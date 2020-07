El brote del almuerzo de Sanfermines en Pamplona suma dos nuevos contagios y acumula 23 positivos

El brote de coronavirus surgido el día 6 de julio en un almuerzo de Sanfermines sigue sumando nuevos casos. Dos en las últimas 24 horas que se suman a los 21 registrados en días anteriores, por lo que ya acumula 23 positivos. La mayoría de ellos son personas jóvenes que se contagiaron en el almuerzo celebrado los instantes previos al "no chupinazo", ya que las fiestas están suspendidas de manera oficial.

Además, la Comunidad foral ha registrado en este último día otros 13 casos de COVID-19, de los que cuatro corresponden al brote de la Comarca de Pamplona notificado ayer por el departamento de Salud, y que suma un total de ocho casos.

Asimismo, entre los positivos de ayer hay siete casos por contacto en el ámbito familiar y cuatro casos no estarían ligados a brotes previos. No se han producido novedades ni en el brote de Tudela iniciado el pasado 9 de julio, ligado a un evento social y familiar, que continúa estable en la cifra de 37 positivos, ni en el de Sunbilla que no ha registrado nuevos casos en los últimos 14 días.

En cuanto a la situación hospitalaria, en el día de ayer no hubo movimientos ni en altas ni en ingresos, por lo que la situación permanece estacionaria por el momento, manteniéndose en doce el número de ingresados en planta, además de otra persona que se encuentra en la UCI. No se ha producido ningún fallecimiento.