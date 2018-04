IU acusa a De la Serna de "querer extender a todo el país la inseguridad jurídica del urbanismo de Santander"

Izquierda Unida de Cantabria ha lamentado que el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo De la Serna, "pretenda enmendar" la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 de la capital cántabra, del cual era responsable, "extendiendo la inseguridad jurídica" a todo el país.

En un comunicado, el portavoz autonómico de IU y concejal de la formación en Santander, Miguel Saro, se ha pronunciado así ante la pretensión del ministro de Fomento de aprobar una Ley estatal con la que "pretende dar seguridad jurídica a los planes territoriales y urbanísticos" que, a juicio de IU, "va en sentido contrario y no responde más que al empeño por salvar la situación de Santander".

Para Saro, elaborar "leyes a medida de una situación concreta suelen dar más problemas que soluciones" pero "el temperamento del ministro le hace creer que tiene la legislación urbanística a sus pies para hacerse un traje a medida para enmendar su PGOU anulado".

Desde la formación de izquierdas aseguran que "los planes anulados de algunos municipios no suponen, en la mayoría de los casos, una sanción desproporcionada sobre el desarrollo urbano", sino "la justa consecuencia sobre el afán depredador del territorio de muchos gobiernos, que ven el suelo como un instrumento de obtener liquidez inmediata a costa de ciudades peor integradas donde se acrecienta la división entre clases sociales".

Por este motivo, Saro considera que "la solución no es buscar leyes a medida, sino un planeamiento pensado sobre bases reales de un crecimiento sostenible social y medioambientalmente, en lugar de buscar exclusivamente el beneficio inmediato".

"Problema estructural"

En este sentido, el representante de IU también se refiere al Gobierno autonómico, "en especial al PRC", dado que "la ciudadanía está esperando a que se lleve de una vez al Parlamento el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) para poner límites al urbanismo depredador de muchos municipios cántabros". De lo contrario, "la nulidad seguirá sobrevolando sobre muchos planes".

Con todo, el portavoz de IU explica que "el problema es estructural y no sólo del PP", puesto que en Cantabria "ha habido sentencias que ordenaban derribar viviendas y el Gobierno regional, fuera del color que fuera, ha cambiado leyes para no cumplirlas y ahora el ministro quiere hacer lo mismo a nivel estatal: cambiar una ley para que no haya sentencias que puedan anular planes generales".

Además, ha añadido que los propios tribunales, desde Cantabria hasta el Supremo y el Constitucional, han tumbado todas las medidas en ese sentido y "la pretensión de De la Serna y el PP con esta Ley no hace sino extender la inseguridad jurídica a toda España".