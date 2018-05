Comité de huelga del SUAP y 061 cifra el seguimiento en un 93% y el SCS en un 23%

Según el SCS, la incidencia de la huelga se ha situado en el 23,16% en esta segunda jornada, en la que dice que han secundado la convocatoria 22 profesionales sobre un total de 95. Porcentaje de participación que eleva al 53,65% si se considera únicamente a los profesionales no incluidos en los servicios mínimos y que suman 41 personas.

El gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, ha indicado que la convocatoria de huelga entre las nueve de la mañana y las 21 horas se ha desarrollado con "absoluta normalidad" y ha destacado la ausencia de cualquier incidente en la actividad de los servicios de urgencia.

Desde el comité de huelga, Charo Zuloaga ha denunciado en declaraciones a Europa Press que los datos del SCS "son una falsedad" porque contabiliza personal no sanitario -los celadores- que no están convocados a la huelga porque no les afecta el conflicto laboral.

Así, ha indicado que la participación, según los datos facilitados por el coordinador de urgencias al comité, ha sido del 93,6%, una cifra que "por supuesto" dista "mucho" de la que da el SCS y que, según Zuloaga, "no es verdad".

La médico de Urgencias ha destacado que sólo dos centros de salud, el de Potes y el de Castro Urdiales, se han mantenido abiertos pudiendo haber cerrado, por lo que en el comité de huelga están "muy satisfechos" con el seguimiento.

Los profesionales del Servicio de Urgencias en Atención Primaria (SUAP) y 061 de la región ha seguido adelante con la huelga de este domingo tras rechazar el pasado viernes la última oferta que les había puesto sobre la mesa el SCS.

Una oferta que, según indican desde el comité de huelga, fue rechazada el viernes por la "mayoría" de los trabajadores básicamente por los cambios de horario.

A su juicio, se trata de un "chantaje" y supone adelantar los turnos de guardia de las 17 a las 15 horas para salir a las 8 en lugar de a las 9 horas del día siguiente, lo que en la práctica implica incrementar la jornada de trabajo en una hora, "aumentando la penosidad y perjudicando la conciliación laboral".

Este colectivo profesional ya hizo otra jornada de huelga el pasado 13 de mayo, mientras que la que había convocada para el día 20 fue suspendida para intentar avanzar en las negociaciones con la administración sanitaria pero que se vieron nuevamente frustradas esta semana y, por ello, ha seguido adelante con la huelga de este domingo.

Zuloaga ha indicado que, tras esta nueva jornada de huelga, esta próxima semana se convocará una asamblea de trabajadores para "decidir los nuevos a seguir" y, entre los que, ha augurado, habrá más movilizaciones.