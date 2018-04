Ciudadanos vuelve a ponerse de perfil ante un alto cargo del PP que incumple su compromiso de regeneración

A pesar de las múltiples evidencias que ponen de manifiesto que Cristina Cifuentes no cursó el máster de Derecho Público del Estado Autonómico, que se valió de su cargo público para obtener el título y de que ha mentido en la Asamblea de Madrid, Ciudadanos parece dispuesto a saltarse su código ético y a no tomar cartas en el asunto, desmarcándose del resto de partidos de la oposición para depurar las responsabilidades políticas oportunas, más allá de pedir una comisión de investigación que no hace más que postergar en el tiempo una situación que dos semanas después de descubrirse se ha tornado más insostenible aun.

La postura del partido de Albert Rivera no es nueva. Hace ahora exactamente un año eldiario.es también destapó que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, había falseado su currículum académico y los dos concejales de Cs en el Consistorio de la capital cántabra echaron abajo en un polémico Pleno con vítores a Franco una moción que pedía su dimisión y que sí contó con el apoyo del resto de formaciones (PSOE, Partido Regionalista, Izquierda Unida y Santander Sí Puede).

Gema Igual es miembro de la Corporación municipal desde el año 2003 habiendo responsable de las áreas de Turismo, Festejos y Relaciones Institucionales y en noviembre de 2016 accedió a la alcaldía tras el nombramiento como ministro de Fomento de Íñigo de la Serna, cuya investidura ya había sido posible gracias a un pacto con Cs.

A lo largo de su carrera política, la dirigente del PP se ha presentado como Diplomada en Magisterio cuando en realidad nunca llegó a terminar la carrera. Su biografía en la web oficial del Ayuntamiento fue modificada horas después de que la directora del Observatorio de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, la socialista Estela Goikoetxea, dimitiera del cargo al conocerse que no había terminado Biotecnología pese a que en su perfil político y profesional sí figuraba esta titulación. En su caso, Gema igual pasó de la noche a la mañana de ser diplomada a tener "estudios en Magisterio".

Los cambios en la biografía oficial de Gema Igual realizados tras conocerse la dimisión de Goikoetxea.

La alcaldesa no siguió los pasos de Goikoetxea y se aferró al cargo achacando este cambio a "un error sin mala fe", y contando para ello con el inestimable apoyo del partido naranja, que se saltó a la torera una de sus banderas electorales, el 'Compromiso de regeneración democrática' que en su punto 3 dice claramente: "Apartar a cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o cualificación académica".

¿Es posible que realmente fuera un error y que ni Igual ni nadie de su equipo se percataran que durante 14 años se le estaba atribuyendo una carrera que no había terminado tanto en la biografía colgada en el portal del Ayuntamiento, que había sido modificada en varias ocasiones para actualizar sus áreas de gestión y su fotografía, como en los comunicados de prensa difundidos por su partido con motivo de los sucesivos procesos electorales y que a raíz de la noticia de eldiario.es fueron eliminados?

Sorprendentemente, a diferencia del resto de partidos, los representantes de Ciudadanos en Santander, David González y Cora Vielva, dieron por bueno que había sido un fallo e incluso lo achacaron a la falta de personal del Ayuntamiento, pidiendo a la alcaldesa que hiciera un estudio para ver las necesidades en este sentido. Aquella decisión fue tomada directamente por la dirección nacional del partido, que ante el escándolo del máster de Cifuentes ha optado otra vez por ponerse de perfil .

Para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "las especulaciones o pruebas" periodísticas aportadas por eldiario.es "no son suficientes" para plantear una moción de censura en la Comunidad de Madrid, como está promoviendo el PSOE, si bien reconoce que hay "contradicciones" entre las informaciones publicadas por "un periódico digital" y "la verdad oficial de un documento legal".

Así, Rivera ha defendido la apertura de una comisión de investigación paralela a la que ha abierto la propia Universidad Rey Juan Carlos y a la denuncia presentada por colectivos de estudiantes ante la Fiscalía. "Sin comisión de investigación es que alguien se está repartiendo sillones antes de saber la verdad y, ahí, no vamos a participar", ha sostenido.