El PRC de Santander exige al equipo de Gobierno que "deje de dilapidar dinero" mientras "agonizan barrios enteros"

El portavoz del Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha exigido al equipo de Gobierno (PP) que "deje ya de dilapidar dinero de todos los santanderinos mientras agonizan barrios enteros de la ciudad" a los que "se lleva dando la espalda décadas".

El edil del PRC ha realizado estas declaraciones tras girar una visita a la zona, acompañado por los concejales Raúl Huerta y Vicente Nieto.

Junto a una veintena de vecinos del entorno, Fuentes-Pila recorrió la Travesía de Los Caños, Vía Cornelia y Juan XXII y atendió las reivindicaciones de unos ciudadanos, sostiene, "hartos de asistir día a día a la degradación de sus barrios".

"Ratas porque no se realizan limpiezas de la red de alcantarillado, mala iluminación, botellones constantes ante lo que no se hace nada y falta de accesibilidad y ausencia de equipamientos" son los problemas "más urgentes" de una zona que, para el regionalista, necesita una intervención "integral".

Así, afirma en un comunicado, da "miedo" atravesar de noche la Travesía de los Caños, que se encuentra en un estado "absolutamente lamentable" que el equipo de Gobierno "conoce de sobra".

"Es que no es ya sólo que no pasen barrenderos, es que no se ve apenas una papelera", ha lamentado el regionalista, para quien "es hora ya" de que el PP asuma que "muchos" barrios de Santander "no pueden esperar más" una actuación que considera "urgente e imprescindible".

Por todo ello, ha anunciado que en los próximos días su formación presentará una iniciativa política para lograr un "compromiso real" que permita "solucionar cuanto antes los problemas de la zona".

"No vale con limpiar un día, no vale con podar cada tres meses ni con pintar las barandillas, el barrio necesita mucho más y lo necesita ya", ha enfatizado.

"VECINOS QUE LUCHAN"

Por otra parte, considera que al PP se le "ha acabado el tiempo de las excusas".

Así, ha afirmado que en los últimos años se ha "intensificado notablemente" la reivindicación de los santanderinos, que "hoy se rebelan ante un equipo de Gobierno que gasta millones en proyectos que nadie pide y que nacen fracasados, como el MetroTUS, mientras no hace su trabajo, lo que tiene que hacer, mantener un entorno seguro y habitable para ciudadanos a los que se les suben los impuestos año a año".

Una cambio de actitud que, sostiene Fuentes-Pila, demuestra que Santander "está viva", que los santanderinos están dispuestos a hacer todo lo que está en su mano para regenerar sus "barrios".

"A diferencia del PP, todos sabemos que hay que recuperar la vida de en nuestros barrios porque son la base del dinamismo en la ciudad", ha dicho el regionalista.

Por último, ha lamentado que la última visita de la alcaldesa a la zona, en julio de este año, fuese un "acto de propaganda que resultó hasta insultante".

"En un barrio con tantas necesidades, con tantas cosas para hacer, la alcaldesa y parte de su equipo fueron a inaugurar con mucha parafernalia y grandes palabras 18 metros de acera, eso fue todo", ha finalizado.