La contaminación por el derrumbe en Zaldibar obliga a cancelar el Eibar-Real Sociedad y a evitar hacer deporte o abrir las ventanas

El derbi entre la S.D. Eibar y la Real Sociedad se iba a disputar este domingo 16 en Eibar, localidad cercana al vertedero de Zaldibar, donde tuvo lugar la semana pasada el derrumbe en el que dos trabajadores quedaron sepultados y se encuentran aún en paradero desconocido. Tras anunciar el Gobierno vasco a última hora del viernes una serie de medidas cautelares debido a la presencia de dioxinas en el aire en los municipios cercanos al suceso, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol, atendiendo a las recomendaciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, han acatado la decisión de que no se dispute el encuentro.

Esta es tan solo una de las consecuencias en las que ha derivado este suceso, ya que, a pesar de que en un principio el Gobierno vasco aseguraba que en la zona próxima al vertedero se detectaron "picos no preocupantes" de contaminación en el aire, los resultados de los informes sobre su calidad en la zona del vertedero –donde el derrumbe provocó un incendio– han mostrado la presencia de altos niveles de dioxinas, que se producen al quemarse plástico y elementos que contienen cloro.

Lo normal es que esos niveles estén entre 10 y 50 fentogramas. Sin embargo, han declarado que en la zona cercana al vertedero "ahora mismo hay entre 40 y 50 veces más". A pesar de ello, han asegurado que esta exposición a corto plazo "no sería peligrosa", ya que para que los efectos fueran nocivos la exposición a estos compuestos químicos debería ser prolongada. Aun así, el Gobierno vasco ha decidido tomar "medidas garantistas y de precaución" para salvaguardar la salud y seguridad de los vecinos de la zona.

No abrir ventanas ni hacer deporte al aire libre

Por ello, el Departamento vasco de Salud ha aconsejado a los vecinos del entorno del vertedero –los pueblos de Zaldibar, Eibar y Ermua– que, de forma preventiva, "no hagan deporte ni ventilen la casa sobre todo por la noche". El Gobierno vasco ha tomado esta decisión tras recibir los informes sobre la calidad del aire de la zona.

El director de Salud Pública del Gobierno vasco, Iñaki Berraondo, ha sido explícito. Ha pedido a los vecinos de Eibar, Ermua y Zaldibar que "no ventilen las viviendas y mantengan la ventanas cerradas el mayor tiempo posible, especialmente por la noche", debido a la inversión térmica que se da en horas nocturnas, y que, en la medida de lo posible, reduzcan las actividades deportivas intensivas al aire libre "hasta nuevo aviso".

Además de estas medidas preventivas, en las que han aconsejado poner un mayor énfasis en mujeres embarazadas y niños, el Gobierno vasco ha recomendado a los caseríos de la zona no vender ni consumir sus productos hasta que tengan los resultados que confirmen que no están afectados. Para ello, un grupo de expertos ha tomado muestras del suelo de los caseríos de la comarca a 30 centímetros de profundidad, además de muestras de pasto para el ganado y de frutas y verduras. Los resultados no se harán públicos hasta la semana que viene, por lo que, hasta tenerlos, de manera preventiva se ha ordenado no comercializar los productos de caserío y que el autoconsumo de los mismos se haga con precaución.

A raíz de estas medidas tomadas por el Departamento vasco de Salud, la Diputación de Bizkaia ha decretado la suspensión de todas las actividades de deporte escolar que se practican al aire libre previstas para este fin de semana en los tres municipios más próximos al vertedero: Zaldibar, Ermua y Mallabia. Una medida que ha preocupado en especial a los vecinos de la localidad de Ermua, donde en el barrio de San Lorenzo, a menos de un kilómetro del vertedero, se encuentra un colegio público en el que los niños han estado jugando en el patio al aire libre durante toda la semana.

Evolución no favorable de la calidad del aire

A pesar de las medidas cautelares, en un primer momento, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que, de acuerdo con LaLiga y con las demás partes implicadas, aguardaría hasta este sábado "para ver si las condiciones del aire evolucionan favorablemente" en Ipurua –campo de fútbol del Eibar– y decidir si se juega el partido programado para el domingo 16 a las 16.00 horas.

Finalmente, alrededor de las 15:00 del sábado, visto que las condiciones no mejoraban, han lanzado un comunicado diciendo que "a instancias de la LaLiga y la RFEF, y atendiendo a las recomendaciones del Departamento de Salud del Gobierno vasco, la Real Sociedad y la SD Eibar han acatado la decisión de que mañana no se dispute el encuentro que ambos equipos debían disputar en Ipurua".