacado su “capacidad innata para el dibujo” y su “peculiar manera de entender la pintura, sobre todo en el tratamiento del paisaje”. “Nos ha conducido a encontrar lo natural en la sencillez de su obra” y “ha redefinido la forma del agua, de la tierra, el horizonte y el cielo con una especial y arriesgada invención del color”. Ha resaltado su “mirada atenta al fenómeno sublime de la naturaleza y a la presencia humana como interrogación en ese espacio” aportando un planteamiento “diferente y renovador” del paisaje y ha valorado su pintura “para dignificar y valorar la vida”.

En su intervención, tras recoger un premio que “me emociona”, Pedro Salaberri ha hecho un repaso a los 55 años de su trayectoria artística que “quise seguir desde muy joven” y ha remarcado que “la pintura ha sido mi forma de aprendizaje que me ha hecho esforzarme por entender los motivos que me llevo a elegir lo que pintaba u la forma de representarlo”. Ha recordado a su familia, en la que siempre se sintió “acogido y querido. De su padre ha dicho que recibió ”la noción del arte“, y de su madre ”la ecuanimidad“.

En esos primeros momentos se encontró con un “mundo exterior lleno de incertidumbre” y ha destacado su entrada en la Escuela de Artes y Oficios con 18 años que fue “un oasis de libertad” en un momento “donde no era posible decir lo que uno pensaba”. Lugar donde trabó amistad con Mariano Royo, Peio Azketa y Luis Garrido.

Ha recordado sus paseos por la naturaleza que “resultaba una experiencia maravillosa y pacificadora, no había tensiones interesadas”. “Al universo no le afectaban las luchas políticas o lo obsesivo de nuestros afanes”, ha remarcado Salaberri, que ha señalado que quiso “contarlo” en sus cuadros y “plasmar la convicción de que el arte y la vida puede ser las misma cosa”. De la misma manera, ha indicado que reconoció que “la ciudad era indisociable de lo natural y también debía pintarla con amor y respeto”.

Salaberri ha explicado que la pintura ha sido un “continuo proceso de preguntas que he intentado responder y me ha dado satisfacciones de todo tipo”. Con su arte, ha continuado, “mi empeño era parar el tiempo, que la belleza que me emocionaba se fijase”. Ha destacado que su objetivo es que sus cuadros “sean duraderos, sean ese lugar en el que merece la pena pararse para luego partir, seguir caminando con mas calma y consciencia”. “No he querido nunca simplemente entretener, he tratado de descubrir, añadir algo a lo que los cuadros evocan o sugieren, aportar placer y conocimiento”, ha añadido.

Asimismo, ha indicado que, a lo largo de su trayectoria, ha identificado como uno de sus “empeños más definidos” el “formar parte del tejido cultural de la sociedad en la que vivo y mas en especial de la pintura” con personas “de las que he recibido conocimiento y afecto”. Entre ellas, ha recordado a Pedro Manterola “de quien tanto aprendí y cuya amistad me dejó un recuerdo imborrable”. El pintor ha tenido unas palabras emocionadas para su mujer, hijos y nietos a los que ha agradecido “porque me hacen sentir vivo y con ganas de seguir viviendo”.