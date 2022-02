UPN se reúne de urgencia para aprobar la posible expulsión de los dos diputados rebeldes que se niegan a entregar su acta

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha convocado este viernes con carácter urgente a la ejecutiva de su partido para decidir una sanción rápida a los diputados en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que se han negado a entregar sus actas como se les ha requerido tras saltarse la disciplina de partido y votar en contra de la reforma laboral, pactada con el PSOE. La más que previsible expulsión deberá ser respaldada este sábado por el consejo político de UPN, lo que supondrá que el partido regionalista se quede sin representación en la Cámara Baja por primera vez desde 1979. De hecho, aunque ambos diputados entregaran sus actas, los siguientes candidatos a sustituir sus escaños dentro de la coalición Navarra Suma -con PP y Ciudadanos- son Cristina Sanz Barrios (PP) y Sonia Pérez Martínez (Ciudadanos).

"Vamos a ver que es lo que hacemos porque es una situación totalmente intolerable", ha señalado Esparza, que ha dejado entrever que, como presidente del partido, propondrá a su ejecutiva, en la que está el propio Adanero, la expulsión de los dos diputados que mintieron deliberadamente y se saltaron la disciplina de voto. "Veremos jurídicamente en función de los estatutos qué es lo que podemos hacer, pero no representan a UPN y no pueden seguir a UPN", ha zanjado Javier Esparza, quien ha reconocido que todavía no se ha puesto en contacto con ellos.

Los dos diputados regionalistas, Sergio Sayas y Carlos García Adenaero, actuaron "contra los principios y los valores" de UPN al no haber informado a la dirección del partido de que desobedecerían sus órdenes, según ha explicado Esparza y será ahora el comité de garantías de los regionalistas quien decida la sanción para los dos. El propio Esparza se ha mostrado partidario de su expulsión.

El presidente de UPN ha reiterado que el acuerdo alcanzado con el Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, "era bueno para Navarra" y ha apuntado que si hubiera decaído la reforma laboral por los nos votos en contra de Sayas y Adananero, "quienes lo estarían celebrando serían los independentistas, los que quieren romper España. ¿Eso es defender el interés de los votantes de UPN?", ha lamentado.