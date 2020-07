Navarra no registra nuevos contagios ni fallecidos por COVID-19 en la última jornada

Tras una semana en la que los casos positivos sufrieron un ligero repunte, en las últimas 24 horas Navarra no ha registrado ningún caso positivo por coronavirus, algo que no sucedía desde el pasado lunes. De esta forma, los positivos por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia en la Comunidad foral siguen siendo 10.367. Pese a no registrar nuevos casos, tal y como señaló el viernes la consejera de Salud, Santos Induráin, en una situación "frágil pero estable" en cuanto a los positivos a dos días del temido 6 de julio, día en el que cualquier año comenzarían los Sanfermines, pero no este.

Al no registrarse este sábado nuevos positivos, los brotes de Sunbilla y Pamplona llevan ya siete y seis días consecutivos sin contabilizar nuevos casos. Dos brotes que ya se dan por "controlados", que surgieron a raíz de dos reuniones familiares y que sirven de advertencia para los almuerzo que las cuadrillas celebran el 6 de julio. Desde el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra se está haciendo un llamamiento a la ciudadanía a no celebrar las fiestas que este año han sido canceladas.

En las últimas 24 horas tampoco se han contabilizado nuevos fallecimientos y ya van 22 días consecutivos en los que la Comunidad foral no se registran fallecimientos con COVID-19.

Sí se ha producido un nuevo ingreso hospitalario después de varias semanas sin nuevos pacientes hospitalizados. Una persona continúa ingresada en la UCI.