El Gobierno de Navarra presenta en Europa sus buenas prácticas en política de vivienda social y edificación sostenible

Ha participado en la conferencia 'Green urban actions' por invitación de la República de Eslovenia

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra ha presentado este jueves a los socios europeos sus buenas prácticas en política de vivienda social y edificación sostenible, en el marco de la conferencia 'Green urban actions' (Acciones urbanas verdes) organizada por la República de Eslovenia como una de las sesiones preparatorias de su próxima presidencia de la Unión Europea (UE), que asumirá durante el primer semestre de 2021.

La invitación eslovena responde a la participación de la Comunidad foral y Nasuvinsa, en el partenariado de Transición Energética de la Agenda Urbana de la UE. Bruselas ha encargado a este grupo técnico, del que el Gobierno de Navarra es socio activo, la elaboración de una estrategia y una guía de prácticas básicas para afrontar los retos económicos y medioambientales de la comunidad internacional e impulsar la edificación sostenible y la reducción del consumo energético, ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

El vicepresidente del Gobierno de Navarra y titular de Vivienda, José María Aierdi, ha destacado esta oportunidad para que "Navarra se consolide a nivel comunitario como un referente de innovación en materia energética, especialmente por el impulso a la edificación sostenible y pasiva, la disminución de las necesidades de movilidad o medidas de reducción de consumo energético en las viviendas para paliar el fenómeno de la pobreza energética".

En ese sentido, ha resaltado concretamente el desarrollo del programa foral de vivienda de alquiler Navarra Social Housing, "como uno de los pilares estratégicos de la política foral de vivienda junto a la rehabilitación integral del parque público y privado".

La conferencia, en formato telemático por la Covid-19, ha sido organizada por el Instituto de Políticas Territoriales (IPoP), en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la República de Eslovenia y la Asociación de Municipios y Ciudades de Eslovenia, bajo el título 'Green Urban Actions: How is the Urban Agenda for the EU contributing to the green transition'.

En el debate sobre las actuaciones en materia de edificación sostenible y reducción del consumo energético ha intervenido en representación de la Comunidad foral Carlos Chocarro San Martín, del staff técnico de Nasuvinsa, quien ha remarcado "el papel destacado de las ciudades y las regiones para adaptarse y responder al cambio climático y cambiar la calidad de vida de sus habitantes y comunidades".

Carlos Chocarro ha presentado, en concreto, el plan Navarra Social Housing impulsado por el Gobierno de Navarra para ampliar la oferta pública y dar respuesta a la creciente demanda de alquiler protegido, mediante la construcción de 524 viviendas de consumo casi nulo, bajo estándares Passivhaus.

Chocarro ha afirmado que "Navarra ha logrado consolidar la implantación de un modelo de construcción mucho más eficiente, que es sinónimo de alta gama en edificación sostenible, pero también del ejercicio efectivo del derecho al confort y a la salud, del compromiso frente a la pobreza energética y, en definitiva, de la función social de la vivienda".

Por ello, ha defendido la importancia de que "la transición verde también se vea respaldada por las áreas prioritarias de la política de cohesión de la UE después de 2020, según las cuales Europa debería volverse más inteligente, más verde, más conectada, más social y más cercana a sus ciudadanos".

Asimismo, se ha dado a conocer la participación de Nasuvinsa y del Gobierno de Navarra en el partenariado de Transición Energética de la Agenda Urbana Europea, en la que se lideró la guía para la 'Creación, desarrollo y gestión de las Oficinas de Impulso para la Regeneración Energética de las Ciudades'.