La Federación de Neskak y Blusas expulsa a la cuadrilla Mozkorraldi por sus pancartas machistas durante las fiestas de Vitoria

La Federación de Neskak y Blusas a la que pertenecía la cuadrilla Mozkorraldi ha expulsado de forma fulminante a esta cuadrilla por portar pancartas con mensajes machistas y ha definido los lemas de las pancartas como "inaceptables". Desde la Federación han señalado que se trata de una "falta muy grave, va en contra de los principios y de los estatutos de la organización". Por ello, han recordado que "la violencia de género es una de las mayores lacras de esta sociedad" y han participado junto con el Ayuntamiento en la concentración celebrada este jueves.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha calificado de "inaceptable" el hecho de que varios miembros de la cuadrilla hayan mostrado pancartas que "cuestionan" la violencia machista y que equiparan el "ínfimo" porcentaje de denuncias falsas por esta causa con los "miles y miles" de casos reales de maltrato que sufren las mujeres.

Urtaran, que ha participado este jueves en una concentración contra los casos de agresiones y abusos sexuales registrados en los últimas días durante Las Blancas, las fiestas de Vitoria, se ha mostrado muy crítico con la actitud mostrada este pasado miércoles por un grupo de jóvenes de esta cuadrilla.

Las tres pancartas que portaban algunos integrantes de esta cuadrilla decían: "No es no indistintamente", "Falsas denuncias=maltrato=misma condena" y "La violencia es un tema de actitud, no de género #quenoteengañen". Los jóvenes mostraron estos lemas después de que se realizase en la ciudad una concentración y una sentada en contra de la violencia machista. Casualmente, esta cuadrilla se presentó en marzo bajo el lema "respeto, tolerancia, igualdad y mestizaje".

Imagen de la cuadrilla portando las pancartas con mensajes machistas

Por su parte, desde la cuenta de Twitter de Sindicato Independiente de la Policía Local del Ayuntamiento, han compartido una imagen de dichos carteles y han mostrado su apoyo con un mensaje que dice: " Por fin la gente empieza a abrir los ojos. La violencia es violencia venga de donde venga y punto. Olé por esa cuadrilla. Todo mi apoyo".