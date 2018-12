La realidad detrás de las aperturas dominicales en Navidad: poca creación de empleo y problemas para conciliar

El calendario de aperturas dominicales en Navidad este año en Cantabria se ha reducido respecto al año pasado, pero los comercios cántabros abrirán el domingo 23 de diciembre, previo a Nochebuena. Aunque sea una época de consumo y gasto y los centros comerciales estén llenos, "estas aperturas no generan riqueza", asegura José Giráldez, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.

Cantabria no es un destino de turismo "de compras", dice, y al no haber turistas que vengan a "gastar dinero", como ocurre en Madrid o Barcelona, "aquí estamos los mismos que el resto del año". El dinero, como cuenta Giráldez, "no florece en los bolsillos" y el gasto es el mismo y se reparte entre más días.

Marta Careaga, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO, coincide en esta idea. Su sindicato también está totalmente en contra de las aperturas dominicales y, señala, "no genera riqueza en ningún caso": "Los consumidores no gastan más y los trabajadores no ganan más dinero", apunta.

"Lo que se plantea siempre es que, abriendo los domingos en Navidad, se genera empleo, lo que es una falacia", asegura Giráldez, que explica la táctica de las grandes superficies para afrontar los horarios en la época navideña. Para evitar contratar a más empleados, estas empresas programan de otra manera su planificación anual de horarios: "En vez de contratar a más gente, cargan menos horas durante el año en periodos bajos y las añaden cuando llegan las navidades". Además, el "poco empleo" que se crea, señalan desde UGT, es "precario y por periodos muy cortos".

Marta -nombre ficticio-, una empleada habitual de El Corte Inglés, considera que en Navidad sí se contrata personal extra, pero "de apoyo, no exclusivamente para domingos o días especiales". Estos días suelen trabajar los trabajadores que están todo el año y ella destaca que los sueldos mayores en algunos casos son una trampa: "No pagan más en esta época, pero muchos empleados van a comisión y, como hay más ventas, se gana más".

En los supermercados, por ejemplo, las condiciones son mejores: las horas se reparten semanalmente y la hora trabajada un domingo se paga un 110% más que la hora normal, además de librar otro día de la semana.

Los sindicatos están en contra de la apertura comercial porque no genera riqueza, no permite la conciliación y no crea empleo. Marta, por su parte, asume que las grandes superficies abrirán lo máximo posible y ve una solución en "contratar a gente específicamente para estos días o pagar de manera justa a los que ya trabajan". En este sentido, destaca que, de abrir los domingos, prefiere los de Navidad: "Sale más rentable"

La empleada hace referencia, también, a la conciliación, un objetivo difícil durante todo el año, pero aún más en las fechas de Navidad. "Algunos años, en Nochebuena y Nochevieja se abrió, porque ya no son festivos o días libres. Aunque se abre menos horas, no puedes estar tanto con tu familia en estas fiestas".

Careaga defiende que los horarios comerciales actuales "dan de sobra" para no tener que abrir ningún domingo. Un tema central para su sindicato es la conciliación de los trabajadores, un aspecto difícil, ya que no pueden conciliar su vida familiar ni social.

Más gastos

El comercio, en cambio, tiene que afrontar más gastos con las aperturas extra. Esto, sobre todo, lo sufre el pequeño comercio: "Para competir un domingo tienes que poner unos precios atractivos y los márgenes son menores, afrontar gastos comunes por abrir y meter más horas", apunta el portavoz de UGT.

Marta Careaga, por su parte, destaca el poco esfuerzo del Gobierno por favorecer a la pequeña empresa del centro de Santander, que se rige por una regulación diferente a las grandes superficies. Según la portavoz de CCOO, "se está dejando cerrar a los pequeños negocios del centro y esto se podría evitar con medidas muy sencillas, como ofrecer aparcamientos".

En este sentido, los consumidores van a las grandes superficies porque aseguran la apertura, y todos los pequeños comercios no. "Es muy difícil competir", cuenta Giráldez, y destaca la situación difícil para el pequeño comerciante.

Aperturas de 2019

Por último, otro de los aspectos que critica el portavoz de UGT es el hecho de que se pongan las aperturas de domingos y festivos coincidiendo con los puentes. De hecho, ya se conoce el calendario del próximo año y se abrirá el 18 de abril, Jueves Santo, el domingo 21 de abril, el 12 de octubre y el 8 de diciembre, domingo y Día de la Inmaculada.

De este modo, concluye Giráldez, "los trabajadores cada vez lo tienen peor, porque son siempre los mismos quienes trabajan". Las empresas, añade, "siguen haciéndolo y están equivocados".